PlayStation-Chef erstmals zum Cyberpunk 2077-Rauswurf

CD Projekt wartet immer noch darauf, dass Cyberpunk 2077 wieder in den PlayStation Store eingestellt wird. Nachdem Sony zum Launch des Spiels feststellen musste, dass es sich hierbei ganz offensichtlich um eine technische Katastrophe handelte, ließen sie das Produkt kurzerhand wieder entfernen. Eine Rückkehr ist bis heute noch nicht offiziell bestätigt.

Grund dafür war der technische Zustand der PS4-Version. Die Kritik seitens der Community war unfassbar groß, weshalb das Spiel kurzerhand zu Cyberbug 2077 degradiert wurde. Es gab demnach nicht nur ein oder zwei kleinere Bugs. Das Spiel war zu weiten Teilen wirklich unspielbar wegen den Glitches, der Performance und den Abstürzen.

Bislang gab es keine offizielle Stellungnahme von Sony zu dem Thema. Bis jetzt, denn PlayStation-Chef Jim Ryan hat sich nun erstmals zu dem Thema geäußert.

Warum ließ Sony Cyberpunk 2077 aus dem PS Store entfernen?

Gegenüber Axios bestätigt der CEO, dass er und sein Unternehmen kein Produkt anbieten wollten, das zu einer „schlechten Erfahrung für die Spieler*innen führen würde“. Er erklärt, dass ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen sei:

„Es war wirklich eine schwere Entscheidung für uns, aber am Ende mussten wir im Interesse der PlayStation-Community handeln und nicht wissentlich ein Spiel verkaufen, das eine schlechte Erfahrung für sie bieten würde.“

So haben sie sich dazu entschieden, die PlayStation-Community vor dieser technischen Katastrophe zu schützen. Zumindest boten alle Beteiligten etwaige Rückerstattungen an, die die Spieler*innen wahrnehmen konnten. Doch das sollte im Grunde aufgrund eines technischen Zustands gar nicht erst zum Thema werden. Und doch kam es so. CD Projekt hat innerhalb kürzester Zeit dafür gesorgt, dass einige Patches mit Fehlerbehebungen nachgeliefert wurden. Doch auch das konnte „Cyberpunk 2077“ nicht davor schützen, aus dem PS Store entfernt zu werden.

Aber wann kehrt Cyberpunk 2077 zurück in den PS Store? Wann das Spiel wieder in den PlayStation Store eingestellt wird, ist weiterhin unklar. Eine aktuelle Meldung geht auf Mai 2021 zurück. Hier hieß es, dass CDP immer noch auf die Genehmigung von Sony warte. CEO Adam Kiciński hätte ansonsten noch keine neuen Infos diesbezüglich.

Sony gibt schließlich das Go. Wahrscheinlich aber erst dann, wenn das Spiel auf der PS4 eine vollwertige Spielerfahrung bieten kann. Auf der alten Hardware einen akzeptablen Ist-Zustand zu erreichen, erscheint in jedem Fall sportlich nach dem, was wir gesehen haben zum Launch.