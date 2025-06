Elden Ring Nightreign: Blut, Frost, Wahnsinn, Schlaf – Alle Statusleiden erklärt!

In Elden Ring Nightreign gibt es die sogenannten Statusleiden. Du hast wahrscheinlich schon mal von diesen Leiden gehört. Aber hast du dich mal gefragt, was sie wirklich bedeuten? Denn jedes dieser Leiden hat einen ganz besonderen Effekt. Wenn du alle Statusleiden in Elden Ring kennst, kannst du deine Expeditionen in Nightreign um einiges vereinfachen. Deshalb erkläre ich dir in dieser Lösung, was es mit den unterschiedlichen Leiden auf sich hat.

Alle Statusleiden in Elden Ring erklärt!

Statusleiden sind ganz bestimmte Zustände, die man in Elden Ring erreichen kann. Du kannst zum Beispiel an einer Blutung leiden oder du verfällst dem Wahnsinn.

Aber all diese Zustände haben einen ganz bestimmten Effekt – sowohl auf dich als auch auf die Gegner. Und das ist der Schlüssel zum Sieg.

Ob Wahnsinn, Schlaf oder Gift: die Statusleiden haben es in sich! © FromSoftware

Die meisten Bosse können mit den meisten Statusleiden belegt werden! Natürlich gibt es hier und da ausnahmen, dass ein Gegner gegen bestimmte Leiden immun ist, denn alle Gegner haben eigene Immunitäten. Aber im Großen und Ganzen kannst du auf diese Effekte im Kampf bauen, da sie dir hilfreich zur Seite stehen. Deshalb musst du sie kennen!

Diese Statusleiden gibt es und alle funktionieren anders:

Blutverlust

Frost

Gift

Scharlachfäule

Wahnsinn

Schlaf

Tod

Blut – Blutung (Hemorrhage)

© From Software

Die Blutung oder auch Blutverlust teilt nach dem erfolgreichen Aufbau der Blutleiste einen hohen Schaden mit einem Schlag aus. Eine Blutung fügt 15% Schaden der maximalen Lebenspunkte plus 100 oder 200 Schaden (abhängig von der Waffe) bei voller Blutleiste zu – doch der Blutungsaufbau dauert etwas und muss wie alle Statuseffekt aufgebaut werden. Nach der Blutung wird die Leiste aber sofort neu aufgebaut, was Blutung so stark macht.

Höherer Schaden bei hohen max. LP -> Blutverlust hat keinen Cooldown!

Es gibt Bosse wie Mohg, Fürst des Blutes, die nur 7,5% maximalen Schaden erleiden. Das ist aber auch kein Wunder, denn Mohg entspringt diesem Statusleiden, sozusagen.

Schutz vor Blutung: Die Widerstandsfähigkeit Robustheit (+ durch Kondition) schützt vor Blutverlust.

Blutstillende Boli: Verhindert den eingehenden Schaden durch Blut (Reset der Leiste).

Frost – Erfrierung (Frostbite)

© From Software

Frost teilt nach dem erfolgreichen Aufbau ebenfalls hohen Schaden auf einen Streich aus. Ein Frostausbruch fügt 10% Schaden der maximalen Lebenspunkte + 30 Schaden mit einem Schlag zu und bei Bossen 7% Schaden der maximalen Lebenspunkte + 30 Schaden – doch der Frostaufbau dauert etwas. Nachdem die Erfrierung eintritt, erleidet das Ziel für 30 Sekunden 20% mehr Schaden.

Höherer Schaden bei hohen max. LP + kurzzeitige Schwächung des Gegners

Schutz vor Frost: Die Widerstandsfähigkeit Robustheit (+ durch Kondition) schützt vor Frost. Außerdem entfernt Feuerschaden den Debuff, also Vorsicht!

Frost tauende Boli: Verhindert den eingehenden Schaden durch Frost (Reset der Leiste).

Wichtiger Unterschied zur Blutung: Es ist wichtig zu wissen, dass du Frost nicht neu aufbauen kannst, solange der 20%-Debuff nicht durchgelaufen ist. Das ist bei Blutung anders, wo die Blutung sofort nach dem Schlag neu aufgebaut wird.

Gift (Poison)

© From Software

Gift teilt für 90 Sekunden kontinuierlichen Schaden aus. Eine Vergiftung verursacht Schaden an den maximalen Lebenspunkten pro Sekunde. Es ist ein lang anhaltender Schaden über Zeit und kein Schaden, der mit dem finalen Schlag ausgeführt wird (wie z.B. bei Frost).

0,07 % max. LP + 7 pro Sekunde für 90 Sekunden -> insgesamt 6,3 % max. LP + 630 Schaden über die gesamte Dauer

Tödliches Gift: Einige Waffen teilen statt normales Gift einen tödlichen Giftschaden in 30 Sekunden aus.

0,14 % max. LP + 14 pro Sekunde für 30 Sekunden -> insgesamt 4,2 % max. LP + 420 Schaden über die gesamte Dauer

3x Tödliches Gift = 90 Sekunden = 12,6 % max. LP + 1260 Schaden

Schutz vor Gift: Die Widerstandsfähigkeit Immunität (+ durch Kraft) schützt vor Gift.

Neutralisierende Boli: Heilt die Vergiftung und verhindert so vor Giftschaden.

