Beliebtes Spiel verlässt Xbox Game Pass im Oktober 2025 – Handlungsbedarf!

Am 31. Oktober 2025 verlässt eines der am höchsten bewerteten Spiele den Xbox Game Pass: Return to Monkey Island. Diese Nachricht dürfte viele von euch überraschen, denn das Spiel hat sich eine beeindruckende Bewertung von 87 auf OpenCritic verdient und wird von 97% der Kritiker empfohlen. Die Abenteuerreise von Guybrush Threepwood wird somit bald nicht mehr für Xbox Game Pass-Abonnenten verfügbar sein.

Weitere Spiele, die den Xbox Game Pass verlassen

Welche Spiele sind betroffen? Neben Return to Monkey Island werden auch Jusant und Metal Slug Tactics den Xbox Game Pass am 31. Oktober 2025 verlassen. Jusant, ein Puzzle-Plattformspiel von Don’t Nod, erhielt ebenfalls positive Kritiken mit einer durchschnittlichen Bewertung von 84 und einer Empfehlungsrate von 91% auf OpenCritic.

Metal Slug Tactics, ein taktisches Rollenspiel von Leikir Studio, erhielt gemischte Kritiken, dennoch hat es eine solide Fangemeinde. Es wurde am 5. November 2024 veröffentlicht und bietet ein strategisches Spielerlebnis, das sich von den klassischen Metal Slug-Spielen abhebt.

Details zu den betroffenen Spielen

Was macht Return to Monkey Island besonders? Return to Monkey Island ist ein Point-and-Click-Adventure, das Guybrush Threepwood auf seiner Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island begleitet. Entwickelt von Terrible Toybox und veröffentlicht von Devolver Digital und Lucasfilm Games, ist es der sechste Teil der beliebten Serie. Spieler schätzen die humorvollen Dialoge und die kniffligen Rätsel, die das Spiel bietet.

Was bietet Jusant? In Jusant, einem Spiel von Don’t Nod, steuerst du einen Wanderer, der einen einsamen Turm erklimmt. Während du das Rätsel um die verlassene Zivilisation entwirrst, erwartet dich ein einzigartiges Klettersystem und eine faszinierende Welt, die ohne Worte auskommt und durch Umwelterzählungen beeindruckt.

Letzte Chance, die Spiele zu erleben

Wie viel Zeit bleibt dir? Wenn du Return to Monkey Island oder Jusant noch nicht gespielt hast, bleibt dir bis Ende des Monats Zeit, dieses Versäumnis nachzuholen. Beide Spiele sind in relativ kurzer Zeit durchspielbar. Für Return to Monkey Island solltest du etwa 10 bis 17 Stunden einplanen, während Jusant in 4 bis 8 Stunden abgeschlossen werden kann.

Metal Slug Tactics hingegen erfordert etwas mehr Engagement, da ein vollständiger Durchlauf über 40 Stunden beanspruchen kann. Es lohnt sich, diese Strategieperle zu erleben, bevor sie den Katalog verlässt.

Was kommt als Nächstes?

Welche neuen Spiele erwarten dich? Während einige Titel den Xbox Game Pass verlassen, gibt es auch aufregende Neuerscheinungen. Am 21. Oktober 2025 wird die offizielle Liste der neuen Spiele veröffentlicht, darunter Ninja Gaiden 4 und Evil West. Diese Titel versprechen spannende Abenteuer und könnten dein nächstes Lieblingsspiel sein.

Was denkst du über die bevorstehenden Abgänge und Neuzugänge im Xbox Game Pass?