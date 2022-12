In Elden Ring könnt ihr seit Patch 1.08 jetzt auch ganz geordnet im PvP-Kolosseum gegeneinander antreten. Drei Arenen öffnen ihre Pforten: Eine in Limgrave, eine in Caelid und eine in Leyndell. Dort könnt ihr in insgesamt drei Multiplayer-PvP-Modi gegeneinander antreten.

Elden Ring: Die neuen PvP-Arenen

Darum geht’s: In „Elden Ring“ gab es schon länger große Kampfarenen. Bis vor Kurzem waren die aber noch verschlossen. Jetzt könnt ihr darin aber nach allen Regeln der Kunst gegen andere Spieler*innen antreten.

Euch stehen die folgenden drei Arenen zur Verfügung. In zwei Arenen ihr auch noch aus verschiedenen Modi wählen, in einem Kolosseum steht nur das Duell zur Verfügung.

Leyndell : Hier gibt es nur 1-gegen-1-Duelle ohne Respawns.

: Hier gibt es nur 1-gegen-1-Duelle ohne Respawns. Limgrave : Hier könnt ihr aus den Modi Kampftribunal und Schlacht wählen.

: Hier könnt ihr aus den Modi Kampftribunal und Schlacht wählen. Caelid: In diesem Kolosseum gibt es alle drei Kampfmodi, mit Geisteraschen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Das sind die Modi: Ihr habt die Wahl zwischen drei beziehungsweise sechs PvP-Modi in den Kolosseum-Arenen, wenn wir die Wahl ob mit oder ohne Geisteraschen mitzählen wollen.

Duell : 1v1-Kämpfe bis auf’s Blut. Es gibt keine Respawns, wer überlebt, gewinnt.

: 1v1-Kämpfe bis auf’s Blut. Es gibt keine Respawns, wer überlebt, gewinnt. Kampftribunal : Free for All für bis zu sechs Personen, mit Respawns. Dauert 300 Sekunden und der Mensch mit den meisten Punkten gewinnt.

: Free for All für bis zu sechs Personen, mit Respawns. Dauert 300 Sekunden und der Mensch mit den meisten Punkten gewinnt. Schlacht: Gewissermaßen Team Deathmatch, funktioniert ansonsten wie das Kampftribunal, nur eben mit zwei größeren Teams.

Hier findet ihr die Arenen in Elden Ring

Das Kolosseum in Limgrave dürfte am einfachsten zu erreichen sein. Ihr könnt direkt von Anfang an dorthin gelangen und ihr findet es nördlich der Hütte des Kriegsmeisters.

Der monumentale Bau ist kaum zu übersehen. Öffnet die großen Türen, besiegt Rekusant Henricus und es kann losgehen.

Die Kolosseum-Arena in Caelid erreicht ihr über den Aufzug im Nordosten vom Ort der Gnade namens Ufer des Siofra. Vom Ort der Gnade Tiefer Brunnen des Siofra begebt ihr euch nach Westen, um die Arena zu erreichen:

Wenn ihr den großen Topf seht, seid ihr richtig. Auch hier könnt ihr einfach die Tore öffnen und müsst keine Quest absolvieren oder ähnliches.

Das Königliche Kolosseum in der Haupstadt Leyndell findet ihr auf dem Altus-Plateau. Ihr könnt es über den Ort der Ganade Westlicher Hauptstadtwall erreichen, wenn ihr euch von dort südlich orientiert.

Unter der großen Wurzel durch, ihr könnt auch hier schon von Weitem die riesige Arena sehen. Aber hütet euch vor den beiden Grabhüterduellanten, falls ihr sie noch nicht erledigt haben solltet.

Ihr könnt die PvP-Kämpfe auch von der Tafelrundfeste aus starten

Habt ihr die einzelnen Kolosseum-Arenen einmal freigeschaltet, besteht auch die Möglichkeit, die Kämpfe quasi bequem von zuhause aus zu starten.

Am Eingang der Tafelrundfeste findet ihr jetzt eine Marika-Statue, die genau diesen Zweck erfüllt. Aktiviert sie, wählt die entsprechende Option aus und das Matchmaking sollte starten.

Wie gefallen euch die PvP-Kämpfe in den Kolosseum-Arenen von Elden Ring? Schreibt es uns in die Kommentare.