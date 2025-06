Elden Ring Nightreign: 12x wichtigste Orte zum Start – Karten- und Einsteiger-Guide

Der Einstieg in Elden Ring Nightreign fällt nicht unbedingt leicht. Doch es gibt ein paar wichtige Details, die du unbedingt beachten solltest, um deinen Start sehr stark zu vereinfachen! Mit dieser Lösung findest du garantiert schneller ins Spiel.

Ich verrate dir in dieser Anleitung für Einsteiger, was es mit der neuen Karte auf sich hat und wie du sie am besten einsetzt. Außerdem erfährst du, was du bei den einzelnen Orten – den Hot-Spots – im Spiel, so alles machen kannst!

Die Karte ist der Schlüssel zum Sieg!

In Elden Ring Nightreign musst du die Karte nicht erst aufdecken wie im Hauptspiel. Sie ist sofort aufgedeckt und die meisten wichtigen Orte sind sogar auf der Karte markiert. Das kannst du nutzen. Aber nur wenn du weißt, was du bei den einzelnen Ortschaften erwarten kannst.

Du kannst die Karte im Laufe deiner Expedition immer aufrufen und sie für deinen weiteren Weg nutzen. Du siehst hier den „Nachtregen“ mit einem sich nahenden blauen Kreis und der weiße Kreis ist die sichere Zone – ganz so wie in jedem Battle-Royale-Spiel.

Die blaue Linie spiegelt deinen gesamten Laufweg wider. © From Software

Am Ende deines Runs gibt es dann eine Zusammenfassung (das Ergebnis), was auch ganz spannend ist, da du hier nochmal deinen gesamten Laufweg nachvollziehen kannst. Hier lernst du für zukünftige Runden, welche Orte sich gelohnt haben und welche nicht.

Aber was bedeuten die ganzen Symbole und Markierungen auf der Karte? From Software hat viele Hot-Spots verbaut, die du direkt ansteuern kannst. Also wirf mal hier einen Blick in diese Liste, um die Symbole richtig zuordnen zu können. Dann fällt dir das Planen deiner Route schon um einiges leichter, versprochen!

Liste mit wichtigen Orten auf der Karte

Präge dir diese Symbole ganz genau ein, um eine schöne Zeit auf deinen Expeditionen zu haben. Außerdem verrate ich dir, warum diese Hot-Spots relevant sind.

Festung

© From Software

Die Festungen bieten viele Gegner. Bereite dich also auf Widerstand vor. Aber die Festungen lohnen sich, denn hier findest du an der Spitze des Turms eine Karte, die Geheime Objekte in der Nähe des Gebiets aufdeckt. Diese Karten musst du aktivieren und dann werden deiner Map neue Symbole wie Skarabäus-Monster für Talismane oder geheime Truhen hinzufügt. Diese Festungen lohnen sich deshalb ganz besonders stark!

Erst Karte aktivieren und dann die neuen Symbole bestaunen. © From Software

Große Kirche

Eine Große Kirche ist vor allem für Zauberer interessant wie der Einsiedlerin. In nahezu jeder großen Kirche gibt es ein großes Loch, das ins Innere der Kirche führt. Und hier liegen heilige Siegel für Anrufungen herum. Außerdem wartet immer ein starker Feind in der Kirche. Es lohnt sich also doppelt und am Ende bekommen nicht nur Zauberer hier guten Loot.

Achte auf dieses Loch am Boden in der großen Kirche und springe hinein. © From Software

Hauptlager

© From Software

Die Hauptlager sind sehr praktisch zum Leveln, da viele Gegner auf engem Raum anzutreffen sind. Außerdem warten auch hier starke Feinde, gut zum Farmen von Runen.

Du findest hier sehr viele Truhen zum Looten (manchmal sogar 3x Truhen an einem Ort) und manche Feinde tragen sogar Truhen mit sich herum. Schalte diese Gegner aus, um an den Loot in den Truhen zu kommen.

