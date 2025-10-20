Fallout-Fans aufgepasst – Nuka-Cola und Sunset Sarsaparilla jetzt erhältlich!

Fans der Fallout-Serie können sich jetzt auf ein ganz besonderes Erlebnis freuen: Die ikonischen Getränke der Spielwelt, Nuka-Cola und Sunset Sarsaparilla, sind nun in der echten Welt erhältlich. Diese Getränke haben ihren Ursprung in der postapokalyptischen Welt von Fallout, einer Spielserie, die seit ihrer Einführung durch Interplay im Jahr 1997 große Erfolge feiert.

Die Jones Soda Company, bekannt für ihre einzigartigen Softdrink-Kreationen, hat sich mit Bethesda Softworks zusammengetan, um diese legendären Getränke auf den Markt zu bringen. Die Einführung dieser realen Versionen von Nuka-Cola und Sunset Sarsaparilla bietet dir die Möglichkeit, ein Stück der Fallout-Welt zu erleben, während du in deine Lieblingsspiele eintauchst.

Die neuen Geschmäcker der Fallout-Getränke

Welche Geschmäcker gibt es? Die neuen Getränke umfassen den Nuka-Grape-Geschmack, eine aufregende Ergänzung zur Nuka-Cola-Familie. Diese Variante wurde erstmals auf den Flaschen der Jones Soda Company gesichtet, bevor sie offiziell angekündigt wurde. Neben Nuka-Grape ist auch Sunset Sarsaparilla erhältlich, ein Getränk, das sich besonders an die Fans von Fallout: New Vegas richtet.

Beide Getränke sind in gemischten 12er-Paketen erhältlich, die jeweils vier Flaschen Nuka-Grape, vier Sunset Sarsaparilla und vier Nuka-Cola Quantum mit einem sauren Beerenlimonadengeschmack enthalten. Diese Getränke bieten dir die Möglichkeit, die verschiedenen Geschmäcker der Fallout-Serie zu genießen.

Verfügbarkeit und Kaufoptionen

Wo kann man die Getränke kaufen? Die Getränke sind in ausgewählten Geschäften in Deutschland erhältlich, und einige Sorten sind auch über die Website von Jones Soda bestellbar. Allerdings ist Nuka-Grape derzeit ausverkauft, und es sind nur leere Getränkehalter von Nuka-Cola Quantum verfügbar.

Der Preis für ein 12er-Paket liegt bei unter 20 Euro, was es dir ermöglicht, diese besonderen Getränke zu einem erschwinglichen Preis zu genießen. Die Verfügbarkeit kann je nach Region variieren, daher lohnt es sich, regelmäßig die lokale Verfügbarkeit zu überprüfen.

Die Verbindung zur Fallout-Serie

Wie sind die Getränke mit der Spielserie verbunden? Nuka-Cola und Sunset Sarsaparilla sind fest in der Lore der Fallout-Serie verankert. Nuka-Cola, das erstmals in den frühen Tagen der Serie als Handelsware eingeführt wurde, hat sich seit Bethesda’s Übernahme der Serie weiterentwickelt. Mit Fallout 3 und dem Nuka-World-Addon für Fallout 4 wurden neue Möglichkeiten zur Herstellung und Nutzung von Nuka-Cola eingeführt.

Sunset Sarsaparilla hingegen wurde in Fallout: New Vegas eingeführt und bietet eine regionale Note, die das New Vegas Setting ergänzt. Beide Getränke sind ein fester Bestandteil der Serie und bieten Fans die Möglichkeit, sich ein Stück der postapokalyptischen Welt nach Hause zu holen.

Zukunftsausblick

Was erwartet die Fans in Zukunft? Während sich die Fans über die Verfügbarkeit dieser Getränke freuen, gibt es auch Spekulationen über zukünftige Entwicklungen in der Fallout-Serie. Viele hoffen, dass Fallout 5 eigene Getränkevarianten einführen wird, allerdings wird dies noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da Bethesda derzeit an The Elder Scrolls 6 arbeitet.

In der Zwischenzeit kannst du die Wartezeit mit einer kühlen Flasche Nuka-Cola oder Sunset Sarsaparilla überbrücken und dich auf zukünftige Abenteuer in der Fallout-Welt freuen.

