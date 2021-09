Cyberpunk 2077: Alle kennen den Gitarren-Dude, aber kennen sie auch ihn?

Der Ruf von Cyberpunk 2077 hat in den Monaten nach dem Release stark gelitten aufgrund des technischen Zustands des Spiels. Die PS4-Version war auf der PlayStation 4-Konsole im Grunde gar nicht spielbar, während sie auf der PlayStation 5 ein wenig besser funktionierte. Sie lieferte wie die PC-Version mit entsprechender Hardware im Rechner eine halbwegs akzeptable Erfahrung. Es bleibt jedoch ein bitterer Beigeschmack, wenn wir an „Cyberpunk 2077“ denken.

Das ist ziemlich schade, denn wenn man sich wie ich trotz #Cyberbug2077-Prämisse auf die eigentliche Grundidee, das Setting und die Spielwelt einlassen konnte, hat man durchaus eine unglaubliche Spielerfahrung präsentiert bekommen. Ich rate also jedem, das Spiel unbedingt nachzuholen – falls ihr es noch nicht gespielt habt und wenn es einen für euch akzeptablen, technischen Zustand erreicht.

Cyberpunk 2077 bietet unvergessliche Momente

Mal ganz abgesehen vom Schlussteil des Spiels, der mit seinen unterschiedlichen Enden für ordentliche Grübelstunden bei uns in der Redaktion sorgte, gibt es viele Kleinigkeiten in „Cyberpunk 2077“, die am Ende das große Ganze und diese einzigartige Spielerfahrung ausmachen.

Der Gitarrenspieler und seine Animationen

Wir berichteten bereits vor einiger Zeit über einen Gitarrenspieler, der sich im Spiel versteckt hält. Es ist ein scheinbar völlig unwichtiger NPC, der irgendwo in der Open World platziert wurde. Er sitzt ganz entspannt auf einem ranzigen Sofa in Lederhosen und spielt auf seiner Gitarre.

Was bei einigen ein entspanntes Innehalten und einen magischen Spielmoment auslöste, hinterließ bei versierten Gitarrenspieler*innen einen noch größeren Eindruck. Denn ihnen ist aufgefallen, dass die Spielfigur tatsächlich auf einem Instrument spielt. Er trifft also die richtigen Noten, die zum Lied passen, da CD Projekt nicht nur eine simple Animation verbaut hatte. Und solche Details sind einfach klasse.

So kennen viele mittlerweile den Gitarrenspieler, aber kennt ihr auch diesen NPC, der mindestens genauso beeindruckend daherkommt und bei vielen eine ähnliche Erfahrung auslöste?

Der Trommler ist ein echter Virtuose

In dieser Aufnahme sehen wir den NPC, den wir recht liebevoll und naiv als „den Trommler“ bezeichnen möchten:

Ähnlich wie der Gitarrenspieler sitzt er einfach nur da, versteckt in den Tiefen der Megacity, und spielt auf seinem Musikinstrument. Doch berührt sein Stück uns zutiefst und auch wenn man diesem NPC nicht persönlich im Spiel über dem Weg gelaufen ist, sollte die Vorstellung doch relativ eindeutig sein, wie es sich anfühlen muss.

Solche liebevollen Details ziehen uns am Ende viel tiefer in eine Spielwelt. Obwohl das eigentlich wie eine banale Kleinigkeit erscheint, ist es das keineswegs. Es kommt wie so oft auf die Details an. Die Details, die so schnell und einfach übersehen werden können.

Dass das Musikinstrument in der Aufnahme zwischenzeitlich despawnt ist in vielerlei Hinsicht übrigens typisch für das Spiel. Und doch zerstört das nicht die Illusion, dass wir einem echten Virtuosen bei der Arbeit zuschauen dürfen.

Was ist eine Handpan?

Falls ihr euch fragt, worauf der Trommler da eigentlich spielt: es ist eine sogenannte Handpan – ein Blechklanginstrument. Plottwist: Deshalb ist es im Grunde auch gar kein Trommler, sondern ein Handpanspieler.

Die Handpan wird einfach mit den Händen gespielt, daher stammt der naheliegende Name. Es scheint, als würde man auf einem Stück blech trommeln. Doch das Konstrukt selbst besteht aus zwei Blechen. Sie werden miteinander verbunden und die obere Schale bekommt die Tonfelder an entsprechenden Stellen verbaut. Es ist ein recht junges Instrument aus 2007.

Wie das in der Realität aussieht, könnt ihr unter anderem in dem nachfolgenden Video von Yatao Music bestaunen.

Aber was meint ihr, was haltet ihr vom Trommler respektive Handpanspieler in „Cyberpunk 2077“? Habt ihr dem Spiel mittlerweile eine Chance gegeben oder wartet ihr noch auf eine fortschrittlichere Version?