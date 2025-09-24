Borderlands 4 für Switch 2 verschoben – technischer Feinschliff nötig

Gearbox hat kürzlich bekannt gegeben, dass Borderlands 4 auf unbestimmte Zeit für die Nintendo Switch 2 verschoben wurde. Ursprünglich war geplant, das Spiel am 3. Oktober 2025 für die Nintendo-Konsole zu veröffentlichen, nur wenige Wochen nach dem Start auf PC, Xbox Series X und PlayStation 5. Doch nun gibt es kein neues Veröffentlichungsdatum.

Technische Herausforderungen und Verzögerungen

Warum wurde Borderlands 4 verschoben? Die Entscheidung von Gearbox, die Veröffentlichung zu verschieben, beruht auf technischen Schwierigkeiten, die selbst auf High-End-PCs auftreten. Diese Probleme führten dazu, dass die Leistung des Spiels auf der Nintendo Switch 2 besonders kritisch beäugt wurde. Gearbox wollte sicherstellen, dass die Spieler die bestmögliche Erfahrung erhalten, weshalb mehr Entwicklungszeit notwendig ist.

Die Entwickler bestätigten in einem Beitrag auf X, dass die Verzögerung notwendig sei, um dem Spiel zusätzlichen Feinschliff zu geben. Dieser Schritt verdeutlicht das Engagement von Gearbox, ein qualitativ hochwertiges Spielerlebnis zu bieten.

Auswirkungen auf Vorbestellungen und Cross-Save-Funktion

Was passiert mit den Vorbestellungen? In Übereinstimmung mit Nintendos Richtlinien werden alle digitalen Vorbestellungen des Spiels storniert. Dies geschieht automatisch ab dem 26. September 2025, es sei denn, du kümmerst dich manuell darum. Für physische Vorbestellungen wird geraten, sich an den jeweiligen Händler zu wenden.

Ein weiterer Aspekt, den Gearbox anstrebt, ist die Integration einer Cross-Save-Funktion. Diese Funktion, die bei der Veröffentlichung auf anderen Plattformen fehlte, soll Spielern ermöglichen, ihren Fortschritt zwischen verschiedenen Geräten zu übertragen. Dies wird zwar nicht denjenigen helfen, die das Spiel zuerst auf der Nintendo Switch 2 spielen möchten, aber es könnte für jene nützlich sein, die auf anderen Plattformen beginnen.

Die Zukunft von Borderlands 4 auf der Nintendo Switch 2

Wann können wir mit einem neuen Veröffentlichungsdatum rechnen? Gearbox hat bislang keinen neuen Termin für die Veröffentlichung auf der Nintendo Switch 2 bekannt gegeben. Sie versichern jedoch, dass die Spieler informiert werden, sobald die Pläne vollständig angepasst sind. Die Verzögerung könnte auch den Zeitplan für die geplanten Post-Launch-Inhalte beeinflussen.

Für die Fans von Borderlands 4 bleibt die Hoffnung, dass das Spiel in einem technisch einwandfreien Zustand veröffentlicht wird und dass die Verzögerung letztendlich zu einem besseren Spielerlebnis führen wird.

Was denkst du über die Verschiebung von Borderlands 4 auf der Nintendo Switch 2? Teile deine Meinung in den Kommentaren!