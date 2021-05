Elden Ring: Neuer Leak und Hinweise auf Veröffentlichung

Während es von offizieller Seite weiterhin still um Elden Ring bleibt, tauchen im Internet vermehrt vermeintliche Leaks und Spekulationen auf. Nun kursiert ein weiterer Clip, der sechs Sekunden des Spiels zeigen könnte. Ein Finanzbericht gibt außerdem Hinweise auf einen Release im nächsten Jahr.

Elden Ring: Leak zeigt kurze Szene

In dem kurzen Videoausschnitt, der auf 4Chan aufgetaucht ist, ist ein dunkler Raum zu sehen. Durch die Bänke, Statuen und hohe Decke handelt es sich hier wahrscheinlich um eine Art Kirche, die Fans als potenzielle Bosskampfarena ansehen.

Der Leak trägt das gleiche Wasserzeichen wie die Ausschnitte, die vor einiger Zeit verbreitet wurden. Ganz sicher kann man sich jedoch auch hier nicht sein, ob die Szene wirklich aus „Elden Ring“ stammt oder nur die Gerüchteküche anheizt.

Finanzbericht: Release vor März 2022?

Kadokawa, der Mutterkonzern von Entwicklerstudio From Software, hat außerdem kürzlich einen Finanzbericht veröffentlicht. Nach Informationen von VGC gibt es in diesem Bericht Hinweise darauf, dass „Elden Ring“ in den nächsten zwölf Monaten erscheinen wird.

Nach eigener Aussage will Kadokawa im aktuellen Geschäftsjahr, das bis zum 31. März 2022 andauert, neue Spiele veröffentlichen. Aufgrund der Pandemie und damit einhergehenden Verschiebungen scheint ein Release in 2021 zwar unwahrscheinlich, jedoch könnte das Warten der Fans im ersten Quartal 2022 ein Ende haben.

„Elden Ring“ wurde auf der E3 2019 angekündigt und ist das bisher größte Projekt von From Software. Unterstützung gibt es vom Autor George R.R. Martin, der die Romanvorlage zu Game of Thrones geschrieben hat.