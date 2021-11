Death Stranding 2: Versteckt Kojima hier einen Teaser?

Es macht den Anschein, als wäre das Mastermind hinter der „Metal Gear“-Reihe mit der Fortsetzung von Death Stranding beschäftigt. Eine aktuelle Meldung von Hideo Kojima lässt vermuten, dass es mit Death Stranding 2 weitergeht im Hause Kojima Productions.

Dabei ist das aktuelle Projekt ein großes Geheimnis. Niemand weiß mit Bestimmtheit, woran Hideo Kojima aktuell arbeitet. Im Gespräch ist ein Horrorspiel, „Death Stranding 2“ und mehr.

Und doch: das neuste Update könnte auf das Sequel deuten. Aber was genau könnte die Community dazu veranlassen, das zu glauben? Hier seht ihr erst einmal den Tweet von Hideo Kojima.

Recently, I've been revising the plan and script, and experimenting with everything else. pic.twitter.com/aFV5SxOvsr — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 24, 2021

Wir sehen in diesem Twitter-Posting scheinbar die Belegschaft von Kojima Productions bei der Arbeit. Weitestgehend ist das Bild verschwommen. Wir erkennen also nicht alles, was im Hintergrund so vor sich geht.

Doch ein paar Indikatoren gibt es: So tippen einige Fans darauf, dass es sich bei einem der Menschen auf dem Bild um Norman Reedus handelt, der bekanntermaßen Sam Porter Bridges in „Death Stranding“ verkörpert.

Und das ist auch schon die Brücke zu „Death Stranding 2“. Warum sollte Kojima weiter mit Reedus zusammenarbeiten? Produzieren sie gemeinsam ein Sequel zum postapokalyptischen Sci-Fi-Game der etwas anderen Art? Andere tippen darauf, dass es sich viel mehr um Mads Mikkelsen handeln könnte.

Das wäre beides möglich. Es wäre aber ebenfalls denkbar, dass Norman Reedus bei einem weiteren Projekt an Bord wäre, das nicht Death Stranding im Namen trägt. Immerhin arbeiten sie bereits seit Silent Hills zusammen. Wenn Kojima Productions als nächstes ein Horrorspiel produziert, wie es mehrfach angedeutet wurde, dann wäre Reedus möglicherweise auch an Bord.

Auf der anderen Seite spricht genauso viel für ein Sequel, da das Reedus selbst bereits angedeutet hat. Und einen kleinen Teaser zu einem neuen Silent Hill hat er ebenfalls in der Vergangenheit geteilt.

So bleibt es am Ende offen, was wir hier genau sehen und was Hideo Kojima wirklich plant. Außerdem steht fest, dass wir sicher noch eine ganze Weile warten müssen, bis es diesbezüglich zu einem neuen Release kommt, während die Enthüllung nicht in all zu weiter Zukunft liegen könnte. Immerhin wurde „Death Stranding“ erst im November 2019 veröffentlicht, was jetzt gut zwei Jahre her ist.

Wie wir Kojima kennen, dürften in den nächsten Monaten sicher noch weitere solche Teaser folgen. Wir sind gespannt, was am Ende dabei herauskommt. Worauf tippt ihr? Wird es „Death Stranding 2“?