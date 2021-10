Final Fantasy 7: The First Soldier kommt im November, bald könnt ihr euch anmelden

Final Fantasy 7: The First Soldier erscheint im November für iOS und Android. Noch diesen Monat könnt ihr euch dafür registrieren und es gibt einige neue Infos zum Battle-Royale-Ableger.

Final Fantasy 7: The First Soldier – Releasezeitraum eingegrenzt

Was ist Final Fantasy 7: The First Soldier? Bei dem iOS- und Android-Titel handelt es sich um einen Battle-Royale-Ableger des „Final Fantasy“-Universums. Ihr könnt darin online gegen unzählige Gegner antreten und das Genre bekommt durch typische „Final Fantasy“-Elemente einige interessante neue Aspekte verpasst.

Darum geht’s im Spiel: Mit Final Fantasy 7 hat „The First Soldier“ nur bedingt etwas zu tun. Eigentlich spielt das Spin-off 30 Jahre vor den Ereignissen des vielleicht bekanntesten Serienteils und dreht sich um ein geheimes Projekt zur Stärkung des Shinra-Militärs. Dazu bekämpfen wir uns gegenseitig mit allerlei Waffen, aber auch Magie und sogar Beschwörungen, bis am Schluss nur noch wir übrig sind.

Seht euch den aktuellen Trailer an:

Was ist jetzt neu? Bei der Tokyo Game Show 2021 wurde ein spezieller Livestream veranstaltet, in dem Square Enix einige neue Infos zu „Final Fantasy 7: The First Soldier“ rausgehauen hat. Unter anderem wurde das Tutorial überarbeitet, es gibt einen neuen Trainingsmodus und Controller-Support. Zum Launch wird mit dem Ninja-Stil auch ein neuer Job beziehungsweise eine weitere Klasse mit an den Start gehen.

Wann erscheint Final Fantasy 7: The First Soldier? Es dauert nicht mehr lange: Einen konkreten Termin gibt es zwar noch nicht, aber der weltweite Launch soll im November 2021 erfolgen. Schon im Oktober gibt es eine Registrierungsphase, bei der ihr euch vorab anmelden könnt. Eine geschlossene Beta hat „Final Fantasy 7: The First Soldier“ schon hinter sich.

Was kostet das? Nichts. „Final Fantasy 7: The First Soldier“ ist kostenlos, bietet aber wie üblich einige In-Game-Käufe.

