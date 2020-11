Animal Crossing: Liste aller neuen Fische, Insekten und Meerestiere im November

Animal Crossing: New Horizons erhält im November einige tierische Neuzugänge, die ab sofort gefangen werden dürfen. Welche Fische, Insekten und Meerestiere neu auf eurer Insel eingezogen sind und sich im Wasser, an Land oder in der Luft tummeln, listen wir euch hier auf.

Animal Crossing im November: Neue Fische, Insekten und Meerestiere

Je nachdem, ob ihr euch in „Animal Crossing: New Horizons“ auf der Nordhalbkugel oder Südhalbkugel befindet, ist die Liste nach den zwei unterschiedlichen Hemisphären aufgeteilt. Welche Fische, Insekten und Meerestiere neu sind, wie viel Sternis sie wert sind, ihren Fundort und die Uhrzeit, zu der sie erscheinen, könnt ihr hier bequem nachlesen.

Nordhalbkugel

Fische

Anglerfisch : 2.000 Sternis Wo: Meer Wann: 16-9 Uhr

: 2.000 Sternis

Bitterling : 900 Sternis Wo: Fluss Wann: Ganztägig

: 900 Sternis

Kugelfisch : 5.000 Sternis Wo: Meer Wann: 21-4 Uhr

: 5.000 Sternis

Marlin : 10.000 Sternis Wo: Steg Wann: Ganztägig

: 10.000 Sternis

Thunfisch : 7.000 Sternis Wo: Steg Wann: Ganztägig

: 7.000 Sternis

Insekten

Maulwurfsgrille : 500 Sternis Wo: in der Erde Wann: Ganztägig

: 500 Sternis

Vogelspinne : 8.000 Sternis Wo: kommt aus geschüttelten Bäumen Wann: 19-4 Uhr

: 8.000 Sternis

Wasserjungfer : 400 Sternis Wo: fliegt in der Nähe von Gewässern Wann: Ganztägig

: 400 Sternis

Meerestiere

Seegurke (Sea Cucumber) : 500 Sternis Wann: Ganztägig

500 Sternis

Pazifik-Taschenkrebs (Dungesness Crab) : 1.900 Sternis Wann: Ganztägig

1.900 Sternis

Schneekrabbe (Snow Crab): 6.000 Sternis Wann: Ganztägig

6.000 Sternis

Südhalbkugel

Fische

Frosch : 120 Sternis Wo: Teich Wann: Ganztägig

: 120 Sternis

Goldmakrele : 6.000 Sternis Wo: Steg Wann: Ganztägig

: 6.000 Sternis

Kampffisch : 2.500 Sternis Wo: Fluss Wann: 9-16 Uhr

: 2.500 Sternis

Katzenwels : 800 Sternis Wo: Teich Wann: 16-9 Uhr

: 800 Sternis

Regenbogenfisch : 800 Sternis Wo: Fluss Wann: 9-16 Uhr

: 800 Sternis

Saugbarbe : 1.500 Sternis Wo: Fluss Wann: 9-16 Uhr

: 1.500 Sternis

Skalar : 3.000 Sternis Wo: Fluss Wann: 16-9 Uhr

: 3.000 Sternis

Stachelmakrele : 4.500 Sternis Wo: Steg Wann: Ganztägig

: 4.500 Sternis

Insekten

Alpenbock : 3.000 Sternis Wo: auf einem Baumstumpf Wann: Ganztägig

: 3.000 Sternis

Geigenkäfer : 450 Sternis Wo: auf einem Baumstumpf Wann: Ganztägig

: 450 Sternis

Japan-Schillerfalter : 3.000 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr

: 3.000 Sternis

Quelljungfer : 4.500 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-17 Uhr

: 4.500 Sternis

Schwimmkäfer : 800 Sternis Wo: auf dem Wasser in Flüssen Wann: 8-19 Uhr

: 800 Sternis

Skorpion : 8.000 Sternis Wo: auf dem Boden Wann: 19-4 Uhr

: 8.000 Sternis

Vogelfalter : 4.000 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-16 Uhr

: 4.000 Sternis

Wasserläufer : 130 Sternis Wo: auf dem Wasser in Flüssen Wann: 8-19 Uhr

: 130 Sternis

Meerestiere

Seeigel (Sea Urchin): 1.700 Sternis Wann: Ganztägig

1.700 Sternis

Griffelseeigel (Slate Pencil Urchin): 2.000 Sternis Wann: 16 – 9 Uhr

2.000 Sternis

Große Riesenmuschel (Gigas Giant Clam): 15.000 Sternis Wann: Ganztägig

15.000 Sternis

Vampirtintenfisch (Vampire Squid) : 10.000 Wann: 16-9 Uhr

10.000

Rote Königskrabbe (Red King Crab) : 8.000 Sternis Wann: Ganztägig

8.000 Sternis

Röhrenaal (Spotted Garden Eel): 1.100 Sternis Wann: 4-21 Uhr

1.100 Sternis

„Animal Crossing: New Horizons“ startet zum 1. November außerdem seine Pilz-Saison, mit der ihr allerhand neue Rezepte entdecken und basteln könnt. Seid also bereit!