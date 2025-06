Elden Ring Nightreign: Relikte richtig verwenden, so gehts! – Tipps & Tricks

In Elden Ring Nightreign gibt es die sogenannten Reliktriten, mit denen du deine Charakterklasse aufwerten kannst. Aber was hat es mit den Relikten auf sich? Und was sollte ich bei so einem Ritus beachten? Hier erfährst du alles Wichtige zu den Relikten inklusive ein paar Bonustipps von mir persönlich.

Der Reliktritus in Elden Ring Nightreign

Was ist der Reliktritus in Elden Ring Nightreign? Ein Reliktritus ist ein spezielles Upgrade-Menü, das du in der Tafelrundfeste findest. Mit diesen Riten kannst du deinen Klassen spezielle Relikte zuweisen, um unterstützende Effekte für deine Charakterklasse zu erhalten.

Bei der Verteilung von Relikten gilt Folgendes:

Relikte sind dauerhafte Verbesserungen eines Charakters. Relikte können zwischen den Runden im Reliktriten-Menü getauscht werden. Der Effekt aktiviert sich von ganz allein, wenn du zu einer Expedition aufbrichst. Spielen und Spaß haben!

So funktioniert ein Reliktritus: Mache dich zunächst einmal mit dem Reliktriten-Menü vertraut und setze überall dort deine Relikte ein, wo du sie gerade benötigst. Es bringt also nichts, eine Klasse zu verstärken, die du gar nicht spielst. Konzentriere dich erst einmal auf deine Lieblingsklasse. Du kannst die Relikte einfach in die vorgesehenen Plätze stecken.

Die Relikte sind sehr vielfältig und es gibt unterschiedliche Formen und Farben. © From Software

Farben der Relikte beachten!

Bedenke, dass die Farben der Plätze gleichbedeutend sind mit der Farbe, die deine Relikte haben dürfen. Stecke die Relikte also immer in die farblich passenden Gefäße. Einige Klassen können nur ganz bestimmte Farben verwenden – was die jeweilige Klasse einschränkt, doch dadurch wirkt alles etwas strategischer.

Gut zu wissen bei den Relikten: Relikte mit unterschiedliche Farben können gleiche Buffs haben wie zum Beispiel eine Geschick-Verstärkung. Diese findest du nicht nur bei grünen Relikten (wie man es normalerweise annehmen würde), es gibt zum Beispiel auch rote Relikte wie die Prächtige Brandszene (siehe Bild) mit einer solchen Verstärkung.

Seltenheit der Relikte beachten: Merke dir zudem, dass der Rahmen eines Relikts die Seltenheit widerspiegelt. Je seltener, desto stärker.

Grauer Rahmen: Normaler Seltenheitsgrad

Normaler Seltenheitsgrad Blauer Rahmen: Magischer Seltenheitsgrad

Magischer Seltenheitsgrad Lila Rahmen: Epischer Seltenheitsgrad

Epischer Seltenheitsgrad Orangener Rahmen: Legendärer Seltenheitsgrad

Seltenere Relikte sind automatisch stärker in den Buffs. © From Software

Relikte erhalten, so gehts!

Wie erhalte ich neue Relikte? Wenn du neue Relikte in deinen Besitz bringen möchtest, solltest du in der Tafelrundfeste einen Besuch beim kleinen Kriegergefäß in Betracht ziehen. Der sogenannte Kleiner Gefäßbasar hat Relikte im Gepäck, die das zauberhafte Wesen gerne verkaufen möchte.

Kleiner Gefäßbasar ermöglicht es dir unter anderem neue Relikte zu kaufen. © From Software

Hier kannst du für all deine Charaktere Relikte kaufen, denn es gibt sie hier in allen Formen und Farben. Falls du noch ganz am Anfang stehst, solltest du unbedingt zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen. Denn der Gefäßbasar stockt nach und nach seine Items auf und es kann immer sein, dass etwas Neues im Angebot ist.

Zufällige Relikte wie Lootboxen: Außerdem gibt es Items, die zufällige Relikte droppen. Ein Reizvolles Kleinod, das du beliebig oft kaufen kannst, hat z.B. diesen Effekt. Wenn du bereits alle Relikte beim Gefäßbasar aufgekauft hast und noch mehr möchtest, kaufe dir einfach mehrere von diesen Kleinods.

