Dead by Daylight behebt mit Update 3.7.0 eines seiner größten Probleme

Dead by Daylight ist bereits seit einer ganzen Weile daran, seine Grafik gehörig aufzupolieren. Den Anfang machten einige Maps, danach folgten erste Charaktermodelle, und im fünften Teil des „The Realm Beyond“ genannten Unterfangens wird nun auch der Doktor noch ein ganzes Stück gruseliger. Doch am meisten werden sich die Spieler*innen wohl über eine Änderung der Opfermechanik freuen.

Endlich kein Buttonmashing mehr!

Denn die Grafik ist nicht das einzige, was sich im Update zu „Dead by Daylight“ änderte. Zusammen mit dem fünften Teil von „The Realm Beyond“ erschien auch das große Update 3.7.0. Das bringt eine Änderung mit sich, auf die Fans bereits seit langer Zeit warteten: Kein Buttonmashing am Opferhaken!

Wie funktioniert das neue System? Während unglückliche Überlebende in der zweiten Phase am Haken bisher stets auf dem Controller oder der Tastatur rumhämmern mussten, um nicht sofort das Zeitliche zu segnen, wird dieses System jetzt mit Skillchecks nicht unähnlich derer ersetzt, die ihr beim Reparieren eines Generators ausführen müsst.

Wenn ihr einen Skillcheck nicht schafft, reduziert das die Zeit, bis die Entität euren Charakter greift und euch damit aus dem Spiel entfernt. Das passiert auch dann, wenn ihr bei zwei der Checks hintereinander gar keine Eingabe tätigt.

Wie reagieren die Fans? Bereits zur Ankündigung des neuen Systems stieß die Änderung bei den Nutzern auf viel Zuspruch. Ein Beitrag auf Reddit, der darüber berichtet, konnte so mehr als 400 Upvotes erhalten. Und auch in den Kommentaren dazu äußerten die „Dead by Daylight“-Spieler*innen ihre Freude darüber.

Stimmungsvollere Grafik für perfekte Horroratmosphäre

Die offensichtlichen Änderungen hingegen zeigt Entwickler Behaviour Interactive direkt mit einem Video. Denn nicht nur der Doktor sieht imposanter aus, auch die Karte Coldwind Farm wurde am 4. Mai 2021 generalüberholt. In dem Vor- und Nachher-Vergleich könnt ihr genau sehen, was sich geändert hat.

Während die Map selbst nun in einem rötlichen Dämmerlicht erstrahlt und mit wesentlich moderneren Objekten und Texturen aufwarten kann, kommen beim Doktor die Verbrennungen an den Armen und im Gesicht viel besser zum Tragen, wodurch der Killer direkt noch einmal bedrohlicher wirkt.

Dead by Daylight will ausgewogenere Killer

Da die Balancing-Änderungen durchaus umfangreich ausfallen, gehen wir an dieser Stelle nur auf die größten ein. Denn nicht nur die Fähigkeiten selbst werden angepasst, sondern auch die Addons.

Demogorgon: Der Killer aus Stranger Things kann in Zukunft nicht nur schneller durch seine Tunnel kriechen, auch die Abklingzeit dieser Fähigkeit wurde reduziert. Ebenso bewegt sich das Monster nun schneller, während es gerade seine Zerfetzen-Attacke einsetzt.

Nightmare: Freddy Kruger verliert hingegen einiges von seinem Schrecken. Grund dafür ist unter anderem, dass er weniger Traumschlingen (Dream Snares) und Traumpaletten (Dream Pallets) einsetzen kann. Außerdem können Überlebende, die gerade mithilfe eines Weckers aufgewacht sind, für ganze 30 Sekunden lang nicht erneut in die Traumwelt geschickt werden.

Jägerin: An den Fähigkeiten der Jägerin selbst ändert sich nichts, dafür werden ihre Addons angepasst. „Yew Seed Concotion“ wird beispielsweise zu Rosenwurzel und erhöht die Fluggeschwindigkeit der Äxte um ganze 20 Prozent. Giftiges Präparat hingegen wurde stark generft und verursacht in Zukunft nur noch fünf Sekunden lang den Zustand Erschöpfung, statt wie bisher 90 Sekunden.

Wie geht es weiter in Dead by Daylight?

Während es sich bei Update 3.7.0 um ein Mid-Season-Update handelt, bewegt sich „Dead by Daylight“ derzeit auf den nächsten großen Release zu, mit dem es abermals einen neuen Killer geben wird. Und zu dem wissen wir bereits, dass er aus „Resident Evil“ stammen wird.

Dead by Daylight: Der neue Killer wird aus Resident Evil stammen, neues Crossover-Chapter angekündigt

Mit dem Release von Resident Evil 8: Village am 7. Mai ist es nicht gerade unwahrscheinlich, dass es sich bei dem neuen Killer um Lady Dimitrescu handeln könnte, die seit der Enthüllung des Spiels aufgrund ihrer Größe zu einem Internet-Phänomen geworden ist. Offiziell bestätigt ist allerdings noch nichts dergleichen.