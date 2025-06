Crime Scene Cleaner – Xbox-Exklusivspiel jetzt endlich auf PS5 erhältlich

Das Jahr 2025 bringt spannende Neuigkeiten für PlayStation 5-Nutzer, denn eines der besten Spiele des Xbox Game Pass ist nun endlich auf der PS5 verfügbar. Das Spiel Crime Scene Cleaner, das vorher exklusiv für die Xbox-Konsole war, kann nun auch im PlayStation Store erworben werden, allerdings nicht kostenlos für PlayStation Plus-Nutzer. Der Preis beträgt 24,99 Euro, was angesichts des vorherigen Xbox-Exklusivstatus viele PS5-Spieler erfreut, die es nun auch endlich selbst erleben können.

Crime Scene Cleaner: Ein Überraschungshit

Was macht Crime Scene Cleaner so besonders? Crime Scene Cleaner ist ein Spiel, das ursprünglich im letzten Jahr auf Steam debütierte und sich schnell als Überraschungserfolg etablierte. Entwickelt vom President Studio, hat es auf Steam beeindruckende 21.036 Nutzerbewertungen, von denen 97 Prozent positiv sind. Das Spiel bietet den Spielern die Möglichkeit, in die Rolle eines Tatortreinigers zu schlüpfen, der für die Mafia arbeitet. Die offizielle Beschreibung im PlayStation Store fasst es treffend zusammen: „Einmal in die Fänge der Mafia geraten, bist du für immer ein Teil von ihr.“

Das Spiel hat bereits auf der Xbox Game Pass Plattform für Furore gesorgt. Obwohl es nicht die gleiche mediale Aufmerksamkeit wie andere hochkarätige Titel erhielt, war es zeitweise das meistgespielte Spiel auf der Plattform. Die Spieler beschreiben das Gameplay als süchtig machend. Mit einer Spielzeit von 12 bis 16 Stunden, abhängig von der Menge an Nebeninhalten, bietet es eine solide Unterhaltung für PS5-Spieler.

Ein erfolgreiches Jahr für den Xbox Game Pass

Warum war 2025 ein bedeutendes Jahr für Xbox Game Pass? Dieses Jahr war ein großes Jahr für den Xbox Game Pass, was PS5-Nutzer schmerzlich bewusst sind. Zu den Highlights gehörten die Aufnahme von Blue Prince, einem der bestbewerteten Spiele des Jahres, sowie die Remastered-Version von The Elder Scrolls IV: Oblivion, der Game of the Year-Anwärter Clair Obscur: Expedition 33 und DOOM: The Dark Ages.

Crime Scene Cleaner kam am 17. April 2025 auf die Xbox-Konsolen und war sofort im Xbox Game Pass verfügbar. Die herausragenden Spiele des Game Pass kamen in schneller Folge, was die Plattform in diesem Jahr besonders attraktiv machte.

Weitere Highlights des Xbox Game Pass

Welche anderen Spiele haben 2025 für Aufsehen gesorgt? Blue Prince ist ein Puzzle-Abenteuer, das durch seine einzigartigen Strategie- und Roguelike-Elemente überzeugt. Entwickelt von Dogubomb, fordert es die Spieler heraus, ein sich ständig veränderndes Herrenhaus zu erkunden. Auch Clair Obscur: Expedition 33, ein Rollenspiel, das in einer dunklen Fantasy-Welt spielt, erhielt viel Lob für seine innovative Mischung aus rundenbasierten und Echtzeitelementen.

DOOM: The Dark Ages, der neueste Eintrag in der beliebten DOOM-Reihe, bietet eine schwerere, strategischere Kampferfahrung. Spieler können nun Fahrzeuge wie einen cybernetischen Drachen steuern und in epischen Schlachten gegen die Höllenmächte kämpfen. Diese Spiele haben dem Xbox Game Pass zu einem außergewöhnlich erfolgreichen Jahr verholfen.

Was hältst du von der Veröffentlichung von Crime Scene Cleaner auf der PS5? Wirst du es dir zulegen? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!