Borderlands 4 – Neuer DLC bringt festliche Action ab November 2025

Borderlands 4 hat mit dem neuen DLC How Rush Saved Mercenary Day spannende Inhalte für alle Fans der Serie in Aussicht gestellt. Nach dem erfolgreichen Start des Spiels im September 2025 arbeitet Gearbox Software kontinuierlich daran, die Spielerfahrung zu verbessern und neue Inhalte zu liefern.

Erster Blick auf das neue DLC

Was erwartet dich im neuen DLC? How Rush Saved Mercenary Day ist das erste kostenpflichtige DLC-Paket, das am 20. November 2025 veröffentlicht wird. Es bringt einen festlichen Twist in das bekannte Looter-Shooter-Erlebnis. Der Anführer der Outbounder aus Borderlands 4 rückt wieder in den Fokus, während du gegen den Feind Mister Screw kämpfst, der während des fiktiven Feiertags Mercenary Day auftritt.

Dieses DLC ist Teil der Bounty Pack-Strategie von Gearbox, die aus kleineren, kostenpflichtigen Erweiterungen besteht, die narrative Inhalte, neue Ausrüstung und kosmetische Gegenstände bieten. How Rush Saved Mercenary Day wird zwischen zwei kostenlosen Updates veröffentlicht, darunter das Halloween-Event Horrors of Kairos sowie das erwartete Invincible Boss-Update.

Zukünftige Inhalte und Roadmap

Welche weiteren DLCs sind geplant? Gearbox plant bereits ein zweites Bounty Pack, das im ersten Quartal 2026 erscheinen soll, um die Wartezeit bis zum ersten großen Story Pack zu überbrücken. Dieses Story Pack wird in Umfang und Tiefe den früheren Erweiterungen der Borderlands-Reihe ähneln.

Einige Details zu kommenden Inhalten sind bereits bekannt. So wurde zum Beispiel die Figur C4SH als erster DLC-Vault-Jäger bestätigt. Mit Würfeln und Spielkarten im Gepäck wird dieser Roboter frischen Wind in die Jagd nach Schätzen bringen.

Gameplay und Story von Borderlands 4

Was macht Borderlands 4 besonders? Borderlands 4 ist ein Action-Rollenspiel mit nahtloser Spielwelt und neuen Fortbewegungsmitteln wie dem Greifhaken. Du kannst das Spiel solo oder im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Spielern erleben.

Die Handlung spielt sechs Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers und führt dich auf den Planeten Kairos. Hier schließt du dich dem Widerstand gegen den tyrannischen Herrscher Timekeeper an. Zusammen mit den neuen Vault-Jägern wie Rafa dem Exo-Soldaten, Harlowe dem Gravitar und Vex der Sirene gilt es, die Geheimnisse von Kairos zu lüften und den Timekeeper zu stürzen.

Technische Details und Plattformen

Auf welchen Plattformen kannst du Borderlands 4 spielen? Borderlands 4 ist seit dem 12. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Eine Version für die Nintendo Switch 2 soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Das Spiel bietet eine optimierte Erfahrung für die neuesten Konsolengenerationen und unterstützt Cross-Platform-Play. Ob du alleine oder im Team kämpfst, Borderlands 4 verspricht ein packendes Abenteuer in einer lebendigen und dynamischen Spielwelt.

Was denkst du über die neuen Inhalte und die zukünftigen DLCs? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!