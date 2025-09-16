Borderlands 4 – Unendlicher-Schaden-Build entdeckt, schnell bevor Patch kommt!

In Borderlands 4 gibt es eine spannende neue Entdeckung, die die Community in Aufruhr versetzt hat. Ein Spieler hat eine sogenannte „Unendlicher-Schaden-Build“ entdeckt, der mit Vex der Sirene und einer speziellen Wurfklinge funktioniert. Diese Kombination in Verbindung mit dem Bloodletter-Fähigkeitstrait ermöglicht es, jedem Ziel enormen Schaden zuzufügen.

Vex die Sirene ist einer der neuen Vault Hunter-Charaktere, die du in Borderlands 4 spielen kannst. Ihr Bloodletter-Trait ist eine Fähigkeit, die es ihr erlaubt, Schaden auf unkonventionelle Weise zu verstärken. In Kombination mit der richtigen Ausrüstung und Fähigkeiten können Spieler jetzt unglaubliche Schadensmengen erzielen.

Wie funktioniert der Unendlicher-Schaden-Build?

Welche Ausrüstung benötigst du? Die entscheidende Komponente dieses Builds ist eine einzigartige Wurfklinge, die mit Vex‘ Fähigkeiten synergiert. Diese Wurfklinge in Kombination mit der Bloodletter-Fähigkeit führt zu einem unbegrenzten Schadenspotenzial. Die genauen Details, wie diese Wurfklinge erworben wird, sind noch nicht weit verbreitet, aber sie scheint in bestimmten Missionen oder durch das Besiegen bestimmter Bosse erhältlich zu sein.

Warum solltest du schnell handeln? Solche mächtigen Builds neigen dazu, die Balance eines Spiels zu beeinträchtigen. Gearbox Software, der Entwickler von Borderlands 4, ist bekannt dafür, solche Exploits schnell zu beheben, um die Spielbalance zu erhalten. Daher ist es ratsam, diesen Build auszuprobieren, bevor ein Patch ihn möglicherweise unbrauchbar macht.

Reaktionen der Community

Wie reagiert die Community auf diesen Build? Die Reaktionen sind gemischt. Während einige Spieler begeistert sind und den Build so schnell wie möglich ausprobieren wollen, sind andere besorgt über die Auswirkungen auf die Balance im Spiel. Einige Spieler befürchten, dass es den Spaß am Spiel mindern könnte, wenn der Schaden zu leicht zu maximieren ist.

Welche Diskussionen entstehen? In sozialen Medien und Foren wird bereits heftig über die Fairness und die Auswirkungen solcher Builds diskutiert. Einige Mitglieder der Community fordern eine sofortige Anpassung durch die Entwickler, während andere die Kreativität der Spieler loben, die solch einzigartige Kombinationen entdecken.

Die Zukunft von Borderlands 4

Welche Updates sind zu erwarten? Borderlands 4 wurde kürzlich am 12. September 2025 veröffentlicht und hat bereits eine starke Fangemeinde. Die Entwickler von Gearbox haben angekündigt, das Spiel weiterhin mit Updates und Patches zu unterstützen, um das Spielerlebnis zu verbessern und auszugleichen. In den kommenden Tagen könnte ein Update erscheinen, das diesen speziellen Build verändert oder entfernt.

Was ist für die kommenden Monate geplant? Neben der Behebung von Exploits wie dem Unendlicher-Schaden-Build arbeiten die Entwickler an neuen Inhalten und Erweiterungen, um den Spielern neue Abenteuer und Herausforderungen zu bieten. Die Veröffentlichung für die Nintendo Switch 2 steht am 3. Oktober 2025 an, was weitere Möglichkeiten für die Spieler eröffnet, das Spiel zu erleben.

Wie siehst du den Unendlicher-Schaden-Build in Borderlands 4? Planst du, ihn auszuprobieren, oder findest du solche Strategien problematisch? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!