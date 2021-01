Control-Release für Xbox Game Pass auf PC bestätigt

Der Remedy-Hit Control hält Einzug in den Xbox Game Pass für Windows-PCs. Am 21. Januar 2021 ist es schließlich so weit und ihr könnt mit einem aktiven Xbox Game Pass für den PC loslegen.

Die Konsolenversion ist bereits im Xbox Game Pass (für Konsolen) enthalten und zwar seit rund einem Monat. Nun folgt das PC-Pendant. Doch das ist noch nicht alles.

Es gibt noch mehr Spiele, die im Januar 2021 im Xbox Game Pass (PC) landen:

Injustice 2 : 7. Januar

: 7. Januar Neoverse : 14. Januar

: 14. Januar What Remains of Edith Finch : 14. Januar

: 14. Januar YIIK: A Postmodern RPG : 14. Januar

: 14. Januar Control – 21. Januar 2021

Bedenkt, dass ihr für den PC-Pass 9,99€ in der Grundversion bezahlt, während das Ultimate-Update für 12,99€ sogar den Pass für Konsole und PC freischaltet sowie zahlreiche zusätzliche Features mitbringt.

So erhaltet ihr nicht nur Zugriff auf eine umfassenden Datenbank an Videospielen, sondern sichert euch sogleich den direkten Zugang zu First-Party-Spielen, die unter der Microsoft-Flagge produziert werden, zum Release. Alle Infos zum Xbox Game Pass (Januar 2021) erhaltet ihr hier:

Was ist Control?

In „Control“ übernehmt ihr die Kontrolle über die Heldin Jesse Facen, die sich in einem geheimen Haus (Oldest House) auf die Suche nach Antworten begibt, was es mit dem ominösen Verschwinden ihres Bruders auf sich hat.

Auf ihrem Weg wird sie mit übernatürlichen Phänomenen konfrontiert und es tun sich unzählige Mysterien auf, die es aufzulösen gilt. Es ist ein geistiger Nachfolger von Max Payne.

Die Next-Gen-Version von „Control“ steht übrigens schon in den Startlöchern, die am 2. März 2021 für die PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Doch zuvor erscheint das Next-Gen-Update für ide Ultimate Edition in digitaler Form am 2. Februar 2021.