Cloud in 4K, so scharf wie nie zuvor. © Square Enix/PlayCentral.de

Cloud in 4K, so scharf wie nie zuvor. © Square Enix/PlayCentral.de

2022 jährt sich der Release des originalen Final Fantasy VII bereits zum 25. Mal. Die Zuneigung der Fans zum Klassiker aus dem Hause Square Enix ist dabei nach wie vor ungebrochen und wurde spätestens 2020 mit dem Erscheinen von Final Fantasy 7 Remake wieder angefacht.

Letztes Jahr wurde das Remake dann durch die Intergrade-Episode erweitert und auch für die PS5 optimiert. Anders als der Name vermuten lässt, enthält das Remake allerdings nicht den kompletten Inhalt des Originals von 1997, sondern nur den Auftakt. Auf Informationen zum bestätigten zweiten Teil müssen wir nun scheinbar nicht mehr allzu lange warten. Noch in diesem Jahr soll es nämlich soweit sein.

Final Fantasy 7 Remake Part 2: Wann gibt es neue Infos?

Gestern, am 31. Januar wurde ein Stream zur Feier des Jubiläums des Rollenspiels abgehalten, bei dem unter anderem der Director von „Final Fantasy VII“ Yoshinori Kitase gesprochen hat. Auf die Frage, ob in diesem Jahr mit dem Reveal von Part 2 des Remakes zu rechnen sei, antwortete er der Übersetzung von PushDustin zufolge:

„Also, ja. Wir haben gerade das 25. Jubiläum von Final Fantasy VII gestartet, wir wollen feiern und die Fans begeistern und innerhalb der nächsten 12 Monate ein paar Informationen teilen. Freut euch also auf mehr Infos!“

Einen klaren Termin nennen die Macher demnach nicht, ein Reveal im Herbst, etwa zur Tokyo Game Show wäre aber gut vorstellbar. Es wird auf jeden Fall spannend sein, was uns im zweiten Teil erwartet. Unklar ist, ob wieder nur ein Teil des Originals umgesetzt wird oder ob das gesamte Hauptspiel in neuer Pracht erstrahlt. Sicher ist dagegen, dass es technisch nochmal aufwendiger werden soll als der erste Teil. Alles, was wir wissen, haben wir hier für euch zusammengefasst:

Final Fantasy 7 Remake Teil 2 – 5 Dinge, die wir über den Nachfolger schon wissen

Worüber wurde noch gesprochen?

Ansonsten wurde nicht wirklich über „Final Fantasy 7 Remake Part 2“ gesprochen. Viel mehr ging es um das noch in diesem Jahr erscheinende Final Fantasy 7: Ever Crisis und die weiteren Pläne für das Mobile-Spiel Final Fantasy 7: The first Soldier, das letztes Jahr für Android und iOS veröffentlicht wurde.

Jetzt seid aber ihr gefragt: Freut ihr euch auf „Final Fantasy 7 Remake Part 2“ oder wartet ihr eher auf neue Infos zu Final Fantasy 16? Schreibt es uns in die Kommentare!