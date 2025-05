Assassin’s Creed Hexe – Erste Details zur weiblichen Heldin und düsterer Handlung

Die Assassin’s Creed-Serie hat sich mit dem neuesten Gerücht um das kommende Spiel, das derzeit unter dem Codenamen „Assassin’s Creed Hexe“ bekannt ist, erneut ins Rampenlicht gerückt. Während Ubisoft bereits 2022 die Spiele Assassin’s Creed Codename Red und Assassin’s Creed Codename Hexe ankündigte, wurde das erste dieser beiden Spiele, Assassin’s Creed Shadows, erst kürzlich veröffentlicht. Jetzt sind weitere inoffizielle Details über das kommende Spiel aufgetaucht, die von einem bekannten Ubisoft-Leaker stammen.

Was wissen wir über Assassin’s Creed Hexe?

Welche Details wurden über die Handlung bekannt? Laut dem Leaker Bunny, einem Partner von Ubisoft, wird die Handlung von Assassin’s Creed Hexe eine weibliche Protagonistin namens Elsa in den Mittelpunkt stellen. Elsa ist auf Rache aus, nachdem ihre Mutter während der Hexenverfolgungen der Hexerei beschuldigt und hingerichtet wurde. Das Spiel soll eine düstere und unheimliche Atmosphäre bieten, was möglicherweise das ist, was Ubisoft meinte, als es von „einer sehr anderen Art von Assassin’s Creed-Erfahrung“ sprach.

Was bedeutet der Bezug zu den Hexenverfolgungen? Der Hinweis auf „die Hexenverfolgungen“ lässt vermuten, dass sich das Spiel auf ein bekanntes historisches Ereignis wie die Hexenprozesse von Salem beziehen könnte. Dies ist jedoch reine Spekulation, basierend auf der Wortwahl des Gerüchts.

Innovationen und Veränderungen in der Serie

Wie unterscheidet sich Hexe von seinen Vorgängern? Sollte Assassin’s Creed Hexe tatsächlich eine weibliche Hauptfigur haben, wäre es das erste Mal in der Hauptreihe, dass ein Spiel ausschließlich eine weibliche Protagonistin bietet. In früheren Spielen, wie dem kürzlich erschienenen Assassin’s Creed Shadows, gab es zwar weibliche Protagonisten, jedoch immer in Verbindung mit einem männlichen Gegenstück.

Die Entscheidung für eine weibliche Hauptfigur in einem solchen Kontext scheint sinnvoll, da sie tiefer in die Thematik der Hexenverfolgungen eintaucht und eine neue Erzählperspektive bietet.

Assassin’s Creed Shadows: Ein Rückblick

Wie war die Rezeption von Assassin’s Creed Shadows? Assassin’s Creed Shadows, das im März 2025 veröffentlicht wurde, spielt im Japan des 16. Jahrhunderts und bietet zwei spielbare Charaktere: Fujibayashi Naoe, eine Kunoichi, und Yasuke, einen afrikanischen Samurai. Das Spiel erhielt allgemein positive Kritiken und führte mehrere neue Gameplay-Elemente ein, wie dynamische Beleuchtung, zerstörbare Objekte und die Fähigkeit, Schatten zu manipulieren.

Die offene Spielwelt von Shadows, die vergleichbar groß wie die von Assassin’s Creed Origins ist, bietet nichtlineare Missionen und eine Vielzahl historisch akkurater Waffen, die das Spielerlebnis bereichern.

Spekulationen und Erwartungen

Welche Erwartungen gibt es an Hexe? Während Ubisoft sich bisher nicht zu den Gerüchten geäußert hat, sind die Erwartungen an Assassin’s Creed Hexe hoch. Die Fans hoffen auf eine innovative und packende Erfahrung, die sich von den bisherigen Titeln abhebt und neue Geschichten in der reichen Welt von Assassin’s Creed erzählt.

Ob diese Gerüchte und Spekulationen zutreffen, bleibt abzuwarten. Sollten sich die Informationen als korrekt erweisen, könnte Assassin’s Creed Hexe einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung der Serie darstellen.

Was denkst du über die neuen Gerüchte zu Assassin’s Creed Hexe? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!