Cyberpunk 2077 ist auf der PS4 inzwischen spielbar – doch zu welchem Preis?

Cyberpunk 2077 ist inzwischen wieder im PlayStation Store aufgetaucht. Der Grund: CD Projekt hat nach den zahlreichen Problemen mit der Last-Gen-Version des Spiels mit so einigen Updates und Hotfixes nachgelegt, die den Titel auf PS4 und Xbox One nun wieder weitaus spielbarer machen als zum holprigen Release im Dezember 2020.

Dafür mussten jedoch offensichtliche Abstriche gemacht werden, unter denen aktuell vor allem die Atmosphäre des futuristischen Night Citys leidet.

Cyberpunk 2077: Patch 1.23 hilft, aber wie?

Um die Performance und die Stabilität der PS4-Version von „Cyberpunk 2077“ zu sichern, musste CD Projekt RED ordentlich nachjustieren und so einige Anpassungen vornehmen. Inzwischen ist Patch 1.23 erschienen, der sich besonders auf die Spielbarkeit von Quests sowie weitere Verbesserungen an Gameplay und Leistung konzentrierte – und er zeigt wahrhaftig Wirkung. Der Nebeneffekt ist nun aber ebenso deutlich sichtbar.

In einem Video, das die Performance der PS4, PS4 Pro und der PS5 vergleicht, wird nämlich ziemlich offensichtlich, welchen Preis das Rollenspiel für die stabilere Framerate zahlen muss.

Night City wird zur Geisterstadt

Was verändert sich mit dem Patch? Wer weiß, wie viel Leben in Form von NPC und Vehikel vor dem Update in Night City wirbelten, wird nun im Austausch für die soliden 30FPS eine kleine Einöde vorfinden. Die sonst so rege und turbulente Stadt, die enorm zur Atmosphäre des Games beiträgt, ist neuerdings wie leer gefegt. Überraschend ist das nicht, immerhin fressen Dinge wie die NPC-Dichte unfassbar viel Leistung, hier schraubt man also als zu allererst zugunsten der Performance.

CD Projekt arbeitet allerdings nach wie vor an „Cyberpunk 2077“ und bemüht sich die Spielbarkeit auf allen Plattformen weiter zu verbessern. Mit künftigen Update könnten also wieder einige Bewohner und Autos ins Spiel finden, um Night City wieder etwas lebendiger und die Egoperspektive immersiver wirken zu lassen.

Night City das neue Novigrad: Immerhin wurde auch The Witcher 3 nach Release noch mit einigen Updates überarbeitet und so glich Novigrad nach ersten Patches ebenfalls einer Geisterstadt. Hier wurde nachträglich weiteroptimiert und die Straßen stückweise wieder gefüllt.

Dennoch hat Entwickler CD Projekt RED mit der erneuten Listung im PS Store einen Hinweis herausgegeben, dass „Cyberpunk 2077“ bestenfalls auf der PlayStation 5 oder der leistungsstärkeren PS4 Pro gespielt werden sollte. Im Store wird das Game deshalb als PS4 Pro-optimiert ausgewiesen.