Days of Play 2025 Leak – Große Rabatte für PS Plus-Mitglieder erwartet

Gaming-Enthusiasten aufgepasst: Ein kürzlich aufgetauchter Leak lässt vermuten, dass eine große Verkaufsaktion für PS Plus-Abonnenten bevorsteht. PlayStation-Fans, die seit Jahren mit den steigenden Kosten zu kämpfen haben, könnten bald die Gelegenheit bekommen, ihre Konsolen zu einem deutlich günstigeren Preis aufzurüsten.

Mögliche Rabatte bei Days of Play 2025

Welche Angebote sind zu erwarten? Laut einem Beitrag im Gamingleaksandrumors-Subreddit, der sich auf die Veröffentlichung von Dealabs bezieht, wird die Days of Play 2025 Feier vom 28. Mai bis zum 11. Juni 2025 stattfinden. In diesem Zeitraum sollen PlayStation 5 Slim Konsolen um 100 Euro und PS5 Pro Konsolen um 50 Euro reduziert werden. Auch das PSVR2 soll mit Rabatten locken.

Wichtig ist, dass diese Angebote exklusiv für PlayStation Plus-Mitglieder gelten, deren Abonnements zwischen 9,99 Euro und 17,99 Euro liegen. Die Rabatte könnten für viele die Entscheidung erleichtern, auf die neueste Konsolengeneration umzusteigen.

Gemischte Reaktionen der Community

Wie reagieren Fans auf die möglichen Rabatte? Die Reaktionen auf den Reddit-Beitrag sind gemischt. Einige Nutzer kommentieren, dass die Rabatte die Konsolen nur wieder auf das Preisniveau vor den Erhöhungen zurückbringen. Andere raten zum Kauf, da mögliche Tariferhöhungen die Preise in naher Zukunft in die Höhe treiben könnten.

Besonders die Diskussion um den Preis der PS5 Pro zeigt, dass der Rabatt für viele nicht ausreicht, um die Konsole erschwinglich zu machen. Selbst mit einem Rabatt von 50 Euro bleibt der Preis jenseits der 600-Euro-Marke.

Strategien für den Kauf während der Days of Play

Wie kannst du das Beste aus den Angeboten herausholen? Für diejenigen, die noch keine PS5 besitzen, könnte die potenzielle Verkaufsaktion die perfekte Gelegenheit sein, eine neue Konsole für 400 Euro zu erwerben – genau das Niveau, auf dem sie 2020 veröffentlicht wurde. Diese Ersparnis wäre im Vergleich zum aktuellen Preis von 500 Euro erheblich.

Während Sony noch keine offizielle Bestätigung für den PS Plus-Verkauf während der Days of Play 2025 gegeben hat, ist es wahrscheinlich, dass in den kommenden Tagen weitere Informationen folgen. Interessierte sollten die PlayStation-Website und die sozialen Medien von PlayStation und Sony im Auge behalten.

Vorbereitung auf die Days of Play 2025

Was solltest du beachten? Für Gamer, die an den Days of Play 2025 teilnehmen möchten, empfiehlt es sich, eine Liste mit Spielen zu erstellen, die sie ausprobieren möchten. Zudem könnten PlayStation Plus-Abonnements mit einem Rabatt von 30% erneuert werden, was eine gute Gelegenheit ist, sich für weitere Verkäufe im Laufe des Jahres zu rüsten.

Was hältst du von den möglichen Angeboten? Wirst du die Gelegenheit nutzen, um dir eine neue Konsole zu sichern, oder wartest du lieber auf ein anderes Angebot? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!