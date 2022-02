Elden Ring: Der Launch-Trailer ist da und heizt die Stimmung vor Release an

© From Software/Bandai Namco

© From Software/Bandai Namco

Elden Ring erscheint nach einer gefühlten Ewigkeit endlich diese Woche. Das neue Open World-Abenteuer von From Software macht Fans der Souls-Spiele schon seit langem den Mund wässrig. Doch jetzt ist endlich der letzte große Marketing-Meilenstein kurz vor Release erscheinen: der Launch-Trailer ist hier.

Elden Ring-Trailer zum Launch zeigt viele imposante Monster

Publisher Bandai Namco ließ es sich nicht nehmen und hat einige Tage vorher bereits den letzten großen Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Achtung Spoiler! Wenn ihr wirklich ohne Vorwissen in das Spiel reingehen wollt, dann solltet ihr euch den Trailer nicht anschauen.

Was zeigt der Trailer? Das neueste Video ist eine bunte Mischung aus Cutscenes und Gameplay-Sequenzen. Im Vordergrund stehen vor allem die gigantischen Bosse, die ihr im Spiel sehen werdet. Egal ob Drachen, riesige Hummer, große Krieger oder mal ein menschlicher Widersacher. Es gibt wieder alles in „Elden Ring“, was sich Souls-Fans nur wünschen können.

Zudem wird eine Vielzahl an Figuren oder zumindest dessen Stimmen gezeigt. Denn es gibt mehrere unterschiedliche Synchronsprecher, was wohl ein Zeichen für mehr Story ist und an Sekiro erinnert, das ebenfalls mehr Cutscenes für die Hauptgeschichte eingesetzt hat.

Weniger Einblicke insgesamt gab es in die Open World des Spiels. Die schnell zusammengeschnittenen Szenen stellen mehr die Monster und Gefahren in den Vordergrund. Aber ihr werdet diese komplett frei erkunden können, um euch den Weg in die sechs Legacy-Dungeons zu bahnen. Das Ganze wird komplett im Koop spielbar sein. Alle Infos zu den Cross-Play-Funktionen und mehr in „Elden Ring“, fassen wir für euch hier zusammen:

Elden Ring: Alles zum Cross-Play, Cross-Save und dem kostenlosen Upgrade

Das mit Spannung erwartete Rollenspiel ist ab sofort über den Preload verfügbar und auch die Releasezeiten am Freitag sind bekannt. Gerade Spieler*innen auf dem PC sollten noch einmal in die Mindestanforderungen reinschauen. Denn „Elden Ring“ scherzt nicht herum und hat unglaublich hohe Anforderungen – gerade für ein From Software-Spiel.