Scharlachfäule (Scarlet Rot)

© From Software

Gift teilt kontinuierlichen Schaden aus. Eine Infektion mit Scharlachfäule verursacht rund 1% Schaden an den maximalen Lebenspunkten pro Sekunde (ähnlich wie beim Gift). Es ist ein Schaden über Zeit und kein Schaden, der mit dem finalen Schlag ausgeführt wird (wie z.B. bei Frost).

Scharlachfäule auf Waffen: 0,18 % Max. LP + 15 pro Sekunde für 90 Sekunden, insgesamt 16,2 % Max. LP + 1350 Schaden über die gesamte Dauer

0,18 % Max. LP + 15 pro Sekunde für 90 Sekunden, insgesamt 16,2 % Max. LP + 1350 Schaden über die gesamte Dauer Alle Anrufungen wie Scharlachrotes Aeonia (inklusive Krüge): 0,33 % Max. LP + 13 pro Sekunde für 90 Sekunden, insgesamt 29,7 % Max. LP + 1170 Schaden über die gesamte Dauer

0,33 % Max. LP + 13 pro Sekunde für 90 Sekunden, insgesamt 29,7 % Max. LP + 1170 Schaden über die gesamte Dauer Malenias Scharlachfäule: 3,3 % der max. LP +26 pro Sekunde für 300 Sekunden

3,3 % der max. LP +26 pro Sekunde für 300 Sekunden Sumpf von Aeonia: 3 % der max. LP +8 pro Sekunde für 180 Sekunden

3 % der max. LP +8 pro Sekunde für 180 Sekunden Fäulnissee: 2 % der max. LP +30 pro Sekunde für 180 Sekunden

Schutz vor Scharlachfäule: Die Widerstandsfähigkeit Immunität (+ durch Kraft) schützt vor Scharlachfäule.

Bewahrende Boli: Heilt die Vergiftung durch Scharlachfäule und verhindert so vor Scharlachfäuleschaden.

Wahnsinn (Madness)

© From Software

Der blanke Wahnsinn trifft einen Spieler oder Gegner mit einer kurzen Betäubung und verursacht nicht nur hohen Lebenspunkte-Verlust von 15% max. Lebenspunkte + 100 Schaden, obendrein verlierst du sogar noch Fertigkeitspunkte von 10% max. Fertigkeitspunkte + 30 FP.

Schutz vor Wahnsinn: Die Widerstandsfähigkeit Fokus (+ durch Geist) schützt vor Wahnsinn.

Klärende Boli: Verhindert den eingehenden Schaden durch Wahnsinn (Reset der Leiste).

Schlaf (Sleep)

© From Software

Schlaf bringt einen Feind dazu, in den tiefen Schlaf zu verfallen (max. 60 Sekunden nicht mobil). Und dabei bleibt es nicht, denn das Ziel geht für kurze Zeit in einen Zustand hoher Verwundbarkeit über, sodass du Kritischer Angriff (garantiert kritischer Schaden) durchführen kannst.

Ewiger Schlaf: Der Gegner wacht nicht bei einem Schlag auf, der ewige Schlaf verzichtet jedoch auf den Kritischen Angriff. Es gibt Gegner, da geht der ewige Schlaf nach 5 Sekunden in einen normalen Schlaf über.

Schutz vor Wahnsinn: Die Widerstandsfähigkeit Fokus (+ durch Geist) schützt vor Schlaf.

Klärende Boli: Verhindert den eingehenden Schaden durch Schlaf (Reset der Leiste).

Tod – Todespest (Death Blight)

© From Software

Der Spieler verfällt der Todespest und stirbt, was einen vollständigen Verlust der Lebenspunkte bedeutet. Der Tod ist ziemlich stark in Elden Ring, aber die meisten Bosse sind gegen dieses Statusleiden immun.

Schutz vor Wahnsinn: Die Widerstandsfähigkeit Lebenskraft (+ durch Arkan) schützt vor Tod.

Verjüngende Boli: Verhindert den eingehenden Tod durch Todespest (Reset der Leiste).

Statusleiden: Unbedingt beachten!

Bedenke, dass es bei jedem Statusleiden eine Art von Leiste oder Balken gibt, der sich füllt. Dein Charakter und dein Gegner haben eine Leiste, die sich nach und nach auffüllt und wenn sie vollständig gefüllt ist, wird das Statusleiden ausgespielt.

Wenn du deinen Build planst, achte also immer darauf, diese Statusleiden zu verbauen. Es lohnt sich! Ob Blut, Frost oder eines der anderen Statusleiden. Treffer mit Statusleiden können durch deinen Build gezielt verstärkt werden.

In Elden Ring Nighreign helfen dir Relikte beim Build. © From Software

Tipp für Elden Ring Nightreign: Durch das Attribut Arkan kannst du in Elden Ring Nightreign die Statusleiden pushen, da Arkan dazu führt, dass sich Statusleiden wie Blut oder Frost schneller füllen. Außerdem gibt es Relikte, die sich darauf konzentrieren.

Relikte entsprechend planen: Nutze die Relikte in der Tafelrundfeste, um das Ganze an die Spitze zu treiben und deinen Charakter zu einer echten Blutungs- oder Frost-Maschine zu machen. Hier erfährst du alles zu den Relikten und wie du sie richtig verwendest.