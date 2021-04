Cyberpunk 2077-Bug wird zum Harry Potter-Easter Egg: Der Fundort in Night City

Cyberpunk 2077 nimmt sich häufig selbst nicht so ernst und verwandelt seine Schwächen gekonnt in seine Stärken. Das beweist auch ein Easter Egg, das ganz klar auf Harry Potter anspielt. Das Ganze war so nämlich überhaupt nicht geplant, sondern fand seinen Ursprung in einem Bug. Wir zeigen euch, wo ihr die Ode an Gleis 9 ¾ findet.

Harry Potter-Easter Egg in Cyberpunk 2077: Der Fundort

Wenn man die Liste an Spielfehlern und Glitches betrachtet, die „Cyberpunk 2077“ beiwohnen, verwundert es kaum, dass die Spieler*innenschaft das Rollenspiel kurzerhand in Cyberbug 2077 umbenannt hat. Das Gute: Entwickler CD Projekt RED lässt sich davon weder unterkriegen noch demotivieren und veröffentlicht nach wie vor fixende Patches oder verwandelt Bugs einfach in kreative Easter Eggs.

So verhält es sich auch mit dem liebevollen Verweis auf Harry Potter, genauer auf das magische Gleis 9 ¾, auf das es die Zauberschüler im Original verschlägt, wenn sie in den Zug nach Hogwarts steigen wollen. In „Cyberpunk 2077“ trägt dieses Gleis den Namen Platform 69 ¾ (Zwinker), führt jedoch nicht auf das gewünschte magische Gleis zum Hogwarts Express. Dafür könnt ihr NPC dabei zusehen, wie sie in regelmäßigen Abständen mit Anlauf gegen die Wand rennen.

Wo befindet sich das Easter Egg? Den Fundort für das Easter Egg findet ihr gegenüber des Schnellreisepunktes mit dem Namen Pumpstation in Wellsprings, einem westlichen Stadtteils von Heywood. Seid ihr an dem Terminal gespawnt, müsst ihr nur die Straße überqueren und schon befindet ihr euch am richtigen Ort.

Stadtteil : Wellsprings in Heywood

: Wellsprings in Heywood Fundort: Gegenüber der Schnellreisepunkt Pumpstation

Die Wand durchqueren könnt ihr an dieser Stelle leider nicht. Höchstens euren Kopf zertrümmern, wie die Skeletthände anschaulich beweisen. Ihr werdet also ebenso wie die NPCs auf ein undurchdringliches Hindernis stoßen und müsst wohl oder übel in der Muggelwelt verbleiben.

An diesem Ort befindet sich auch der Schnellreisepunkt Pumpstation. © PlayCentral

Die bessere Lösung für Bugs: CD Projekt RED hat sich hier wie viele andere Entwickler einer simplen Lösung für Spielfehler bedient. Statt einen Fix für den Bug zu veröffentlichen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme an anderer Stelle verursacht, hat man kurzerhand ein witziges Spielelement daraus gebastelt.

Es gehen merkwürdige Dinge vor in Night City… CD Projekt: Machen wir ein Easter Egg draus: © PlayCentral

Weitere Bugfixes für Cyberpunk 2077

Doch die rennenden NPC, die offenbar verzweifelt auf ihren Brief aus Hogwarts warten, sind nicht die einzigen Probleme, von denen „Cyberpunk 2077“ nach wie vor geplagt ist. Vor allem Spieler*innen der Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One klagen trotz zwei großer Patches weiterhin über einige Fehler.

Ob die Änderungen der Unternehmensstrategie behilflich dabei sein werden, die gröbsten Schnitzer noch bis zum Release der kommenden DLC und Erweiterungen auszubügeln, bleibt fraglich. Die Arbeit an einem eigenständigen Multiplayer scheint zugunsten einer „systematischeren und agileren“ Entwicklung zumindest vorerst eingestellt.