Der neue Disney-Chef Bob Chapek stand kürzlich auf der jährlich stattfindenden Aktionärsversammlung der Walt Disney Company Rede und Antwort den dringenden Fragen der Aktionäre auch bezüglich der Personalie Kathleen Kennedy sowie dem Rauswurf von Mandalorian-Darstellerin Gina Carano. Während er der Lucasfilm-Chefin den Rücken stärkte und vernehmt irgendwelche Gerüchte über ihre mögliche Entlassung ausräumte, nahm er erstmals Stellung zu Gina Caranos Entlassung.

Was war passiert? Vor wenigen Wochen hatten sich die Verantwortlichen von Lucasfilm von der Cara Dune-Darstellerin Gina Carano aus The Mandalorian getrennt. Grund sind ihre zahlreichen kontroversen Äußerungen und Verschwörungstheorien etwa zu den Corona-Schutzmaßnahmen in den vergangenen Wochen, die bereits zu heftigen Diskussionen führten. Nachdem die Schauspielerin auch noch mit rassistischen Kommentaren über Social Media negativ aufgefallen war, trennte sich das Studio kurzfristig von der Darstellerin. Ein Ersatz ist nicht geplant, vielmehr wird ihre neu ins Franchise eingeführte Figur komplett gestrichen.

Star Wars: Cara Dune-Actionfigur eingestellt, schießt auf eBay in die Höhe

Disney-Chef Bob Chapek nannte in seiner ersten Stellungsnahme zum Thema zwar den Namen der betroffenen Schauspielerin Gina Carano nicht direkt, sondern drückte sich eher allgemein aus. Er stellt klar, dass:

„Disney ist nicht politisch und betrachtet sich weder links- noch rechtsorientiert. Wir stehen für Werte, die universell sind: Werte des Respekts, Werte des Anstands, Werte der Integrität und Werte der Inklusion. Und wir versuchen, dass die Inhalte, die wir machen, die reiche Vielfalt der Welt, in der wir leben, widerspiegeln. Und ich denke, das ist eine Welt, in der wir alle in Harmonie und Frieden leben sollten.“

The Mandalorian: Cara Dune wohl Geschichte, Lucasfilm plant keine Neubesetzung

Ähnlich hört sich auch die offizielle Presseerklärung von Lucasfilm an, die am 10. Februar die sofortige Entlassung der Schauspielerin bestätigte:

„Gina Carano ist derzeit nicht bei Lucasfilm angestellt und es gibt keine Pläne, dass sie das in Zukunft sein wird. Dennoch sind ihre Social-Media-Posts, in denen sie Menschen aufgrund ihrer kulturellen und religiösen Identität verunglimpft, abscheulich und inakzeptabel.“

Die Schauspielerin selbst sieht das ganz anders und fühlt sich missverstanden. Nach eigenen Angaben habe sie aus der Presse von ihrem Rauswurf erfahren und bedauere, dass es so weit gekommen ist. Eine Entschuldigung bezüglich ihrer vielen kontroversen Äußerungen blieb sie bislang schuldig – auch gegenüber den Fans der „Star Wars“-Serie.

Star Wars: Großadmiral Thrawn soll in The Mandalorian mitspielen