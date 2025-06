Tricephalos besiegen in Elden Ring Nightreign, so gehts! – Lösung jede Klasse

In Elden Ring Nightreign scheitert es bei vielen schon bei dem Versuch, den ersten Nachtfürsten zu besiegen. Und das ist auch kein Wunder, denn Tricephalos ist ohne richtigen Plan gar nicht mal so leicht zu schlagen – From Software eben. Doch ich verrate dir in diesem Guide, wie einfach Tricephalos eigentlich zu besiegen ist, wenn du die richtigen Vorkehrungen triffst. Mit dieser Lösung wirst du Tricephalos zu 100% zu Fall bringen. Versprochen.

Ich teile diesen Ratgeber aus Gründen der Einfachheit in mehrere Schritte ein. Du solltest keinen dieser Schritte auslassen. Lies diese Lösung bis ganz zum Schluss, um keinen wichtigen Schritt zu verpassen.

1. Hot Spots richtig abgrasen: 2x Nächte richtig nutzen!

In Elden Ring Nightreign gibt es auf der Karte ganz bestimmte Ortschaften. Das sind die Hot Spots im Spiel, die es abzugrasen gilt. Und dieses Abgrasen der Orte ist wichtiger, als man es im ersten Moment annehmen würde. Du musst mit deinem Team so viele Hot Spots wie möglich anlaufen und sie clearen, um richtig zu leveln und so viele passive Verstärkungen wie möglich zu sammeln. Falls du noch nichts über die einzelnen Orte weißt, schau mal hier rein:

Warum ist dieser Schritt so wichtig? Die häufigsten Fehler bestehen darin, dass die Spieler eher ziellos umherlaufen und die Hot Spots nicht richtig nutzen. Aber jeder Hot Spot hat eine ganz bestimmte Aufgabe im Spiel.

Deine Gruppe erhält überall einen Boost an Runen, es gibt viele nützliche Items und vor allem Waffen, um den Charakter aufzurüsten – und es gibt natürlich auch Geheimnisse wie die Zauberertürme mit starken passiven Upgrades.

Die Hot Spots bieten unterschiedliche Anreize wie Frost- oder Blut-Items in den Ruinen. © From Software

2. Konzentration auf Spezialeffekte, nicht nur auf Waffen!

Der Schlüssel zum Sieg liegt auch in den passiven Verbesserungen, den sogenannten Spezialeffekten. Diese Charakter-Upgrades bekommst du beim Abgrasen der Hot Spots, dem Besiegen von Bossen und so weiter. Am Ende sollte dein Charakter mehr Upgrades als neue Waffen sammeln, denn diese Upgrades gelten mit (mehr oder weniger) allen Waffen für deinen gesamten Charakter – für die ganze Runde, auch gegen den Kampf gegen den Nachtlord.

Du musst so viele Spezialeffekte sammeln, wie es nur geht. © From Software

Du kannst deine Spezialeffekte anhäufen und wirst einige Effekte finden, die deinen Spielstil unterstützen. Mit der Gräfin zum Beispiel habe ich Folgendes gewählt:

LP-Regeneration durch aufeinanderfolgende Angriffe , um das schnelle Angreifen der Gräfin zu belohnen.

, um das schnelle Angreifen der Gräfin zu belohnen. Erhöhte maximale Ausdauer , damit die Gräfin häufiger attackieren kann.

, damit die Gräfin häufiger attackieren kann. Verbesserte Haltungsbrechung, um die Haltung des Feindes viel schneller zu brechen.

Das sind nur ein paar Beispiele und es gibt viele Möglichkeiten (siehe Bild). Diese Spezialeffekte darfst du nicht unterschätzen, weshalb das Abarbeiten der gesamten Karte in den zwei Nächten zur Pflicht wird. Verschwende keine Zeit mit belanglosen Aufgaben. Suche schnellstmöglich alle Orte ab und erfülle das jeweilige Ziel.

