Elden Ring Nightreign: Klassen richtig skalieren, UNBEDINGT beachten! – Lösung

In Elden Ring Nightreign kannst du einen gravierenden Fehler bei der Skalierung machen, denn das Levelsystem deines Charakters funktioniert hier etwas anders als im Elden Ring-Hauptspiel. Was der genaue Fehler ist und worauf du bei der Wahl deiner Charakterklasse, Waffe und Ausrüstung unbedingt achten solltest, erkläre ich dir in dieser kompakten Lösung.

Skalierung der Charaktere und Klassen erklärt!

In Elden Ring ist es so, dass die Skalierung der Waffen an bestimmte Werte gebunden ist. Das heißt, Waffen haben in Elden Ring nicht nur einen Schadenswert oder etwaige Spezialeffekte. Nein, in Elden Ring haben Waffen eine verstärkende Skalierung, die über die sogenannten Attribute ausgespielt wird.

In der Praxis bedeutet das Folgendes: Die Skillung beim Leveln deines Charakters wirkt sich auf deine Waffen aus!

Neben Nötige Attribute, was die Grundvoraussetzung der Waffe darstellt, die du zum Tragen erfüllen musst, gibt es obendrein die Attributsskalierung (siehe Bild).

Die Attribute skalieren mit deinen Waffen. © From Software

Diese Attribute sind ein fester Bestandteil einer Waffe und können unterschiedliche Buchstaben sein.

Es gilt folgende Regel: Je höher die Skalierungs-Kennziffer von Stärke, Geschick, Weisheit, Glaube oder Arkan, desto besser skaliert diese Waffe mit diesem bestimmten Attribut – und je stärker wird deine Waffe bei entsprechender Skillung (Verteilung deiner Attributspunkte).

Wenn du deinen Charakter wie folgt aufbaust:

Dein Charakter bekommt Attributspunkte auf Stärke

Dein Charakter trägt eine Waffe mit Stärke-Skalierung A oder S

Dann hast du alles richtig gemacht. Das ist sehr gut für die größte Verstärkung und im Grunde sogar essenziell für den späteren Spielverlauf, da hier alles aufeinander abgestimmt ist und skalieren kann!

Die Attribute der Klassen in Elden Ring Nightreign erklärt!

In Elden Ring Nightreign ist das allerdings etwas anders. Das Aufleveln funktioniert anders als im Hauptspiel und bei deinen Waffen werden im laufenden Spiel keine entsprechenden Skalierungen angezeigt. Merke dir bitte Folgendes.

Es gibt kein Levelsystem wie im Hauptspiel, beim Aufleveln fällt die Verteilung der Attributspunkte weg. Das passiert automatisch, aber nicht willkürlich!

Alle Attribute werden automatisch verteilt und du wirst stärker. © From Software

From Software hat die Charakter-Klassen mit bestimmten Attributen versehen und das Aufleveln der Attribute funktioniert automatisch, wenn du deine Stufe bei einem Ort der Gnade erhöhst.

Im visuellen Kodex des Spiels kannst du die Attribute deiner Klasse jederzeit einsehen. Und auch hier in der nachfolgenden Liste kannst du diese Werte sogar im laufenden Spiel nachschlagen.

Gibt es eine Skalierung in Elden Ring Nightreign?

Aber warum ist das alles so wichtig? Es ist wichtig zu wissen, dass es für die Waffen durchaus eine verdeckte Attributsskalierung gibt, auch wenn diese im Spiel nicht angezeigt wird. Und deshalb ist es wichtig, dass du die Attribute deiner Klasse kennst, da du die richtigen Waffen suchen musst, die mit den Attributen deiner Klasse harmonieren.

Waffen, Zauber und Anrufungen haben einen Schadenswert. Aber wo ist die Skalierung? © From Software

Mein Tipp fürs Spiel: Wenn du dir eine Klasse ausgesucht hast, solltest du dir im Vorfeld überlegen, welche Waffe du im Spiel suchen willst. Denn die Waffen haben sehr spezifische Skalierungen (genau wie deine Klasse). Und wenn beides passt, hast du den stärksten Output. Das Katana Blutige Ströme passt zum Beispiel zur Klasse Exekutor, da diese Klasse hohe Geschick- und Arkan-Werte besitzt (siehe unten).

Das Katana Blutige Ströme skaliert mit Geschick und Arkan. © From Software

Du kannst dir im Visuellen Kodex alle Waffen im Spiel ansehen und deine Ausrüstung schon vor dem Spieldurchlauf abstimmen.

Alle Attribute der Klassen in der Liste

Außerdem solltest du die korrekten Relikte für deine Klasse auswählen, die jene Attribute ansteigen lässt, die du brauchst.

Das Reliktsystem funktioniert so ähnlich wie das klassische Aufleveln oder wie die Attributsverstärkung durch Talismane. Du erhöhst die Attribute wie Weisheit oder Geschick in der Tafelrundfeste mit Relikten und so wird dein Charakter stärker. Je besser die passende Skalierung, desto größer ist die Auswirkung auf deinen Charakter.

