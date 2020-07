Welches ist das beste Assassin’s Creed? Das ist eure Antwort!

Ihr habt gewählt! In unserer Umfrage haben wir euch darüber abstimmen lassen, welches euer liebster Teil aus Ubisofts erfolgreicher Assassinen-Spielreihe ist. Wir zeigen euch in dem folgenden Ranking nun, wie das Ergebnis ausgefallen ist und welches Assassin’s Creed der absolute Gewinner in der Community ist!

Das beste Assassin’s Creed – Top 11

Inzwischen gibt es elf Hauptspiele in der Reihe und genau um diese Exemplare hat sich unsere Umfrage gedreht. Am 19. November 2020 erscheint mit Valhalla Nummer 12 in der Familie des Action-Adventures und das Ranking könnte sich noch einmal ändern. Aktuell führt die Liste jedoch – Trommelwirbel – mit vollem Piratenstolz Assassin’s Creed IV: Black Flag an. Die gesamte Liste findet ihr hier:

Warum ist Black Flag so beliebt? Mit dem vierten Teil hat Ubisoft einige Neuerungen in die Spielreihe integriert und sich auf neues Terrain gewagt. Weg von der üblichen Story, hin zu neuen Ufern! Im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Part 4 haben viele neue Gameplay-Mechaniken, wie die Schifffahrt, offene Weltmeere und damit eine gigantische Karte in der Reihe Einzug gehalten.

Man verfolgt nicht mehr die klassische Geschichte des rachsüchtigen Assassinen-Nachfahren, sondern schlüpfte in die zwielichtige und unklare Rolle des Piraten Edward Kenway. Karibik-Feeling und eine emotionale Story inklusive. Das gefällt den Spielern offenbar!

Das Ergebnis der AC-Umfrage.

Ezio-Trilogie zählt weiterhin zu den Favoriten

Mit Odyssey ist zwar auch ein moderner Vertreter der Reihe im Ranking vertreten, letztlich belegen drei von fünf Plätze weiterhin die Teile mit Desmond als Animus-Assassine. Obwohl die neuen Rollenspiel-Varianten von Assassin’s Creed auch uns in Tests überzeugen konnten, schlägt das Herz der Nostalgie also weiterhin lauter und schneller.

Insbesondere die Trilogie mit Protagonist Ezio Auditore da Firenze ist ein zeitloser Klassiker und wird von der AC-Community nach wie vor heiß geliebt. Kein Wunder: Die Story und das Setting im Italien der Renaissance sind mehr als episch. Hier bekommt man das volle Assassinen-gegen-Templer-Programm geboten – mit einer sympathischen Hauptfigur und coolen Nebencharakteren!