3. Richtige Klassen aufeinander abstimmen!

Aber welche Charaktere sollte unser Team eigentlich wählen? From Software hat das grundlegende Spielprinzip auf eine 3er-Gruppe ausgelegt und deshalb kämpfst du bei Tricephalos auch gegen drei Wölfe in einem Boss. Du solltest dich mit deinen Kameraden gut abstimmen, wer welche Klasse spielt. Du kannst Tricephalos mit jeder Klasse besiegen, doch eine richtige 3er-Gruppe macht das Ganze viel angenehmer.

Dein Team braucht die richtige Aufstellung. © From Software

Meine Empfehlung sieht wie folgt aus:

Ein Tank wie der Räuber (oder Wächter): Ihr brauchst einen Tank in der Gruppe, der mit seinen hohen Lebenspunkten einiges aushält und den Feind ablenkt, damit die zwei anderen Charaktere ausreichend Zeit für den Schaden haben.

Ihr brauchst einen Tank in der Gruppe, der mit seinen hohen Lebenspunkten einiges aushält und den Feind ablenkt, damit die zwei anderen Charaktere ausreichend Zeit für den Schaden haben. Ein Nahkampf-DPS wie die Gräfin (oder Exekutor): Obendrein solltest du einen Kämpfer mit Nahkampfschaden in die Gruppe holen, der an der Front schnelle Bewegungen ausführt und immer versucht den Feind von der Hinterseite zu attackieren. Das hält den Gegner ebenfalls beschäftigt.

Obendrein solltest du einen Kämpfer mit Nahkampfschaden in die Gruppe holen, der an der Front schnelle Bewegungen ausführt und immer versucht den Feind von der Hinterseite zu attackieren. Das hält den Gegner ebenfalls beschäftigt. Ein Fernkampf-DPS wie Eisenauge (oder Gespenst): Und dann wäre ein Kämpfer mit Fernkampfschaden sinnvoll, da der Feind recht flink ist und da ergibt ein Bogenschütze wie Eisenauge durchaus Sinn. Er kann nicht nur den Gegner attackieren, sondern auch schnell aus der Ferne reagieren, wenn ein Verbündeter auf dem Boden liegt.

Falls du noch nicht weißt, wie du deinen Charakter richtig skillen und skalieren solltest, sieh jetzt gern in diese beiden Lösungshilfen hinein:

Ich verwende für dieses Beispiel die Gräfin, die sich gut mit zwei anderen Kameraden kombinieren lässt.

Achte bei der Gräfin auf den Geschick- und Weisheits-Boost in den Attributen. Du kannst schnell angreifen und nebenher Zauber wirken. © From Software

Charakter vorbereiten: Relikte auswählen!

Für jeden deiner Charaktere die korrekten Relikte auswählen: Zu der richtigen Vorbereitung gehört das Auswählen der passenden Relikte, damit du während der Expedition mit den besten Voraussetzungen startest. Nutze die Relikte, die für dich am besten zu deinem Spielstil passen. Hier gibt es kein Universalrezept.

Meine Beispiel-Relikte der Gräfin: Ich habe dir hier ein paar Relikte eingebaut, die mein Vorgehen aufzeigen. Ich setze während der Runde auf Frost-Statusleiden (dazu komme ich gleich) und versuche noch eine Heiligwaffe zu finden, die die erhöhte Heiligangriffskraft ausspielt.

© From Software

Das Klassen-spezifische Upgrade der Gräfin überträgt Dolch-Angriffsketten auf Gegner in der Nähe, was bei Tricephalos wegen der 3er-Wolf-Kombination Sinn ergibt. Denn Tricephalos hat mehrere Bossphasen. Doch auch das ist lediglich ein Beispiel, wie man den Charakter im Vorfeld pusht.

4. Die Statusleiden nutzen!

Bevor du dich jetzt mit deiner Gruppe aufmachst, Tricephalos kräftig den Hintern zu versohlen, gibt es noch eine kleine Lektion in Sachen Statusleiden. Ich weiß, du hast dich bis jetzt noch nicht so sehr darum bemüht, dich näher damit auseinander zu setzen? Das haben ziemlich viele Spieler bis heute nicht getan. Aber es lohnt sich!

