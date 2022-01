Mega-Jahr für PS5: Diese Game-Highlights erwarten uns 2022!

2022 wird ein Mega-Jahr für PS5-Fans! Wir geben euch einen Ausblick auf die größten PlayStation 5-Blockbuster, die uns erwarten. Haltet also schonmal eure Leviathan-Axt, Fokus oder Zauberstäbe bereit – oder ganz einfach den DualSense-Controller.

Die größten PS5-Kracher 2022: Darauf dürft ihr euch freuen!

God of War Ragnarök

God of War Ragnarök gehört sicherlich zu den meisterwarteten Games des ganzen Jahres. Kein Wunder: Der Vorgänger für die PS4 hat uns bereits gezeigt, was für ein bildgewaltiges Epos die Haudrauf-Tour mit Kratos durch die nordische Götterwelt ist.

„Ragnarök“ soll nochmal eins drauflegen und ein noch größeres Abenteuer werden. Dafür spricht, dass wir dieses Mal alle neun Welten der nordischen Mythologie bereisen dürfen und uns mit Thor, Freya und womöglich sogar Odin weitaus mehr und größere Gefahren erwarten werden. Ganz zu schweigen vom namengebenden Ragnarök, der drohenden Apokalypse der Asen-Heimat. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, aber 2022 wird der Geist Spartas wieder zuschlagen.

© Sony Interactive Entertainment

Horizon Forbidden West

Im Nachfolger zum gefeierten Horizon Zero Dawn begleiten wir Heldin Aloy an die Westküste der USA. Schauplatz von Horizon Forbidden West sind das postapokalyptische Kalifornien und Nevada – und dort gibt es einiges zu Entdecken. Von atemberaubenden Landschaften wie die von der Natur eroberten Golden Gate Bridge bei San Francisco, geheimnisvollen Ruinen und einer belebten Unterwasserwelt. Dabei widersetzt sich die Kriegerin vielen Gefahren in Form von Energiestürmen und mechanischen Bestien. Habt ihr die riesige, wandelnde Mammut-Festung im Trailer bereits gesehen? Wir freuen uns darauf, am 18. Februar 2022 endlich das neue Abenteuer für PS4 und PS5 erleben zu dürfen.

Elden Ring

Klassiches FromSoftware-Soulslike trifft auf Open-World: Die Macher von „Dark Souls“ und „Bloodborne“ liefern mit Elden Ring ihr neuestes Werk ab und haben dabei Unterstützung von „Game of Thrones“-Autor George R.R. Martin erhalten. Herausgekommen ist „Elden Ring“, das mit seiner High-Fantasy-Open-World hartgesottene Spieler auf der ganzen Welt in Aufregung versetzt und zu den meisterwarteten Spielen des Jahres zählt.

Lange müssen wir zum Glück nicht mehr auf das Action-Spektakel warten. Ihr dürft euch den 25. Februar 2022 rot im Kalender anstreichen.

Elden Ring angezockt: So spielt sich das neue Action-RPG – Vorschau

Hogwarts Legacy

Welcher „Harry Potter“-Fan träumt nicht davon, einmal den Brief aus Hogwarts zu erhalten und die sagenumwobene Zauberschule einmal selbst besuchen zu dürfen? Nun, 2022 haben wir voraussichtlich zumindest virtuell die Möglichkeit, die Schulbank als Hexen- oder Zauberlehrling drücken. Hogwarts Legacy soll ein frei erkundbares Hogwarts im Gewand eines Rollenspiels bieten, in dem wir unseren eigenen Charakter gestalten dürfen und einer eigens für das Spiel geschriebenen Story folgen. Die Geschehnisse von „Hogwarts Legacy“ sollen dabei lange vor der Schulzeit von Harry Potter oder Newt Scamander angesiedelt sein, was uns zahlreiche noch nie zuvor gesehene Charaktere treffen lässt. Ob das Spiel wirklich 2022 erscheint, lässt sich dabei nur hoffen, bislang gibt es leider erschreckend wenig Infos zum Spiel. Vielleicht kann uns das Glück eines Felix Felicis-Tranks helfen.

Forspoken

Mit Forspoken bringen Luminous Productions und Square Enix ein wahres Grafikwunder auf die PlayStation 5. Die Welt des Action-Adventures begrüßt euch nämlich mit einer visuellen Pracht, die uns nur staunen lässt. Die Story folgt der New Yorkerin Frey, die unfreiwillig in diese Fantasy-Welt namens Athia gezogen wird und nun einen Weg zurück nach Hause finden muss. Den Gefahren und riesigen Monstern strotzt das Stadtmädel mit neu gewonnenen magischen Fähigkeiten, die wir ab dem 24. Mai 2022 selbst austesten dürfen.

Gran Turismo 7

Neun Jahre nach dem Release des Vorgängers brettert ihr dieses Frühjahr in Gran Turismo 7 über die virtuellen Pisten der Welt. Raytracing wird bei der Racing-Simulation auf PS5 für hübsche Gegenden und vor allem blankpolierte Karosserien sorgen, während ihr hinter dem Lenkrad sitzt und Vollgas gebt. Euch erwartet ein Fuhrpark von über 420 verfügbaren Fahrzeugen, die sich außerdem tunen lassen. Von Autoklassikern über modernen Sportflitzern verschiedenster Marken ist wohl für jeden Geschmack etwas dabei. Auf den über 90 Rennstrecken bekommt ihr es neben realistischem Fahrverhalten außerdem mit dynamischen Wetterbedingungen und dem adaptiven Widerstand der DualSense-Trigger zu tun. Die Startflagge für „Gran Turismo 7“ weht am 4. März 2022.

Ghostwire: Tokyo

Obwohl Bethesda mitsamt Entwickler Tango Gameworks mittlerweile zu Microsoft gehört, erscheint Ghostwire: Tokyo als Exklusivtitel für die PlayStation 5 und PC. In dem mysteriösen First-Person-Abenteuer verschlägt es euch in die japanische Hauptstadt, die jedoch wie leergefegt erscheint. Von der Bevölkerung fehlt jede Spur, stattdessen werden die Straßen der Großstadt von Geisterwesen heimgesucht. Ihr spielt ein Medium mit einzigartigen Fähigkeiten, die euch dabei helfen, gegen die Gestalten zu kämpfen und die Geheimnisse aufzudecken, die hinter dem Verschwinden der Menschen stecken. Ein genaues Release-Datum ist noch nicht bekannt, dieses Jahr soll der Gruseltrip aber beginnen.

PS5-Releases diverser PS4-Hits

Einige der größten Hits, die uns bereits auf PS4 begeistern, werden PS5-Versionen erhalten und somit Gebrauch der Features der Next-Gen-Konsole und ihres DualSense-Controllers machen. Den Anfang macht bereits am 28. Januar 2022 Uncharted: Legacy of the Thieves Collection, das Uncharted 4 und das Spin-Off Uncharted: The Lost Legacy vereint. Die PS5-Version von GTA 5 steht ab dem März 2022 bereit, die Bekanntgabe des exakten Datums steht noch aus. CD Projekt Red wird indes PS5-Uprades für Witcher 3 und Cyberpunk 2077 liefern, genaue Release-Termine sind uns aber ebenfalls noch nicht bekannt. Der Hexer soll gerüchtweise in der Mitte des Jahres den Sprung auf die Next-Gen-Konsole schaffen, während die Bewohner von Night City bereits im Frühjahr auf der PS5 ein neues Zuhause finden sollen.

Auf welches Game freut ihr euch dieses Jahr am meisten für PlayStation? Verratet es uns in den Kommentaren!