Achtung, es folgen Spoiler: Mit Zack ist es in Crisis Core Final Fantasy VII Reunion eure Aufgabe, herauszufinden, warum einige SOLDAT-Krieger desertiert sind. Zu diesen gehört auch Genesis, gegen den ihr mehrfach im Laufe des Spiels kämpfen müsst, Wir geben euch ein paar Tipps für diese Kämpfe.

Der erste Kampf gegen Genesis ist eine Art Abtasten

Erstmals kämpft ihr im 5. Kapitel gegen Genesis und dieses Duell ist eher eine Art Abtasten. Genesis hat ein paar fiese Tricks auf Lager, unter anderem kann er Zack mit einem Fluch belegen und so euer DBW-System blockieren. Ein Allheilmittel kann diesen Effekt jedoch schnell wieder bereinigen.

In diesem Kampf solltet ihr versuchen, den Bossgegner vor allem mit eurem Schwert zu bearbeiten. Das ist der beste Weg, um Genesis zu erledigen. Da euer Feind jedoch ziemlich schnell unterwegs ist, müsst ihr stets auf eure Deckung achten, da er euch ansonsten ordentlichen Schaden zufügen kann. Solltet ihr bereits Höllen-Zauber beherrschen, sind auch diese äußerst effektiv gegen den Boss.

Nachdem ihr im 10. Kapitel alle sieben Göttinnen-Materia eingesammelt habt, könnt ihr euch beim Licht des Verderbens erneut Genesis entgegenstellen. Dies ist der finale Bosskampf von „Crisis Core Final Fantasy VII Reunion“ und hat es durchaus in sich. Euer Feind nimmt nun die Gestalt des Genesis-Avatar an und schaut nicht nur finster drein, sondern ist auch riesig groß und sehr stark.

Das gewaltige Monster könnt ihr nicht direkt mit eurem Schwert attackieren, dafür jedoch mit euren Zaubern angreifen. Wir haben in diesem Kampf auf Höllen-Blitzga vertraut und dieser Zauber richtet großen Schaden beim Bossgegner an. Mit eurem Schwert solltet ihr euch auf das Materia-Schwert des Genesis-Avatars konzentrieren. Das ist allerdings leichter gesagt als getan.

Genesis ist der finale Bossgegner in „Crisis Core Final Fantasy VII Reunion“ © Square Enix/PlayCentral Höllen-Zauber sind sehr effektiv gegen den Genesis-Avatar! © Square Enix/PlayCentral

Der Grund hierfür sind die kleinen Handlanger, die der Bossgegner in regelmäßigen Abständen beschwört. Das geschieht immer, wenn das Materia-Schwert in den Boden der Arena gerammt wird. Wie ihr Meister sind sie gegen Höllen-Magie anfällig, etwa Höllen-Blitzga oder auch Höllen-Feuga.

Wenn ihr die kleinen Gegner erledigt habt, was möglichst schnell geschehen sollte, könnt ihr das Schwert des Genesis-Avatars angreifen und so die Lebensenergie des Bosses ordentlich reduzieren. Wiederholt dieses Vorgehen und achtet immer auf eure Deckung, damit Zack nicht erledigt wird.

Der Genesis-Avatar hält einiges aus © Square Enix/PlayCentral Die Handlanger des Bosses sind lästig © Square Enix/PlayCentral

Sobald ihr den Genesis-Avatar besiegt habt, beginnt die finale Phase des Bosskampfes: Nun steht ihr wieder dem normal großen Genesis gegenüber. Seine Bewegungsmuster erinnern an euer erstes Duell, nur mit dem Unterschied, dass euer Feind diesmal schneller und öfter hintereinander angreift. Hier kann euch der Wall-Zauber helfen, um den eingehenden Schaden etwas zu reduzieren.

Wie zuvor sind erneut Höllen-Zauber sehr effektiv. Versucht zudem, Genesis möglichst oft in den Rücken zu fallen, um ihm mit euren Schwertangriffen kritischen Schaden zuzufügen. Wenn ihr hierbei auch noch an eure Abwehr denkt, zwingt ihr den finalen Bossgegner von „Crisis Core Final Fantasy VII Reunion“ langsam in die Knie. Danach habt ihr das Spiel auch schon fast beendet.

Sucht euer Glück gegen Genesis im Nahkampf © Square Enix/PlayCentral Versucht, Genesis in den Rücken zu fallen © Square Enix/PlayCentral

„Crisis Core Final Fantasy VII Reunion“ ist seit dem 13. Dezember 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erhältlich.