Ich habe dir an dieser Stelle alle Statusleiden im Detail aufgezeigt (in Kurzfassung, keine Sorge!) – damit du einen Schnellstart-Überblick bekommst und Tricephalos mit diesen Leiden ärgern kannst.

Wenn du deine Offensive mit Statusleiden verstärkst, wirkt das echte Wunder im Kampf gegen den übermächtigen Feind. Du kannst viele der Leiden kombinieren, indem du deine Startwaffe direkt mit einem der Leiden versiehst (Relikte). Denn die Startwaffe solltest du niemals unterschätzen. Du kannst mit ihr sehr gut planen und bei einem Händler diverse Schmiedestein-Upgrades vornehmen. Überlege dir also gut, ob du nicht vielleicht mit der Startwaffe gegen den Boss antreten möchtest.

Die Symbole für die Statusleiden. © From Software

Die Icons bei den Hot Spots symbolisieren Items und Ausrüstung mit Fokus auf Statusleiden. Nutze das, um gezielt nach Statusleiden zu suchen, mit denen du deine Angriffe verstärkst!

Ich empfehle bei Tricephalos auf Frost zu setzen: Eine Unterkühlung versieht Tricephalos nicht nur mit einer großen 7%-Schadensattacke (+30 Schaden) auf die gesamten Lebenspunkte. Bei erfolgreichem Aufbau = der anschließende Debuff von -20% gilt für alle Schadensquellen.

Eine Unterkühlung versieht Tricephalos nicht nur mit einer großen 7%-Schadensattacke (+30 Schaden) auf die gesamten Lebenspunkte. Bei erfolgreichem Aufbau = der anschließende Debuff von -20% gilt für alle Schadensquellen. Kombiniere das mit Blutung: Diese Statusleiden kannst du mit Blutung ergänzen. Blut fügt 15% Schaden der maximalen Lebenspunkte plus 100 oder 200 Schaden zu.

Sammle idealerweise zwei Waffen oder nutze ein Blutfett, um beide Leiden auszuteilen.

Diese Statusleiden kannst du mit Blutung ergänzen. Blut fügt zu. Sammle idealerweise zwei Waffen oder nutze ein Blutfett, um beide Leiden auszuteilen. Die Schwäche von Tricephalos: Tricephalos ist gegen Heiligschaden anfällig, weshalb du auf Heiligfett oder Heiligschaden bei deinen Waffen setzen solltest.

5. Die Angriffe von Tricephalos kennen!

Wenn du dir über diese Basis-Vorgehensweisen im Klaren bist, solltest du hier mal einen kleinen Blick auf die Angriffe von Tricephalos alias Gladius, Bestie der Nacht werfen. Diese lassen sich nämlich sehr leicht kontern, wenn du sie einmal verinnerlicht hast.

Das sind die gefürchteten Attacken von Tricephalos:

Bodenstampfer: Tricephalos hebt einen Kopf und schlägt damit vor ihm auf den Boden.

-> Einfach zur Seite hin ausweichen.

Tricephalos hebt einen Kopf und schlägt damit vor ihm auf den Boden. -> Einfach zur Seite hin ausweichen. Kieferbiss: Tricephalos regt sich kurz auf und schnappt dann mit einem Kieferbiss nach vorne.

-> Springe zum Ausweichen in den Feind hinein, quasi durch ihn hindurch.

Tricephalos regt sich kurz auf und schnappt dann mit einem Kieferbiss nach vorne. -> Springe zum Ausweichen in den Feind hinein, quasi durch ihn hindurch. Rammbock: Tricephalos setzt zum Stoß an und hechtet wie ein Rammbock nach vorne.

-> Im richtigen Moment Blocken/Ausweichen.

Tricephalos setzt zum Stoß an und hechtet wie ein Rammbock nach vorne. -> Im richtigen Moment Blocken/Ausweichen. Kettenschwertschlag: In seiner 3er-Wolfsform kann er das mächtige Schwert auf dem Rücken ins Maul ziehen und zu einem mächtigen Kettenschwertschlag ausholen.

-> Das ist eine Doppelattacke, hüte dich also vor dem zweiten Schwung!

