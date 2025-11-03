Blue Ridge Hunting auf Steam – Jage Kryptiden im PS1-Retro-Stil!

Die Welt der Videospiele wird bald um ein spannendes neues Abenteuer reicher: Blue Ridge Hunting. Dieses kommende Spiel auf Steam kombiniert das Erfolgsrezept von Phasmophobia mit der mystischen Atmosphäre der Appalachen. Anstatt Geister zu jagen, wie es in Phasmophobia der Fall ist, wirst du in Blue Ridge Hunting auf die Jagd nach mysteriösen Kryptiden geschickt. Das Spiel bietet dir die Möglichkeit, die geheimnisvolle und artenreiche Umgebung der Appalachian-Blue Ridge Wälder zu erkunden.

Die Entstehung von Blue Ridge Hunting

Wie entstand die Idee zu Blue Ridge Hunting? Alles begann im Januar 2023 als Solo-Projekt von Jade Meadows. Inspiriert von der Idee eines Multiplayer-Horrorspiels mit Kryptiden, gründete Meadows das Indie-Studio Jade & Company, um dieses Projekt zu verwirklichen. Mit der Unterstützung von Six One Publishing, einem Verlag, der sich auf Indie-Entwickler spezialisiert hat, nimmt das Spiel jetzt Gestalt an.

Bereits jetzt gibt es eine spielbare Demo auf Steam, die du ausprobieren kannst. Diese Demo wird regelmäßig mit neuen Inhalten und Verbesserungen aktualisiert. Das Spiel ist als kooperatives Erlebnis für zwei bis drei Personen konzipiert, kann aber auch solo gespielt werden. Im Freeplay-Modus oder der Story-Kampagne kannst du den berüchtigten Mottenmann der Appalachen jagen.

Kickstarter-Kampagne und Veröffentlichung

Wie wird Blue Ridge Hunting finanziert? Um die Entwicklung voranzutreiben, hat Jade & Company eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Ziel ist es, bis zum 30. November 2025 insgesamt 15.000 Euro zu sammeln. Doch auch wenn das Ziel nicht erreicht wird, ist die Veröffentlichung durch die Unterstützung des Verlags gesichert. Das Spiel wird voraussichtlich 2026 in den Early Access gehen und soll für nur 9,99 Euro erhältlich sein. Dieser Preis wird auch nach der Early Access-Phase unverändert bleiben.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Derzeit ist Blue Ridge Hunting exklusiv für den PC über Steam geplant. Das Spiel wird für das Steam Deck verifiziert und soll etwa ein Jahr im Early Access bleiben. Der geplante Start in 2026 wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr erfolgen, da das Jahr 2025 fast vorüber ist.

Ein einzigartiges Spielerlebnis

Was macht Blue Ridge Hunting besonders? Das Spiel zeichnet sich durch einen Retro-Grafikstil aus, der an die frühen 3D-Survival-Horror-Spiele der PlayStation-1-Ära erinnert. Es enthält eine Proximity-Chat-Funktion, die du strategisch einsetzen kannst, um Kryptiden zu fangen. Doch Vorsicht ist geboten: Die Monster der Appalachen hören mit.

Fans von Phasmophobia und den Kryptiden aus Fallout 76 finden in Blue Ridge Hunting ein aufregendes und neues Erlebnis. Die Mischung aus Horror, Strategie und der faszinierenden Kulisse der Appalachen verspricht stundenlangen Nervenkitzel und Entdeckung.

Was hältst du von der Idee, Kryptiden in einem Spiel zu jagen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!