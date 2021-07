Death Stranding: Release und Neuerungen des Director’s Cut enthüllt

In der aktuellen State of Play veröffentlichten Sony und Kojima Productions einen prall gefüllten Trailer zum Director’s Cut von Death Stranding. Der Trailer zeigt spannende Einblicke und die Neuerungen des Director’s Cut und verriet zugleich das Release-Datum.

Death Stranding: Director’s Cut mit neuem Trailer vorgestellt

Release vom Death Stranding Director’s Cut: Die neue und erweiterte Fassung des Spiels erscheint am 24. September 2021 exklusiv für PS5.

Schaut euch hier den neuen Trailer an:

Diese Inhalte sind vollkommen neu

Neue Kämpfe: Sam bekommt es mit noch mehr gefährlichen Gegnern zu tun. So sind im Trailer noch nie vorher gesehene Arten von BTs zu sehen – wie zum Beispiel ein fliegendes, Quallen-ähnliches Monster, dass sich bei Treffern spaltet und somit vermehrt.

Verbesserte Kampfmechaniken: Euch stehen mehr Möglichkeiten im Nah- und Fernkampf zur Verfügung. Sam kann nun zum Beispiel Dropkicks ausführen. Auch neue Schießeisen werden ins Spiel integriert: Die Maser Gun elektrisiert Gegner und macht sie so handlungsunfähig. Der Geschützturm gibt euch dagegen massig Feuerkraft.

Schießstand: Eure Schusswaffen-Fähigkeiten werdet ihr am Schießstand unter Beweis stellen können. Dabei ballert ihr nicht nur stur auf eine Wand, sondern findet euch in einem Areal wieder, in dem ihr frei herumlaufen und die Ziele beseitigen könnt.

Zusätzliche Lieferunterstützung: Mehrere neue Gadgets sollen euch die Liefertouren vereinfachen. So könnt ihr mit dem Cargo Catapult große Mengen Fracht an einen entfernten Punkt schießen. Des Weiteren erweist sich ein Support Skeleton als Hilfe und der Buddy Bot lässt sich jetzt nicht mehr nur off-screen auf Missionen schicken, sondern kann euch sogar begleiten und einige Frachtstücke transportieren.

Sprungrampe: Es lässt sich eine Sprungrampe bauen, mit der ihr geschwind über Schluchten springen könnt. Falls mal keine Brücke da ist, geht’s also auch auf die waghalsige Tour.

Rennstrecke: Ein Spaß für nebenbei bildet die neue Rennstrecke, auf der ihr nach Geisteslust Vollgas geben könnt. Der Fragile Circuit bietet verschiedene Streckenverläufe und lässt sich mit unterschiedlichen Vehikeln befahren. Zum Beispiel einen eigens dafür entwickelten Roadster.

Neue Story-Missionen: Neben den ganzen Gameplay-Neuerungen bietet der Director’s Cut obendrein eine erweiterte Handlung. Es wird neue Story-Missionen geben, die euch in neue Gebiete schicken und mit unbekannten Feinden konfrontieren.

Exklusive PS5-Features

Im PlayStation-Blog offenbart Sony, dass der Director’s Cut auf der PS5 folgende, exklusive Features bieten wird:

Haptisches Feedback

Adaptive Trigger

3D-Audio

Ultrakurze Ladezeiten dank PS5-SSD

Zwei Darstellungsmodi: „Priorität Leistung“ mit hochskalierter 4K-Auflösung und bis zu 60 FPS oder „Priorität Qualität“ mit nativen 4K – beide mit Unterstützung für Ultra-Breitbild und HDR.