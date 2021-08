Death Stranding könnte eine Fortsetzung bekommen. Zumindest erklärt der Sam Porter Bridges-Darsteller Norman Reedus, dass aktuell sogar schon Verhandlungen rund um ein mögliches „Death Stranding 2“ stattfinden. Ob daraus dann tatsächlich etwas wird, bleibt aber natürlich noch abzuwarten.

Neues Hideo Kojima-Spiel könnte Death Stranding 2 werden

Worum geht’s? In „Death Stranding“ hat der „The Walking Dead“-Star Norman Reedus bekanntlich die Hauptrolle des Sam Porter Bridges gespielt. Der Open World-Titel von Hideo Kojima war auf PS4 und dem PC ein voller Erfolg. Bald erscheint auch die PS5-Version in Form eines Director’s-Cuts. Dass ein Sequel in Planung sein könnte, wäre also durchaus denkbar.

Sequel kommt vielleicht: Bei einem Interview zur aktuellen Staffel von „The Walking Dead“ wurde der Schauspieler Norman Reedus auch nach seiner Arbeit im Videospiel-Business gefragt. Genauer gesagt: Er hat bei IGN Brasilien wohl mehr als nur angedeutet, dass da ein zweiter Teil aka „Death Stranding 2“ auf uns zukommen könnte.

Verhandlungen laufen angeblich schon: Allem Anschein nach wird aber wohl nicht nur einfach über ein Sequel nachgedacht. Die entsprechenden Pläne scheinen schon recht konkrete Formen anzunehmen. Norman Reedus erklärt nämlich, es werde aktuell schon darüber verhandelt. Er denke, dass ein zweites „Death Stranding“ gemacht werde.

Aber Vorsicht! Wie immer bei solchen Nachrichten gilt auch hier: Ihr solltet das Ganze bis zu einer offiziellen Ankündigung mit der entsprechenden Vorsicht genießen. Nur weil solche Verhandlungen stattfinden (wenn sie das überhaupt tun), heißt das nicht, dass auch wirklich ein Spiel daraus werden muss. Immerhin können Verhandlungen auch scheitern und das ganze Projekt könnte möglicherweise ins Wasser fallen.

Meint er den Director’s Cut? Mit einem neuen Death Stranding könnte theoretisch zwar auch der Director’s Cut gemeint sein, aber das halten wir für ausgeschlossen. Immerhin soll der schon am 24. September erscheinen und die Arbeit daran müsste weitestgehend abgeschlossen sein, erst recht für Norman Reedus.

Wie fändet ihr ein zweites Death Stranding? Was erhofft ihr euch von einem Sequel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.