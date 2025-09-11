Borderlands 4 – Kämpfe als vielseitiger Vault Hunter Rafa ab September 2025

Borderlands 4 ist der neueste Ableger der beliebten Looter-Shooter-Reihe von Gearbox Software, die am 12. September 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S veröffentlicht wurde. In diesem Teil übernimmst du die Rolle eines sogenannten Vault Hunters, der gegen den Diktator namens Timekeeper kämpft. Borderlands 4 bietet eine nahtlose Welt ohne Ladebildschirme und führt neue Fortbewegungsmittel wie den Greifhaken ein, um die Spielerfahrung noch intensiver zu gestalten.

Die Vielseitigkeit von Rafa

Warum ist Rafa ein einzigartiger Vault Hunter? Rafa ist ein Ex-Tediore-Soldat und einer der vielseitigsten Vault Hunter in Borderlands 4. Er vereint traditionelle Soldatenfähigkeiten mit innovativen Spielstilen. Egal, ob du dich für Fernkampf, Nahkampf oder eine Mischung aus beidem entscheidest, Rafa bietet dir die Möglichkeit, deine Spielweise individuell anzupassen.

Rafas drei Fähigkeitenbäume sind besonders einzigartig, da sie sich stark voneinander unterscheiden. Der Remote-Agent-Baum fokussiert sich auf Waffenfähigkeiten und erhöht den Schaden von Projektilen. Dieser eignet sich hervorragend für Waffen von Herstellern wie Tediore und Jakobs. Der Fähigkeitenbaum „This Year’s Gimmick“ hingegen ist auf Nahkampf ausgerichtet und bietet durch die Arc-Knives-Fähigkeit ein außergewöhnliches Spielerlebnis. Schließlich ist der People Person-Baum ideal für Spieler, die auf unendliche Munition und Elementarschaden setzen wollen.

Remote Agent: Der Scharfschütze

Wie baust du den besten Remote-Agent-Rafa? Der Remote-Agent-Baum ist perfekt für Spieler, die ihren Fokus auf Schusswaffen legen. Die Hauptfähigkeit, die Peacebreaker Cannons, bietet eine einfache Möglichkeit, kritische Treffer zu landen. Du maximierst Fähigkeiten wie Sitiar und Deft Hands, um die Feuerkraft und Feuerrate zu erhöhen. Zusätzlich helfen Fähigkeiten wie Shield Barriest und CYA, deine Überlebensfähigkeit zu steigern.

Um kritische Treffer zu maximieren, solltest du die Augmentierung Instinto verwenden, die es deinen Peacebreaker Cannons ermöglicht, kritische Treffer zu landen. Kombiniere dies mit Ausrüstung, die deine kritische Trefferchance verbessert, um das Potenzial voll auszuschöpfen.

This Year’s Gimmick: Der Nahkampfexperte

Wie meisterst du Rafas Nahkampffähigkeiten? Dieser Fähigkeitenbaum verwandelt Rafa in einen tödlichen Nahkampfexperten. Die Hauptfähigkeit, Arc-Knives, ermöglicht es dir, dich auf Nahkampfschaden zu konzentrieren. Dead Man Walking sorgt dafür, dass die Fähigkeit nicht endet, solange du nicht manuell beendest oder stirbst. Kombiniere dies mit Fähigkeiten wie Midnight Oil und El Borracho, um deinen Schaden über Zeit zu steigern.

Um die Nachteile dieser Spielweise auszugleichen, kannst du Fähigkeiten wie Dial In und Saldar verwenden, um deine Überlebensfähigkeit zu verbessern. Booming Business und Sinergia helfen dabei, deine Nahkampfangriffe noch gefährlicher zu machen.

People Person: Der Alleskönner

Wie nutzt du den People Person-Baum effektiv? Dieser Baum ist ideal für Spieler, die sich nicht auf Kill Skills verlassen wollen. Die Hauptfähigkeit, Apophis Lance, erlaubt es dir, enorme Schadensmengen zu verursachen. Fähigkeiten wie The Thrill und Las Jaras erhöhen deine Feuerrate und Munition, während Per My Last die Chance bietet, jeden Schadensangriff zu wiederholen.

Um das volle Potenzial auszuschöpfen, sollte die Apophis Lance so oft wie möglich aktiv sein. Verwende Battery Subscription Service, um zusätzliche Aufladungen zu erhalten, und Project: Gorgon, um die Waffe in einen durchdringenden Laser zu verwandeln.

Was denkst du über die neuen Fähigkeiten von Rafa in Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren!