Die Spiele von From Software sind bekannt für ihren knallharten Schwierigkeitsgrad und den Umstand, dass ihr sie in der Regel nicht pausieren könnt. Eine Verschnaufpause gönnt euch auch Elden Ring zumeist erst dann, wenn ihr ein ruhiges Plätzchen gefunden habt. Es gibt allerdings einen kleinen Trick, mit dem ihr das Rollenspiel tatsächlich jederzeit auf jeder Plattform pausieren dürft.

Pause-Funktion versteckt sich in einem Untermenü

Und so funktioniert es: Ihr müsst zunächst das Menü öffnen und dann den Punkt Ausrüstung auswählen. Anschließend müsst ihr den Hilfe-Button drücken. Auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 liegt dieser auf dem Touchpad, bei Xbox-Konsolen ist es die Taste für die Ansicht. Jetzt müsst ihr nur noch den Punkt Ausrüstungsmenü anklicken.

Und das war’s! Ja, es ist wirklich so einfach. Wenn ihr diese wenigen Schritte befolgt, könnt ihr „Elden Ring“ jederzeit pausieren. Die Zeiten sind somit vorbei, in denen ihr Schaden von Gegnern erleidet, während ihr eure Ausrüstungsgegenstände bearbeiten möchtet. So dürft ihr immer eine kleine Pause einlegen.

Dass diese Funktion im Rollenspiel-Hit erstmals entdeckt wurde, ist übrigens noch gar nicht allzu lange her. Erst vor gut einer Woche verbreiteten sich erste Posts in den sozialen Netzwerken, in denen Spieler davon berichteten, sie seien auf diese Option gestoßen (via VGC). Ein wirklich schönes kleines Detail.

Die Pause-Option reiht sich somit in eine Liste von mehreren Dingen ein, die euch das neueste FromSoftware-Game nicht verrät. Das Entwicklerstudio ist bekannt dafür, Spielern nur sehr wenig zu erklären und sie viele Funktionen lieber selbstständig entdecken zu lassen. Hierzu zählt beispielsweise auch, wie ihr Magie nutzen oder wie ihr eine Waffe beidhändig führen könnt.

„Elden Ring“ ist seit dem 25. Februar 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC erhältlich.