Im letzten Moment zur Seite. © From Software

2. Bossphase: Gladius, Bestie der Nacht als einzelne Wölfe

Kieferbiss: Als Einzelwolf kann jeder Wolf mit einem Kieferbiss nach vorne zuschnappen. Das erkennst du an seinen Roten Augen!

-> Springe zum Ausweichen in den Feind hinein, wenn die Augen zu leuchten anfangen.

Als Einzelwolf kann jeder Wolf mit einem Kieferbiss nach vorne zuschnappen. Das erkennst du an seinen Roten Augen! -> Springe zum Ausweichen in den Feind hinein, wenn die Augen zu leuchten anfangen. Doppelbiss: Nicht jeder Biss ist ein einzelner Biss. Hüte dich bei einem Schnappen nach vorn, denn es kann ein doppeltes Schnappen sein!

-> Idealerweise erst kontern, wenn du dich vergewissert hast, dass er nichts mehr nachsetzt.

Nicht jeder Biss ist ein einzelner Biss. Hüte dich bei einem Schnappen nach vorn, denn es kann ein doppeltes Schnappen sein! -> Idealerweise erst kontern, wenn du dich vergewissert hast, dass er nichts mehr nachsetzt. Feuriger Wolfsatem: In der Einzelform-Konstellation kann Tricephalos einen feurigen Atem nach vorne schießen.

-> Zur Seite sprinten oder im richtigen Moment ausweichen, wenn er zum feurigen Wolfsatem ansetzt.

Feuerresistenz kann bei diesem Kampf nicht schaden (z.B. durch Anrufungen). © From Software

3. Bossphase: Tricephalos ist zurück!

Steinschlag: Tricephalos nutzt eine Gravitationsmacht um einen starken Schlag auszuführen. Du erkennst diese Attacke an der violetten Aura bei den drei Köpfen. Er hebt den Kopf langsam und schlägt dann zu.

-> Weiche erst aus, wenn er den Kopf wieder senkt, nachdem der Wolf die Köpfe in die Luft genommen hat.

Tricephalos nutzt eine Gravitationsmacht um einen starken Schlag auszuführen. Du erkennst diese Attacke an der violetten Aura bei den drei Köpfen. Er hebt den Kopf langsam und schlägt dann zu. -> Weiche erst aus, wenn er den Kopf wieder senkt, nachdem der Wolf die Köpfe in die Luft genommen hat. 3-facher Flammenwurf: Auch in der dritten Phase greift er mit ähnlichen Attacken wie in Bossphase 1 an, doch es kommen noch ein paar mächtige Angriffe wie der 3-fache Flammenwurf hinzu.

-> Achte auf die drei Wolfsköpfe. Wenn diese plötzlich anfangen, orange zu glühen, solltest du sofort auf Distanz oder weit zur Seite sprinten.

Da kommt was Feuriges! © From Software

Finaler Kettenschwertschlag: Außerdem kann er das Schwert auf dem Rücken nun in einer 3er-Kombo einsetzen. Hüte dich vor dem Kettenschwertschlag, der in einer tödlichen Finale endet.

-> Du benötigst so viel Ausdauer, dass du min. 3x ausweichen kannst!

Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zum Ausweichen.. 😀 © From Software

Wenn du die Angriffe von Tricephalos verinnerlicht hast, ist der Boss gar nicht mehr so schwer. Denn nahezu jeder Attacke lässt sich eigentlich kinderleicht ausweichen.

Lediglich die Bossphase mit den getrennten Wölfen kann recht trickreich werden. Denn es kann immer sein, dass dich ein Wolf von der Seite anvisiert hat und von hinten angreift. Deshalb brauchst du unbedingt einen Tank, der alle drei Wölfe auf sich zieht. In der Zwischenzeit können die anderen beiden DPS guten Schaden austeilen.

Mit diesen Tipps und Tricks bist du jetzt in der Lage, Tricephalos zu besiegen. Nun schreite zur Tat und mach mich stolz, Nachtwanderer!

Schreibe gerne in die Kommentare, mit welchen Mitteln du Tricephalos besiegt hast. So kannst du die Community an deinem Erfolg teilhaben lassen und gemeinsam mit uns feiern.