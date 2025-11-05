Arc Raiders Quests – Alle Missionen als Liste

Arc Raiders ist ein packender Extraction-Shooter, der in einer herausfordernden Welt voller roboterartiger Feinde spielt. Jede falsche Bewegung kann zu deinem Untergang führen, und zusätzlich lauern andere Spieler darauf, dir deine hart erkämpfte Beute abzunehmen. Doch neben dem Überlebenskampf gibt es in Arc Raiders eine Vielzahl von Quests, die du abschließen kannst, um wertvolle Ressourcen zu erhalten, die dir auf deiner Reise durch Speranza helfen werden.

Die Queststruktur in Arc Raiders

Wie viele Quests gibt es in Arc Raiders? Aktuell gibt es 63 Quests im Spiel, wobei zukünftige Updates noch mehr hinzufügen könnten. Diese Quests fordern dich heraus, bestimmte Orte auf der Karte zu finden, einzigartige Ressourcen zu plündern oder spezielle Gegnertypen zu besiegen.

Alle Quests werden von Händlern in Speranza angenommen und müssen nach ihrer Fertigstellung wieder bei ihnen abgegeben werden, um Belohnungen zu erhalten. Einige Quests sind jedoch hinter Fortschrittsanforderungen gesperrt, was bedeutet, dass du die aktuell angenommenen Aufgaben weiterverfolgen musst, um neue freizuschalten. Solltest du Schwierigkeiten haben, eine Quest zu beenden, kann es hilfreich sein, einen Freund oder einen anderen Spieler zur Unterstützung hinzuzuziehen.

Komplette Questliste

Welche Quests sind in Arc Raiders enthalten? Hier ist eine vollständige Liste aller derzeit verfügbaren Quests in Arc Raiders. Die Reihenfolge kann sich je nach deiner Vorgehensweise beim Abschließen der Quests leicht ändern.

Picking Up the Pieces Clearer Skies Trash Into Treasure Off the Radar A Bad Feeling The Right Tool Hatch Repairs Safe Passage Down to Earth The Trifecta A Better Use What Goes Around Sparks Fly Greasing Her Palms A First Foothold Dormant Barons Mixed Signals What We Left Behind Doctor’s Orders Medical Merchandise A Reveal in Ruins Broken Monument Marked for Death Straight Record A Lay of the Land Market Correction Keeping the Memory Reduced to Rubble With a Trace Eyes on the Prize Echoes of Victory Ridge Industrial Espionage Unexpected Initiative A Symbol of Unification Celeste’s Journals Back on Top The Major’s Footlocker Out of the Shadows Eyes in the Sky Our Presence Up There Communication Hideout After Rain Comes A Balanced Harvest Untended Garden The Root of the Matter Water Troubles Into the Fray Source of the Contamination Switching the Supply A Warm Place to Rest Prescriptions of the Past Power Out Lost in Transmission Flickering Threat Bees! Espresso Life of a Pharmacist Tribute to Toledo Digging Up Dirt Turnabout Building a Library A New Type of Plant Armored Transports

Tipps für die Questbewältigung

Wie kannst du Quests effizient abschließen? Es ist wichtig, strategisch vorzugehen und die Quests in einer Reihenfolge zu erledigen, die deinem Spielstil entspricht. Einige Quests sind einfacher, wenn du bestimmte Fähigkeiten oder Ausrüstungen bereits freigeschaltet hast, daher kann es sinnvoll sein, diese zuerst anzugehen.

Zusammenarbeit mit anderen Spielern kann ebenfalls von Vorteil sein, insbesondere bei Quests, die besondere Herausforderungen oder Gegner beinhalten. Plane deine Ausflüge sorgfältig, um nicht unvorbereitet auf feindliche Spieler zu stoßen, die dich um deine Beute bringen könnten.

Wie immer in der Gaming-Welt: Teile deine Erfahrungen! Hast du Tipps oder Strategien für eine der Quests, die du mit anderen Spielern teilen möchtest? Lass es uns in den Kommentaren wissen!