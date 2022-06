© From Software/Bandai Namco

Spiele von From Software sind dafür bekannt den Spieler ins kalte Wasser zu werfen und einige Geheimnisse zu beherbergen. Elden Ring macht dabei keine Ausnahme und die Open World lädt natürlich dazu ein überall Secrets und Dungeons zu verstecken.

Bisher konnte man nicht mit Sicherheit sagen, ob wirklich schon alle kleinen Ecken und Mysterien der Welt erkundet wurden. Doch das hat wohl bald ein Ende: Das offizielle Lösungsbuch zum Spiel wurde angekündigt und dürfte uns noch so manche Überraschung enthüllen!

Was bietet das Elden Ring-Lösungsbuch?

Wie man sich vielleicht schon denken konnte, wird es sich bei dem Lösungsbuch nicht nur um ein kleines Heftchen handeln. Ganz im Gegenteil, es wird ein massives Buch mit 592 Seiten.

Zum Vergleich: Das Lösungsbuch zum riesigen Spiel Legend of Zelda: Breath of the Wild kommt mit 512 Seiten daher, während Dark Souls (Remastered) bei 448 Seiten liegt. Aber mehr geht immer – Skyrim schafft es mit seiner Komplettlösung sogar auf etwa 1120 Seiten.

Erscheinen soll der „Elden Ring“-Leitfaden am 22. Juli dieses Jahres.

Und was steckt drin?

Detaillierte Karten aller Gebiete mit Standorten von Gegenständen und Bossen

mit Standorten von Gegenständen und Bossen Karten von allen Dungeons , auch solchen, die im Spiel nicht zu sehen sind

, auch solchen, die im Spiel nicht zu sehen sind Detaillierte Erklärung des Kampfsystems

Tipps zum Bekämpfen der Bosse mit Erklärungen der jeweiligen Hauptangriffe, wirksamen Attribute und Abnormalitäten

mit Erklärungen der jeweiligen Hauptangriffe, wirksamen Attribute und Abnormalitäten Informationen zum Auftauchen von NPCs , besonders denen, die nur unter bestimmten Umständen spawnen

, besonders denen, die nur unter bestimmten Umständen spawnen Unterstützende Flussdiagramme zu Handlung, NPCs und zum Finden von Gegenständen

zu Handlung, NPCs und zum Finden von Gegenständen Erläuterungen zum Status , den Auswirkungen verschiedener Anomalien und der Stärke von Waffen und Relikten

, den Auswirkungen verschiedener und der Verschiedene Daten, unter anderem die endgültigen Parameter der Waffenverbesserung , Kriegstechniken und Leistung von Relikten

, und Und viele weitere kleine Informationen rund um „Elden Ring“!

Komplettlösung noch nicht auf Deutsch erhältlich

Bisher wurde das Lösungsbuch allerdings nur auf Japanisch und auch nur für Japan angekündigt. Ob eine Veröffentlichung über die Grenzen hinaus geplant ist, wurde bisher noch nicht erwähnt.

In Anbetracht der enorm großen Spielerschaft von „Elden Ring“ scheint es aber recht wahrscheinlich, dass das Buch auch in englischer Sprache seinen Weg nach Europa und möglicherweise auch in den deutschen Buchhandel finden wird.

Falls ihr schon vorher schon Hilfe beim Finden von Gegenständen, Abschließen von Quests oder dem Besiegen von Bossen braucht, haben wir hier auf PlayCentral zahlreiche Guides für euch zusammengestellt.