Ein Reizvolles Kleinod ist ein zufälliges Relikt. © From Software

Diese Items fungieren wie Lootboxen. Es erscheint ein zufälliges Relikt, wenn du eines dieser Items kaufst.

Wie kaufe ich Relikte? Um diese Relikte beim Basar zu kaufen, benötigst du Spuren verlorener Gnade. Die sogenannte Trübe ist eine Art von Ingame-Währung. Du erhältst Trübe, wenn du Expeditionen abgeschlossen hast.

Kann ich Relikte verkaufen? Ja. Bedenke, dass du deine Relikte auch verkaufen kannst. Das kannst du ebenfalls bei Kleiner Gefäßbasar machen, um auch zwischen den Expeditionen an ein paar trübe Runen zu gelangen.

Ein kleiner Bonustipp

Szenerieplatten kaufen: Beim kleiner Gefäßbasar kannst du im späteren Spielverlauf Szenenbilder kaufen, die Herausforderungen bieten. Diese solltest du unbedingt kaufen, um starke Relikte zu erhalten!

Relikte durch Spielfortschritt, so gehts!

Spielfortschritt ist alles und so ist es auch in Elden Ring Nightreign. Der Hauptweg, um an neue Relikte für dauerhafte Verbesserungen zu gelangen, ist der Weg des Spielens. Wenn du eine Expedition startest, bekommst du am Ende jeder Runde neue Relikte.

Relikte gibt es nach Spielabschluss einer Expedition. © From Software

Die Auswertung neuer Relikte erklärt: Bedenke, dass sämtliche Aktionen, die du während eines Spieldurchlaufs vollziehst, in die Hochrechnung fallen. Wenn du zum Beispiel mehrere Bosse erlegst, bekommst du auch mehre respektive hochwertige Relikte. Gleiches gilt für Trübe Runen.

Das Spiel hat nämlich einen internen Tracker verbaut, der alles aufzeichnet. Diesen Tracker siehst du am Ende deines Runs. Schaue mal nach dem Ende einer Expedition in die untere, rechte Ecke. Dann fällt dir auf, dass das Game im Grunde so gut wie alles aufzeichnet, was du so bei einer Expedition machst.

From Software weiß alles, was du tust! © From Software

Das heißt für dich, du solltest folgende Aufgaben während deiner Expedition bewältigen:

Erschlage so viele Feinde, wie es geht!

Erschlage so viele Große Feinde, wie es geht!

Öffne so viele Schatztruhen, wie du findest!

Rette deine Verbündeten, wenn sie dem Tode nahe sind!

Also kannst du im Grunde gar nichts falsch machen, wenn du dich auf einer Expedition befindest. Es zählen sowieso alle Aktionen, um dein Endresultat zu verbessern. Natürlich bringen bestimmte Aktionen bestimmte Relikte wie das Besiegen eines Nachtlords. Du bekommst die Alte Taschenuhr zum Beispiel mit dem ersten Sieg über den Nachtlord Tricephalos.

Es lohnt sich also immer, so weit zu spielen, wie du es mit deiner Gruppe schaffst. Du wirst am Ende immer mit wertvoller Trübe und nagelneuen Relikten belohnt.

Ein paar Bonustipps zu den Relikten

Diesen Fehler unbedingt vermeiden: Jetzt habe ich noch einen Bonustipp für dich, der dir viel Zeit und Leid ersparen wird. Relikte verstärken deinen Charakter. Du solltest jedoch unbedingt einen Blick in unseren Skalierungs-Guide werfen. Hier erkläre ich dir haargenau, warum du deine Charaktere vor einer Expedition korrekt anpassen musst.

Es gibt nämlich einen Haken an der ganzen Reliktsache und wenn du den nicht beachtest, wird dein Charakter nur kaum stärker. Es gilt, die Klasse und die Relikte bestmöglich aufeinander abzustimmen. Hier erfährst du jetzt mehr dazu:

© From Software

Dieses Relikt hat zum Beispiel einen Bonus auf Geschick. Deshalb macht das Item besonders dort Sinn, wo Geschick stark nach oben skaliert wird. Das ist zum Beispiel bei Eisenauge der Fall. Mehr dazu jetzt im Klassen-Guide lesen.