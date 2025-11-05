Artikel

Arc Raiders Quests – Alle Missionen als Liste

5. November 2025
© Embark Studios

Arc Raiders ist ein packender Extraction-Shooter, der in einer herausfordernden Welt voller roboterartiger Feinde spielt. Jede falsche Bewegung kann zu deinem Untergang führen, und zusätzlich lauern andere Spieler darauf, dir deine hart erkämpfte Beute abzunehmen. Doch neben dem Überlebenskampf gibt es in Arc Raiders eine Vielzahl von Quests, die du abschließen kannst, um wertvolle Ressourcen zu erhalten, die dir auf deiner Reise durch Speranza helfen werden.

Die Queststruktur in Arc Raiders

Wie viele Quests gibt es in Arc Raiders? Aktuell gibt es 63 Quests im Spiel, wobei zukünftige Updates noch mehr hinzufügen könnten. Diese Quests fordern dich heraus, bestimmte Orte auf der Karte zu finden, einzigartige Ressourcen zu plündern oder spezielle Gegnertypen zu besiegen.

Alle Quests werden von Händlern in Speranza angenommen und müssen nach ihrer Fertigstellung wieder bei ihnen abgegeben werden, um Belohnungen zu erhalten. Einige Quests sind jedoch hinter Fortschrittsanforderungen gesperrt, was bedeutet, dass du die aktuell angenommenen Aufgaben weiterverfolgen musst, um neue freizuschalten. Solltest du Schwierigkeiten haben, eine Quest zu beenden, kann es hilfreich sein, einen Freund oder einen anderen Spieler zur Unterstützung hinzuzuziehen.

Komplette Questliste

Welche Quests sind in Arc Raiders enthalten? Hier ist eine vollständige Liste aller derzeit verfügbaren Quests in Arc Raiders. Die Reihenfolge kann sich je nach deiner Vorgehensweise beim Abschließen der Quests leicht ändern.

  1. Picking Up the Pieces
  2. Clearer Skies
  3. Trash Into Treasure
  4. Off the Radar
  5. A Bad Feeling
  6. The Right Tool
  7. Hatch Repairs
  8. Safe Passage
  9. Down to Earth
  10. The Trifecta
  11. A Better Use
  12. What Goes Around
  13. Sparks Fly
  14. Greasing Her Palms
  15. A First Foothold
  16. Dormant Barons
  17. Mixed Signals
  18. What We Left Behind
  19. Doctor’s Orders
  20. Medical Merchandise
  21. A Reveal in Ruins
  22. Broken Monument
  23. Marked for Death
  24. Straight Record
  25. A Lay of the Land
  26. Market Correction
  27. Keeping the Memory
  28. Reduced to Rubble
  29. With a Trace
  30. Eyes on the Prize
  31. Echoes of Victory Ridge
  32. Industrial Espionage
  33. Unexpected Initiative
  34. A Symbol of Unification
  35. Celeste’s Journals
  36. Back on Top
  37. The Major’s Footlocker
  38. Out of the Shadows
  39. Eyes in the Sky
  40. Our Presence Up There
  41. Communication Hideout
  42. After Rain Comes
  43. A Balanced Harvest
  44. Untended Garden
  45. The Root of the Matter
  46. Water Troubles
  47. Into the Fray
  48. Source of the Contamination
  49. Switching the Supply
  50. A Warm Place to Rest
  51. Prescriptions of the Past
  52. Power Out
  53. Lost in Transmission
  54. Flickering Threat
  55. Bees!
  56. Espresso
  57. Life of a Pharmacist
  58. Tribute to Toledo
  59. Digging Up Dirt
  60. Turnabout
  61. Building a Library
  62. A New Type of Plant
  63. Armored Transports

Tipps für die Questbewältigung

Wie kannst du Quests effizient abschließen? Es ist wichtig, strategisch vorzugehen und die Quests in einer Reihenfolge zu erledigen, die deinem Spielstil entspricht. Einige Quests sind einfacher, wenn du bestimmte Fähigkeiten oder Ausrüstungen bereits freigeschaltet hast, daher kann es sinnvoll sein, diese zuerst anzugehen.

Zusammenarbeit mit anderen Spielern kann ebenfalls von Vorteil sein, insbesondere bei Quests, die besondere Herausforderungen oder Gegner beinhalten. Plane deine Ausflüge sorgfältig, um nicht unvorbereitet auf feindliche Spieler zu stoßen, die dich um deine Beute bringen könnten.

Wie immer in der Gaming-Welt: Teile deine Erfahrungen! Hast du Tipps oder Strategien für eine der Quests, die du mit anderen Spielern teilen möchtest? Lass es uns in den Kommentaren wissen!

