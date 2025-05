Fern-Raids in Pokémon Go – Neue Chancen und Kompromisse bei Maximal-Kämpfen

Die neuesten Änderungen an den Maximal-Kämpfen in Pokémon Go haben für einiges Aufsehen in der Spieler-Community gesorgt. Nachdem diese Kämpfe Ende letzten Jahres eingeführt wurden, hagelte es schnell Kritik. Besonders die Gigadynamax-Pokémon stellten eine Herausforderung dar, da sie eine große Anzahl von Spielern benötigten und bisher nicht für Fern-Raids zugelassen waren. Diese Beschränkung machte es für viele Spieler schwer, überhaupt an den Kämpfen teilzunehmen oder Mitstreiter zu finden. Doch nun hat Niantic, der Entwickler von Pokémon Go, angekündigt, dass Spieler ab sofort mit einem Fern-Raid-Pass an diesen Kämpfen teilnehmen können. Doch diese Neuerung bringt auch einige Kompromisse mit sich.

Neue Möglichkeiten für Maximal-Kämpfe

Wie verändert sich das Spielerlebnis durch Fern-Raids? Mit der Einführung von Fern-Raids für Maximal-Kämpfe wird eine der größten Hürden für die Teilnahme beseitigt. Spieler können nun weltweit an diesen Kämpfen teilnehmen, ohne physisch anwesend sein zu müssen. Dies könnte die Beteiligung an Maximal-Kämpfen erheblich steigern.

Eine wichtige Änderung besteht darin, dass Spieler, die persönlich an den Kämpfen teilnehmen, zusätzliche Boni erhalten. Laut Niantic werden diese Spieler mehr Premier-Bälle und Erfahrungspunkte (XP) erhalten als zuvor. Dies soll einen Anreiz bieten, weiterhin die physische Teilnahme an den Kämpfen zu bevorzugen.

Kosten und weitere Änderungen

Welche Kosten und Einschränkungen gibt es bei den Fern-Raids? Spieler müssen weiterhin für die Fern-Raid-Pässe bezahlen, die mit 195 PokéMünzen zu Buche schlagen. Der Preis bleibt unverändert seit den Anpassungen im Jahr 2023. Zudem müssen Spieler Maximal-Partikel ausgeben, um an Maximal-Kämpfen teilnehmen zu können. Hier wurde jedoch der Höchstwert, den ein Spieler besitzen kann, auf 1.500 erhöht.

Diese Änderungen an den Maximal-Kämpfen kommen zu einer Zeit, in der ähnliche Anpassungen bei den Schatten-Raids vorgenommen wurden. Pokémon Go erlaubt nun dauerhaft die Teilnahme an Schatten-Raids über Fern-Raids, was zuvor nur bei speziellen Events möglich war. Diese Entwicklungen könnten darauf hinweisen, dass Niantic seine strikte Outdoor-Politik etwas gelockert hat.

Neue Funktionen für bessere Planung

Welche neuen Funktionen erleichtern die Raid-Planung? Neben den Anpassungen bei den Maximal-Kämpfen hat Pokémon Go eine neue Funktion eingeführt: den RSVP-Planer. Diese Funktion ermöglicht es Spielern, ihre Teilnahme an Raids zu planen und anderen Spielern im Voraus mitzuteilen, wann sie anwesend sein werden. Auf der Karte können Spieler dann sehen, wann andere Spieler geplant haben, an einem Raid teilzunehmen. Dies erleichtert die Bildung von Gruppen zur Bekämpfung der Raid-Bosse erheblich.

Diese Änderungen zeigen, dass Niantic bemüht ist, den Spagat zwischen der Förderung von Outdoor-Aktivitäten und der Berücksichtigung der Spielerwünsche zu schaffen. Ob diese Anpassungen die Teilnahme an Maximal-Kämpfen tatsächlich erhöhen, bleibt abzuwarten.

Wie stehst du zu den Maximal-Kämpfen in Pokémon Go? Wirst du aufgrund dieser Änderungen häufiger teilnehmen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit.