Arc Raiders – So findest du alle Field Depots auf Dam Battlegrounds

In Arc Raiders sind die Field Depots entscheidend für deinen Fortschritt, insbesondere zu Beginn des Spiels. Diese Depots sind nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Quest Off the Radar, sondern bieten auch wertvolle Ressourcen. In diesem Guide erfährst du, wo du die Field Depots finden kannst und wie du die Herausforderungen meistern kannst, die mit ihrem Auffinden verbunden sind.

Field Depots auf der Karte Dam Battlegrounds

Wo befinden sich die Field Depots auf Dam Battlegrounds? Die Karte Dam Battlegrounds ist der Ausgangspunkt für die meisten Spieler, da sie sowohl von der Schwierigkeit der Gegner als auch von der Konkurrenz durch andere Spieler her am einfachsten ist. Hier findest du eine Liste der Field Depots auf dieser Karte:

Im Wald auf der westlichen Seite von Dam Battlegrounds, westlich von Water Treatment Control (genannt South Swamp Outpost).

Im südlichen Bereich von Dam Battlegrounds, südlich der Electrical Substation.

In der Mitte des Loading Bay Komplexes, in der Nähe von Control Tower und Research & Administration.

An der Straße zwischen Control Tower und Testing Annex.

An der östlichen Seite des Power Generation Complexes.

An der nordwestlichen Seite des Hydroponic Dome Komplexes, direkt innerhalb der roten Linie.

Identifikation der Field Depots

Wie erkennst du ein Field Depot? Ein Field Depot in Arc Raiders ist ein kleines, provisorisches Metallgebäude mit einem Radioturm, der oben herausragt. Der Beschreibung der Quest zufolge könnte man meinen, dass das blaue Zelt auf dem Gebäude das wichtigste Merkmal ist, jedoch ist dieses Zelt oft nicht gut sichtbar. Konzentriere dich daher auf den Radioturm und die Form des Gebäudes.

Strategien zum Auffinden der Field Depots

Welche Taktiken gibt es für das Auffinden? Du kannst die Field Depots selbst suchen oder einen Screenshot verwenden, um die genauen Positionen zu bestimmen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, auf deiner Mini-Map nach den kleinen rechteckigen Umrissen zu suchen, die die Depots anzeigen. Sobald du ein Depot gefunden hast, kannst du es markieren, um es leichter wiederzufinden.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Sicherheitsüberlegungen bei der Auswahl eines Field Depots

Welches Field Depot ist am sichersten? Keines der Depots ist komplett sicher. Die meisten liegen in oder in der Nähe von Gebieten mit wertvoller Beute und vielen Feinden. Das Depot beim South Swamp Outpost ist jedoch weniger frequentiert und daher möglicherweise die sicherste Wahl. Achte dennoch auf Feinde vom Water Treatment Control Standort.

Tipps zur effektiven Questbewältigung

Wie kannst du die Off the Radar Quest effektiv abschließen? Da die Field Depots auf Dam Battlegrounds verstreut sind, wirst du unabhängig vom Ort deines Drop-ins in der Nähe eines Depots starten. Nutze die Mini-Map, um die Positionen zu überprüfen und plane deine Route entsprechend, um unnötige Konfrontationen zu vermeiden.

Hast du weitere Tipps oder Anregungen zu Arc Raiders? Teile sie in den Kommentaren mit der Community!