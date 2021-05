Assassin’s Creed Valhalla erhält in wenigen Tagen seine erste Story-Erweiterung namens Zorn der Druiden (Original: Wrath of the Druids). Um uns ein wenig mehr auf den DLC einzustimmen, stellt Ubisoft nun erste Widersacher vor, die uns den Weg im immergrünen Irland erschweren sollen. Einige davon könnten Spieler*innen von The Witcher 3 durchaus bekannt vorkommen.

Assassin’s Creed Valhalla meets The Witcher 3

Sobald wir in Irland eintreffen, wird Eivor so einigen neuen Gesichtern begegnen. Unter ihnen wird auch Irlands Hochkönig Flann Sinna und die mysteriösen Kinder der Danu sein. Letztere sind wohl Teil des bereits angekündigten druidischen Kults, der uns künftig das Leben schwer machen wird. Und die sehen aus wie alte Bekannte – zumindest wenn man „The Witcher 3“ gespielt hat.

© Ubisoft – „Assassin’s Creed Valhalla“

© CD Projekt – „The Witcher 3: Wild Hunt“

Wem ähneln die Kinder der Danu? Mit ihrem Geweihschädel auf dem Kopf und ihrer Fellkleidung ähneln die Kultmitglieder ziemlich stark dem Waldschrat aus Wild Hunt. Das Monster lebt in „The Witcher“ in Wäldern und schützt sein Territorium mit seinen naturgegebenen Kräften. Die Twitter-Seite der Hexer-Games erkennt offenbar ebenfalls die Ähnlichkeit zwischen den Waldgeistern und gibt Eivor direkt ein paar hilfreiche Tipps von Geralt mit auf dem Weg:

Immunität gegen Axii

Anfällig für Dimeritium-Bomben, Relikt-Öl und Igni

Ob diese Tipps gegen die doch sehr menschlich wirkenden Danu-Kinder helfen werden, scheint fraglich. Immerhin sind wir mit Zorn der Druiden immer noch in „Assassin’s Creed Valhalla“, die Parallele ist also mehr oder weniger zufällig und kein offizielles Cross-Over. Der Austausch zwischen den beiden Entwicklern ist trotzdem schön anzusehen.

A couple of tips from Geralt:



– It's immune to Axii.

– Susceptible to dimeritium bomb relict oil and Igni.



You're welcome! ⚔️ — The Witcher (@witchergame) May 10, 2021

Wer sind die Kinder der Danu? Laut keltischer Mythologie ist Danu eine Gottheit sowie Mutter des irischen Clans der Gottheiten Tuatha Dé Danann. Sie wird auch häufig als Fluss- oder Wassergöttin beschrieben. Mit ihr selbst bekommen wir es in AC Valhalla wahrscheinlich nicht zu tun, aber offenbar mit ihren Kindern. Was die so drauf haben und was sie gegen uns aufbringt, hat Ubisoft bislang jedoch noch nicht näher erläutert. Vielleicht ähneln sie aber auch den drei Töchtern des Lerion.

Worum geht es in dem Zorn der Druiden-DLC?

In dem ersten Story-DLC werden wir Englaland erneut verlassen und Irland auf einer neuen Karte erkunden. In Zorn der Druiden wird Eivor dabei dem druidischen Kult samt gälischer Mythen auf den Grund gehen und das frühe Dublin erkunden, das sich zu diesem Zeitpunkt bereits zu einer pulsierenden Stadt entwickelt hat.

„Assassin’s Creed Valhalla: Wrait of the Druids“ erscheint am 13. Mai 2021 für Konsolen und PC.