Assassin’s Creed 2022: Erfüllt das nächste Setting Wünsche der Fans?

Assassin’s Creed Valhalla ist erst einige Monate alt und trotzdem spekulieren Fans und Insider bereits über das Setting des nächsten Teils. Diverse Gerüchte und vermeintliche Leaks spielen auf ein Abenteuer in Japan, China oder Indien an, jedoch wurde von Ubisoft bisher nichts bestätigt.

Der französische YouTuber und Insider j0nathan spricht in seinen Videos regelmäßig über Assassins Creed und auch über kursierende Gerüchte. Seiner Aussage nach weiß er, wie das endgültige Setting aussehen soll, und gibt immer wieder kleine Hinweise, aus denen die Zuschauer*innen nun versuchen, schlau zu werden.

Assassin’s Creed: Wie in alten Zeiten?

Vorerst bleibt es nur bei Spekulationen, in welchen Bereich der Welt einen die Assassinen diesmal mitnehmen werden. Die Hinweise können allerdings so gedeutet werden, dass man es mit mehreren Schauplätzen zu tun hat: Das Setting soll sich an die Geschehnisse des Dritten Kreuzzugs, genauer gesagt zwischen 1191 und 1199, anlehnen.

© Ubisoft

Demnach würden die Spieler*innen mehrere Orte, darunter vermutlich Städte wie Paris, Köln oder Akkon, zu sehen bekommen. Auch auf einen Auftritt von Richard Löwenherz, dem damaligen König von England, wird hingedeutet. Damit würde der nächste Teil chronologisch hinter dem originalen „Assassin’s Creed“ liegen und mit Edmund einen neuen Protagonisten bieten.

Die Gerüchteküche brodelt, Ubisoft schweigt

Bislang sind diese Annahmen allerdings mit Vorbehalt zu genießen, da Ubisoft keine der Annahmen kommentiert hat. Da j0nathan mit seinen Vermutungen zu „Assassin’s Creed Valhalla“ in der Vergangenheit aber richtig lag, ist an seinen Hinweisen vielleicht etwas dran.

Neben dem Setting wird vermutet, dass die Entwicklung des nächsten Teils in den Händen von Ubisoft Sofia liegt und das Spiel erst 2022 erscheinen soll. Von daher bleibt abzuwarten, was sich am Ende als wahr erweisen wird.