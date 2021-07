Death Stranding: Verkaufszahlen erreichen neuen Meilenstein

Der zunächst PlayStation 4-exklusive Open-World-Titel Death Stranding erschien am 8. November 2019 für die PlayStation 4, während am 14. Juli 2020 eine Version für den PC folgte. Mittlerweile ist außerdem klar, dass am 24. September 2021 eine neue und erweiterte Fassung des Spiels exklusiv für die PS5 erscheinen wird.

Verkaufszahlen von Death Stranding sind „recht gut“

Aber nicht nur die verschiedenen Versionen zeigen, dass das Interesse an dem Spiel von Mastermind Hideo Kojima seid Release ungebrochen ist, auch die Verkaufszahlen sprechen eine deutliche Sprache. In einem Interview mit GamesIndustry.biz verriet der Head of Publishing Jay Boor, dass sich „Death Stranding“ gut verkauft.

„Da Death Stranding der erste von Kojima Productions entwickelte Titel ist, hat er sich aus Verkaufssicht recht gut entwickelt, sagte Boor.“

Anschließend fügte er hinzu, dass die Marke von 5 Millionen verkauften Exemplaren Ende Märze 2021 erreicht worden sei. Zum Vergleich: Kojimas letzter Titel bei Konami, „Metal Gear Solid“, verkaufte sich bis Dezember 2015 über 6 Millionen Mal – dies allerdings auf mehreren Plattformen in nur wenigen Monaten.

Insgesamt sei das Spiel in Bezug auf die Verkaufszahlen und das viele Marketing im Vorfeld zwar nicht explodiert, dennoch konnten bislang solide Verkäufe generiert werden. Es kann zudem damit gerechnet werden, dass „Death Stranding“ mit der PS5-Veröffentlichung im Ende September noch weitere Meilensteine erreichen und neue Spieler*innen anziehen wird.

Death Stranding: Welche Neuerungen bringt die PS5-Verion mit sich?

Käufer*innen des Director’s Cut von „Death Stranding“ erwarten zahlreiche frische Inhalte wie verbesserte Kampfmechaniken, einen Schießstand, um die eigenen Schusswaffen-Fähigkeiten unter Beweis stellen zu können, neue Gadgets, eine Sprungrampe, eine Rennstrecke und neue Story-Missionen. Außerdem wird es auf der PS5 exklusive Features geben. Eine vollständige Liste haben wir euch in diesem Beitrag zusammengestellt.