Relikte sind also dauerhafte Buffs, die du im Vorfeld festlegst.

Die Alte Taschenuhr steigert das Geschick-Attribut deiner Klasse. © From Software

Die Verteilung der Attribute bedeutet, dass einzelne Klassen unterschiedlich verstärkt und gespielt werden müssen. Das solltest du im Hinterkopf behalten, wenn du deinen Hauptcharakter weiter ausbauen möchtest.

In der Tafelrundfeste kannst du Reliktriten beim Kleinen Gefäßbasar durchführen und deine Klasse mit Relikten verstärken. Achte darauf, dass diese Relikte mit deiner Klasse harmonieren. Du solltest die nachfolgenden Attribute deiner Klasse unbedingt vor Augen haben, bevor du ein Relikt auswählst.

Schau regelmäßig beim kleinen Gefäßbasar vorbei. © From Software

Mein Tipp: Hier gibt es sogar zufällige Relikte (wie Lootboxen). © From Software

Aber welche Klasse verfügt über welche Attribute? Nun weißt du, wie Waffen und Klassen zusammenhängen. Aber welche Klasse hat welche Attribute? Hier bei uns erhältst du einen Einblick in die Verteilung der Attributspunkte aller Klassen in Elden Ring Nightreign.

Klasse: Wylder

Die Attribute der Wylder-Klassen sind recht ausgeglichen, haben aber einen stärkeren Fokus auf Stärke und Geschick. Außerdem verfügt diese Klasse über viel LP und Ausdauer. Deshalb ist er der ideale Nahkämpfer, der viele Waffen führen kann. Trotzdem solltest du eher auf Waffen spekulieren, die Stärke skalieren.

© From Software

© From Software

Klasse: Wächter

Die Wächter-Klasse verfügt über hohe Attribute auf den Lebenspunkten und Ausdauer. Bei der Offensive gibt es einen kleinen Boost auf Stärke, weshalb große und schwere Waffen Sinn ergeben. Er ist ein starker Frontkämpfer mit Hellebarde, kann aber auch andere Waffen tragen, die mit anderen Attributen harmonieren. Nur Weisheit solltest du ausschließen (siehe Übersicht).

© From Software

© From Software

Klasse: Eisenauge

Die Eisenauge-Klasse ist eine Fernkampf-Klasse. Er verfügt über gute Werte auf der Ausdauer und rein offensiv betrachtet, kann er dank seinen hohen Geschick-Wert alle Art von Bögen, Armbrüste etc. einsetzen. Doch vergiss nicht, dass er ebenfalls einen kleinen Boost auf Arkan hat, weshalb du deine Fernkampf-Waffen gut mit entsprechenden Zaubern spielen kannst. Es gibt Bögen, die mit Geschick und Arkan skalieren. Nutze dieses Wissen und suche dir eine Waffe aus im Kodex aus, die du fokussierst.

© From Software

© From Software

Klasse: Gräfin

Die Gräfin ist eine wahre Assassinen-Klasse, die eine ganz bestimmte Spielweise ermöglicht. Du verfügst über erhöhte Fertigkeitenpunkte, weil der hohe Geschick-Wert mit einer erhöhten Weisheit-Skalierung zusammenhängt. Du kannst diese Klasse deshalb wie einen fetzigen Nahkampfmagier spielen. Nutze schnelle Nahkampfwaffen wie Dolche und ergänze sie mit Zaubereien. Suche Waffen, die mit Geschick und Weisheit skalieren.

© From Software

© From Software

Klasse: Räuber

Die Räuber-Klasse eignet sich vor allem für Solospieler. Mit hoher Ausdauer und guten Lebenspunkten kommt er vor allem mit einem sehr hohen Stärke-Wert daher. Nutze große Waffen wie Äxte, Hämmer und alle Art von gigantischen Waffen, um deine Gegner zu brechen. Voller Fokus auf Stärke!

© From Software

© From Software

Klasse: Exekutor

Die Exekutor-Klasse ist eine echte Samurai-Klasse. Neben soliden Lebenspunkten und einem soliden Ausdauerwert kommt er mit einer spannenden Kombination an offensiven Attributen daher. Diese Klasse verfügt über sehr starke Geschick- und Arkan-Werte. Du kannst den Exekutor also mit jeglicher Art von Katana wie dem Nagakiba oder Blutige Ströme spielen und dein Loadout mit Arkan-Zauber verstärken (wie den Drachen-Anrufungen).

© From Software

© From Software

© From Software

Klasse: Einsiedlerin

Die Einsiedler-Klasse ist die Zauber-Klasse schlechthin. Mit einem Boost auf Fertigkeitspunkte kannst du jegliche Art von Zaubereien und Anrufungen wirken, denn die Einsiedlerin hat einen Boost auf Weistheit und Glaube. Je mehr dein Zauberstab mit Weisheit skaliert, desto besser. Im Endeffekt kannst du dir selbst aussuchen, ob du im aktiven Kampf auf Zauberstäbe oder heilige Siegel zurückgreifen möchtest. So oder so fokussiert sich diese Klasse auf Zauber.

© From Software