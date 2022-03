Elden Ring: So könnt ihr Waffen beidhändig führen – Guide

In Elden Ring erwarten euch zahlreiche völlig unterschiedliche Nah- und Fernkampfwaffen wie Schwerter, Speere, Lanzen, Dolche, Bögen und Armbrüste. Dabei kommt es auf eure Vorlieben und zudem die jeweilige Situation an, für welche Waffen ihr euch entscheidet. Letztendlich ist es aber am wichtigsten, dass ihr mit den grundlegenden Mechaniken aller Waffen aus dem Open-World-Soulslike vertraut seid, um in Kämpfen nicht den Kürzeren zu ziehen.

Habt ihr euch bereits durch andere Titel von Entwickler FromSoftware gekämpft, wie zum Beispiel die Dark Souls-Ableger, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass zahlreiche Waffen wie Schwerter und Hellebarden auch beidhändig geführt werden können. Aber funktioniert das auch in „Elden Ring“?

Na klar, ansonsten hätten wir diesen Guide für euch wohl nicht erstellt! Allerdings unterscheidet sich die Steuerung ein wenig von der in „Dark Souls 3“ und Co.

Elden Ring: So führt ihr Waffen beidhändig

Mit dieser Tastenkombination nehmt ihr eine Waffe in beide Hände.

PC : Haltet E gedrückt + Links-/Rechtsklick

: Haltet E gedrückt + Links-/Rechtsklick Xbox One/Xbox Series X/S : Haltet Y gedrückt + RB / LB

: Haltet Y gedrückt + RB / LB PS4/PS5: Haltet Dreieck gedrückt + R1 / L1

© From Software/Bandai Namco

Mit Dreieck + R1 nehmt ihr eure rechte Waffe in beide Hände, mit Dreieck + L1 hingegen nehmt ihr die linke Waffe in eurer Schnellauswahl in beide Hände. Auf diese Weise könnt ihr sogar ein Schild in beiden Händen halten. Angreifen könnt ihr damit zwar auch, der Schaden hält sich aber stark in Grenzen.

Gut zu wissen: Zwar könnt ihr die Armbrust, anders als den Bogen, mit nur einer Hand bedienen, um in der zweiten zum Beispiel noch das Schild zu nutzen. Ihr könnt die Fernkampfwaffe aber auch mit beiden Händen halten, um damit wie beim Bogen aus der Ego-Perspektive mit einem zusätzlichen Fadenkreuz manuell auf Gegner zielen.

Möchtet ihr eine Waffe wieder nur in einer Hand halten, um zu Beispiel ein Schild in die zweite zu nehmen, gebt die oben aufgelistete Kombination erneut ein. Alternativ wählt ihr einfach manuell das Schild oder eine andere Waffe über die Schnellauswahl aus. Dadurch wechselt euer Charakter automatisch von der beidhändigen zur einhändigen Haltung.

Welche Vorteile / Nachteile bringen beidhändig geführte Waffen?

Führt ihr beispielshalber ein Großschwert in beiden Händen, könnt ihr damit besser zuschlagen und macht entsprechend mehr Schaden. Auf der anderen Seite schlagt ihr aber auch langsamer zu und benötigt darüber hinaus mehr Ausdauer.

Ihr könnt mit einem beidhändig geführten Schwert zwar noch weiterhin gegnerische Angriffe blocken, allerdings haltet ihr dadurch nicht den kompletten Schaden von eurem Recken anhalten. Lediglich durch ein gutes Schild könnt ihr beim Blocken bis zu 100 Schaden abhalten.

Habt ihr in einem Kampf also gerade ein entsprechend großes Zeitfenster, könnt ihr eure Waffe fix in beide Hände legen und damit beherzt zuschlagen. Außerdem lassen sich auf diese Weise Waffen führen, für die euer Charakter eigentlich zu wenig Stärke besitzt.