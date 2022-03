© From Software/Bandai Namco

Ihr könnt euch nicht nur mit diversen Nah- und Fernkampfwaffen euren Weg durch die Zwischenlande von Elden Ring bahnen, sondern auch mit Magie. Zu verstehen, wie diese genau funktioniert, macht euch der Rollenspiel-Hit allerdings nicht unbedingt einfach. Wir erklären euch deshalb diese Mechanik.

Magie ist eine extrem mächtige Waffe

Um Magie überhaupt nutzen zu können, müsst ihr vor allem in die Attribute Geist, Kondition und Weisheit investieren. Letzteres verstärkt die Energie eurer magischen Attacken. Ersteres bestimmt derweil über eure Fokuspunkte (FP), die darüber entscheiden, wie viele Zauber ihr hintereinander einsetzen könnt.

Doch einige Magiesprüche in „Elden Ring“ verbrauchen nicht nur FP, sondern auch Ausdauer, weshalb ihr ebenfalls Punkte in Kondition investieren solltet. Darüber hinaus gibt es das Attribut Arkanenergie. Je mehr Punkte beziehungsweise Runen ihr in dieses steckt, desto besser kann eure Spielfigur verschiedenen Magieangriffen trotzen.

Habt ihr genug Punkte in die zuvor genannten Attribute investiert, ist gewissermaßen die Grundlage gelegt. Theoretisch könnt ihr nun Zauber einsetzen. Um das auch praktisch tun zu können, müssen allerdings noch mehr Punkte erfüllt sein. Zunächst benötigt ihr einen Zauberstab. Hat eure Spielfigur diesen nicht in der linken oder rechten Hand, könnt ihr Magie nicht wirken. Einige Stäbe haben übrigens, genauso wie Zauber, Attribut-Mindestanforderungen, die euer Charakter erfüllen muss.

Des Weiteren müsst ihr ebenfalls Zaubersprüche erlernt haben. Die geläufigste Form der Magie in „Elden Ring“ sind die sogenannten Schimmersteinzauber. Diese können sowohl offensiv als auch defensiv genutzt werden. Ihr könnt mit ihnen beispielsweise euer Schild oder eure Nahkampfwaffe vorübergehend verstärken. Einige Sprüche findet ihr in der Spielwelt, einige könnt ihr auch bei NPCs erlernen/kaufen.

Um Magie einsetzen zu können, müssen Voraussetzungen erfüllt sein © From Software/Bandai Namco

Nachdem ihr euren Charakter nun aufgelevelt und ausgerüstet habt, seid ihr schon fast bereit, Magie einzusetzen. Sobald ihr einen Zauber erlernt beziehungsweise freigeschaltet habt, müsst ihr diesen an einem Ort der Gnade nur noch in einen freien Zauber-Slot einsetzen. Lasst eure Spielfigur danach einen Zauberstab in die Hand nehmen, wählt über das Steuerkreuz einen Zauber aus und legt los!