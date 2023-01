Was haltet ihr von dem überragenden Einsatz des Helden-Hundes? Ist euch vielleicht sogar schon mal etwas ähnliches passiert? Schreibt es uns in die Kommentare.

Was ist da genau passiert? Ein Hund spielt besser „Elden Ring“ als einige von uns. So oder so ähnlich könnte die Angelegenheit auch beschrieben werden, wie es Streamerin Miss Mikkaa selbst tut. Allerdings stimmt das natürlich nicht ganz.

© From Software / Bandai Namco (Youtube: Zullie the Witch)

© From Software / Bandai Namco (Youtube: Zullie the Witch)

BELIEBTE NEWS

Elden Ring-Streamerin wird von ihrem Hund vor einem Drachen gerettet, während sie weg ist

The Last of Us-Serie: Düsterer Preview-Trailer wirft einen Blick auf Folge 2 – so wird es weitergehen

The Last of Us: Mit 4,7 Millionen Zuschauern ist die Premiere der Serie ein voller Erfolg

Hogwarts Legacy: Map geleakt – Wie groß ist die Open World?

Akkurat: The Last of Us-Clicker haben die selben Synchronsprecher wie im Spiel

Hogwarts Legacy: Leak enthüllt Nebenquests – ihr könnt nach Askaban reisen!

The Last of Us: Wer sind die rebellischen Fireflies?

Es kommt noch mehr Silent Hill, unter einer Bedingung

The Last of Us: Wer ist Tommy in der Serie?

Hogwarts Legacy: Diese Inhalte sollten im Spiel sein, wurden dann gestrichen