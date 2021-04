Wer in einem Horrorspiel überleben will, der muss natürlich gut aussehen, das zeigen uns Horrorfilme. Gestylte Teenager rennen kreischend vor dem Killer davon, doch die Frisur hält. Im beliebten Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight werden derzeit die Modelle einiger Überlebender überarbeitet, damit diese besser aussehen.

Dead By Daylight bekommt hübschere Charakter-Modelle

Meg Thomas gehört in „Dead by Daylight“ zu den Survivorn, also der Spielergruppe, welche die Jagd eines Killers überleben muss. In dem Horrorspiel übernimmt eine Person die Rolle des Mörders, der die anderen jagt. Dabei besitzt nicht nur der Killer besondere Fähigkeiten, auch jeder Survivor kann eigene Skills einsetzen, um die Überlebenschancen zu erhöhen.

Meg soll nun die erste von mehreren Überlebenden sein, deren Modell und Animationen für das Horrorspiel überarbeitet werden. Ihr dürft euch also darauf freuen, noch mehr moderner aussehende Überlebende zu sehen. Wer als nächster eine Generalüberholung bekommt, ist noch nicht bekannt.

Neuer Look für Meg Thomas

Wer ist Meg Thomas? Meg ist laut Charakterbeschreibung eine Sportlerin, die besonders schnell laufen und damit den meisten Mördern entkommen kann. Meg soll nun als erste optisch für „Dead by Daylight“ überarbeitet werden und bekommt daher ein neues 3D-Modell spendiert. Wie das aussieht, haben die Entwickler bei Behaviour Interactive nun über Twitter gezeigt:

Side by side images for comparison. Take that, video compression. pic.twitter.com/e7r01ecODM — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) April 29, 2021

Was ist neu an Meg? Besonders die struppiger wirkenden Haare der Überlebenden fallen auf und die überarbeitete Körperform. Ebenso wirkt Meg weitaus weniger schmutzig als noch ihre aktuelle Figur. Das Gesicht sieht dem alten Modell noch recht ähnlich, wirkt aber etwas weniger markant. Die Animationen sind dafür deutlich flüssiger und wirken realitätsnäher.

Achtung! Die Entwickler*innen erklären auch, dass das Gezeigte noch nicht final ist. Es kann sich also noch mehr am Aussehen des Survivors ändern.

