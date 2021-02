Destruction AllStars ist eines der neuen PS-Plus-Spiele im Februar. Ihr könnt euch das Actionspiel also kostenlos für eure PS5 herunterladen, sofern ihr über ein PS-Plus-Abo verfügt.

Im Spiel heizt ihr mit aufgemotzten Autos durch eine Arena und versucht, eure Gegner zu vernichten. Wird euer Fahrzeug zerstört, dann heißt es, zu Fuß nach Ersatz zu suchen, was natürlich sehr gefährlich ist. Jeder der Helden im Spiel verfügt über eigene Vehikel und besondere Fähigkeiten. Das sorgt für taktische aber dennoch schnelle und actionreiche Matches.

PS Plus-Spiele für Februar 2021 werden heute enthüllt, dieses Game ist bereits bekannt!

Durch den Controller in Destruction AllStars angeschrien!

Diese bieten eine Besonderheit: Der DualSense-Controller der PS5 wird als Headset benutzt. Das heißt, ihr könnt in das eingebaute Mikrofon brüllen und der integrierte Lautsprecher gibt die Rufe und Schreie der Mitspieler wieder. Ihr werdet in „Destruction AllStars“ also durch den Controller von den Mitspielern angebrüllt.

Geht auch dieses Gebrüll im Spiel auf die Nerven, dann drückt in der Spiele-Lobby den Playstation-Button. Scrollt dann nach unten zum Sprachchat und drückt dort den Viereck-Button. Damit schaltet ihr den Sprachchat in „Destruction AllStars“ aus, was ihr aber für jedes Match wiederholen müsst.

Oder ihr lasst euch mitreißen und schreit einfach selbst in den Controller. Immerhin geht es im Spiel heiß her und es kommen Emotionen zum Einsatz, die einfach auch mal raus müssen.