Elden Ring Nightreign – Freischalten der Herzogin, so gehts! – Lösung

Elden Ring Nightreign, das neueste Spin-off von FromSoftware, hat endlich das Licht der Welt erblickt. Als ein roguelike Action-Rollenspiel, das auf den bekannten Mechaniken von Elden Ring basiert, bietet es eine frische Spielerfahrung in einem alternativen Universum.

Eine der faszinierendsten Figuren in diesem Spiel ist die Herzogin, eine Klasse, die auf Geschicklichkeit basiert und durch ihre schnelle, aber riskante Spielweise besticht. Doch zu Beginn des Spiels ist die Herzogin nicht sofort spielbar. Du musst sie zuerst freischalten.

Freischaltung der Herzogin

Wie kannst du die Herzogin freischalten? Um die Herzogin in Elden Ring Nightreign spielbar zu machen, musst du zuerst den Boss Tricephalos, einen dreiköpfigen Hund, besiegen. Dieser Boss war bereits im Netzwerktest des Spiels präsent. Nachdem du Tricephalos zum ersten Mal besiegt hast, erhältst du in deinem Loot-Bildschirm eine alte Taschenuhr. Was du damit machen sollst, wird dir nicht direkt gesagt – in typischer FromSoftware-Manier.

Was muss ich mit der Taschenuhr machen? Um die Taschenuhr zu verwenden, kehre zum zentralen Bereich der Tafelrundfeste zurück und sprich mit der verhüllten Priesterin, die dich bisher durch das Spiel geführt hat. Sie wird die Taschenuhr bemerken und sie als ihre eigene beanspruchen. Eine kurze Zwischensequenz enthüllt dann, dass die Priesterin in Wahrheit die Herzogin ist. Nach dieser Szene kannst du die Herzogin in zukünftigen Läufen spielen.

Spielstil der Herzogin

Welche Fähigkeiten bringt die Herzogin mit? Die Herzogin ist bekannt für ihren schnellen Schaden mit kleineren, geschicklichkeitsbasierten Waffen wie Dolchen und Kurzschwertern. Wenn du jedoch lieber etwas Magie einsetzen möchtest, ist sie auch darin geübt. Ihre Grundfähigkeit ist besonders effektiv, wenn es darum geht, koordinierten Schaden zu maximieren.

Ihr Ultimative-Fähigkeit kann sie und ihre Verbündeten aus schwierigen Situationen retten.

Es ist jedoch wichtig, dass du jemanden wie einen Wächter oder einen Plünderer in deinem Team hast, um an vorderster Front zu stehen, wenn du die Herzogin spielst. Dies ermöglicht dir, ihre Fähigkeiten optimal zu nutzen, ohne selbst zu viel Schaden zu erleiden.

Kooperative Spielmechanik

Wie funktioniert das kooperative Spielen in Elden Ring Nightreign? Elden Ring Nightreign legt einen starken Fokus auf kooperatives Gameplay. Bis zu 3x Spieler können als sogenannte Nightfarers in die verzerrte Welt von Limveld eintauchen. Jeder Spieler wählt einen der verfügbaren Charaktere, und gemeinsam kämpft ihr gegen die bevorstehende Nacht, die von den Nachtlords gelenkt wird.

Die Spieler müssen die Prozedur der Limveld-Erkundung über drei Tage hinweg überleben und schließlich einen der Nachtlords besiegen. Diese kooperative Erfahrung erfordert Teamwork und strategisches Denken, um die Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

Was denkst du über die neuen Spielelemente von Elden Ring Nightreign? Teile deine Meinung in den Kommentaren!