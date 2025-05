Revenant in Elden Ring Nightreign freischalten – Tipps und Lösung

In Elden Ring Nightreign gibt es viele interessante Charaktere, die du spielen kannst, doch nicht alle sind sofort verfügbar. Eine der spannendsten Figuren ist der Revenant. Diese geheimnisvolle Nachtwanderin bietet eine der größten Herausforderungen im Spiel, da ihre Spielweise einzigartig ist und sie Unterstützung für ihr Team in kritischen Momenten bietet. Bevor du jedoch in den Genuss ihrer Fähigkeiten kommst, musst du sie erst freischalten.

Der Weg zur Freischaltung des Revenant

Was benötigst du, um den Revenant freizuschalten? Anders als bei der Herzogin (Freischaltung) erfordert die Freischaltung des Revenant etwas mehr Aufwand. Du benötigst etwas In-Game-Währung und musst dich einem Bosskampf stellen. Zuerst solltest du dich mit einem anderen Charakter vertraut machen, bevor du dich an diese Aufgabe wagst.

Wie findest du den Revenant? Besuche den Small Jar Bazaar in der Tafelrundfeste. Dort triffst du auf den kleinen Kriegsgefäß-Mann, bei dem du gewöhnlich Relikte und Emotes kaufst. Solltest du den Weg verlieren, kannst du über die Karte in der Tafelrundfeste schnell zu ihm reisen.

Im Laden findest du einen Besudelten Rahmen, den du nach dem Freischalten der Herzogin kaufen kannst. Sobald du diesen gekauft hast, siehst du einen geisterhaften Phantom in einem östlichen Raum der Festung, die ein Gemälde betrachtet. Interagiere mit ihr, um in eine erinnerungsartige Erfahrung transportiert zu werden.

Der Kampf um den Revenant

Welche Herausforderungen erwarten dich im Kampf? Der Revenant existiert in einer separaten Dimension, bewacht von den drei Beschwörungen, die Teil ihrer Fähigkeit sind. Diese Beschwörungen musst du zuerst besiegen, um ungestört gegen den Revenant antreten zu können. Sobald du sie besiegt hast, wird der Revenant deiner Charakterliste hinzugefügt.

Welche Spielweise hat der Revenant? Ähnlich wie die Herzogin ist der Revenant kein starker Frontkämpfer und benötigt ein kohärentes Team, um ihre unterstützenden Fähigkeiten voll auszuschöpfen. Ihr Hauptfokus liegt auf der Beschwörung von spektralen Verbündeten, die im Kampf entweder Schaden zufügen oder die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich ziehen. Während diese Verbündeten kämpfen, kann die Herzogin vom Hintergrund aus mit Glaubens- oder Arkane-Fähigkeiten brillieren.

Die Zukunft der Charaktere in Elden Ring Nightreign

Was kannst du nach dem Freischalten des Revenant erwarten? Sobald du den Revenant freigeschaltet hast, hast du alle aktuellen Charaktere in Elden Ring Nightreign zur Verfügung. Weitere Charaktere werden zu einem späteren Zeitpunkt über DLCs hinzugefügt. Mit der Herzogin und dem Revenant hast du jedoch eine solide Grundlage, um das Spiel zu genießen und die verschiedenen Möglichkeiten der Spielweise zu erkunden.

Was denkst du über den Prozess, den Revenant freizuschalten?