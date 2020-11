Cyberpunk 2077: DLC-Pläne werden erst nach Release bekannt gegeben

Es gibt eine weitere Verschiebung, aber keine Angst: Cyberpunk 2077 selbst wird wohl weiterhin am 10. Dezember 2020 erscheinen (Wir klopfen auf Holz!). Von dem Delay ist diesmal die Bekanntgabe der Post-Launch-Inhalte betroffen. Demnach sollen wir wohl erst nach Release erfahren, welche DLC und Erweiterungen uns später noch erwarten werden.

Veröffentlichung des Post-Launch-Plan verschoben

Normalerweise sollen wir noch vor Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ erfahren, welche zusätzlichen Inhalte nachträglich für das Sci-Fi-Rollenspiel erscheinen werden.

Daraus wird nun allerdings nichts mehr, denn die letzte Verschiebung hat CD Projekt RED wohl dazu veranlasst die Bekanntgabe erst später erfolgen zu lassen ,wie CEO Adam Kiciński in einer Investorenkonferenz bestätigt:

„Der ursprüngliche Plan war, dies vor der Veröffentlichung zu tun, aber nach der jüngsten Verzögerung haben wir beschlossen, auf den Release zu warten um den Spielern das Spiel zur Verfügung zu stellen und dann über zukünftige Projekte zu sprechen. Also nach der Veröffentlichung.“

Johnny Silverhand ist ein spielbarer Charakter in Cyberpunk 2077

Was ist bislang zu den DLC-Plänen bekannt? Zu den konkreten Post-Launch-Inhalten haben sich die Entwickler bislang nicht ausführlich geäußert. In einem früheren Investoren-Call hat Kiciński jedoch bereits verraten, dass der Umfang vergleichbar mit dem DLC von The Witcher 3 und für die Spieler absolut kostenlos sein soll.

Der Multiplayer von Cyberpunk 2077

Davon unabhängig soll außerdem ein Mehrspieler-Standalone zu dem RPG erscheinen, das seinen Release jedoch nicht vor 2021 feiern wird. Für den Online-Multiplayer werden laut Entwicklern offenbar auch Mikrotransaktionen zum Einsatz kommen, im Hautspiel dagegen nicht.