Er rennt mit dem Loot davon, aber nicht mit uns! © From Software

Ruinen

Nahezu jede Ruine hat einen versteckten Keller, wo mehrere Truhen mit sattem Loot auf dich warten. Bei den Kartenmarkierungen siehst du außerdem, um was für eine Art von Ruine es sich handelt. Wenn du hier zum Beispiel ein Gift-Symbol siehst, findest du auch Gift-Items. Hier im Beispiel siehst du ein Frost-Symbol, was auf starke Frost-Waffen und Items hinweist.

Sieh immer nach, welche Symbole die einzelnen Ruinen haben. © From Software

Tunnel

© From Software

In den Tunneln findest du Schmiedesteine, mit denen du bei einem Händler Waffen verstärken kannst. Töte starke Feinde in den Tunneln, um an höherwertige Schmiedesteine wie den Schmiedestein (2) zu kommen.

Bei jedem Händler findest du einen Amboss, den du fürs Upgraden deiner Waffen nutzen kannst.

Bei Händlern kannst du auch Schmiedesteine (1) kaufen.

© From Software

Händler

Die Händler sind nicht auf der Standard-Karte verzeichnet, sie sind aber die Hot-Spots schlechthin. Du solltest dir merken, wo du die Händler auf der Karte findest. Denn wie bereits erwähnt, kannst du hier mächtige Items wie die Schmiedesteine kaufen. Aber auch Waffen und Items zum Verzehren sind immer im Angebot, weshalb sich ein Abstecher bei einem Händler lohnt.

Beachte aber, dass du die gleichen Runen für den Kauf benötigst wie zum Aufleveln. Du solltest gut abwägen, was dir wichtiger ist.

Bei den Festungen findest du Händler. © From Software

Schloss

Ein Schloss ist wohl die größte Herausforderung, die du bei einer Expedition angehen kannst. Hier warten äußerst starke Gegner – vor allem im Keller findest du immer einen starken Boss. Gut zum Leveln und zum Looten. Aber die Feinde machen es dir nicht leicht!

© From Software

Gebietsbosse

© From Software

Die Gebietsbosse sind ziemlich stark und sollten nicht ohne Bedacht angegriffen werden. Dafür sind die Belohnungen wie starke Buffs und Waffen aber lohnenswert. Es ist lukrativ, als erfahrene Gruppen einen Gebietsboss anzugreifen, da der Output recht hoch ist. Aber diese Herausforderung solltest du nicht leichtfertig annehmen.

Siegelgefängnis

Wie öffne ich ein Siegelgefängnis? Zum Öffnen eines Siegelgefängnis benötigst du ein Steinschwertschlüssel. Diese liegen oft in Großen Kirchen. Wenn du eines der Truhen dort öffnest, findest du sie manchmal. Der Gegner in einem Siegelgefängnis ist ziemlich stark, also Obacht! Dafür bekommst du aber starke Waffen oder wahlweise viele Runen für den erfolgreichen Abschluss dieser Challenge.

Suche bei einer großen Kirche. Hier wirst du fündig, was die Steinschwertschlüssel betrifft. © From Software

Das Siegelgefängnis muss erst geöffnet werden. © From Software

Dorf

© From Software

In Dörfer findest du guten Loot und Händler, die sich dort niedergelassen haben. Wenn du gerade nicht weißt, wo du einen Händler findest, solltest du ein Dorf in der Nähe ansteuern. Außerdem gibt es hier keine großen Gefahren.

Kirche

Suche eine Kirche auf, um die Anzahl deiner Flaschenladungen zu erhöhen. Das halte ich für essenziell. 1-2 Kirchen sollten es also schon sein, wenn du eine Expedition startest. Interagiere dafür mit dem Altar in der Mitte der Kirche. Außerdem findest du hier Heilende Items wie Boli aller Art und Verstärkungen.

© From Software

Turm der Zauberer

Löse das Rätsel bei einem Turm der Zauberer, um in der Spitze des Turmes eine Schlummernde Kraft zu erhalten. Diese Waffen lohnen sich oft für Zauberer, aber nicht ausnahmslos.

Du bekommst ebenso mächtige passive Verbesserungen. Ein Turm ist also eine ruhige Art und Weise ohne großen Kampf, den Charakter zu stärken.